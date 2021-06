Casio lance une G-SHOCK compacte offrant un confort adapté à l'entraînement

Le GBD-200 présente un nouveau profil plus petit pour le boîtier, qui est plus mince de 2,0 mm, plus court de 8,8 mm et plus étroit de 3,4 mm par rapport à son prédécesseur, le GBD-100. Pour que la montre paraisse encore plus fine, le boîtier, la lunette et d'autres éléments sont soigneusement conçus pour apparaître plats lorsqu'ils sont vus de côté. Le bracelet est fabriqué en uréthane souple pour offrir une ventilation et une flexibilité exceptionnelles et assurer un ajustement parfait sur le poignet. Les trous situés près des cornes qui fixent le bracelet au boîtier assurent la respirabilité, ce qui permet d'évacuer la transpiration et de donner à la montre une forme confortable et aérée, idéale pour l'exercice physique. L'espacement précis des trous de 5 mm utilisé pour la bracelet permet également des ajustements précis de la longueur.

Le GBD-200 est également doté d'une fonctionnalité exceptionnelle. Il suffit de l'associer à un smartphone via Bluetooth® pour ajuster les distances capturées par le capteur d'accélération de la montre à l'aide du GPS du smartphone. Lorsque l'utilisateur l'ajuste une fois, la montre mesure alors les distances avec un degré de précision encore plus élevé*, même lorsqu'elle n'est pas connectée à un smartphone. La montre mesure également le rythme de course et est dotée d'une fonction Auto lap qui permet de suivre automatiquement les temps sur une distance donnée. Lorsqu'elle est utilisée avec l'application dédiée G-SHOCK MOVE, la montre offre un excellent support pour les entraînements quotidiens, permettant aux utilisateurs de vérifier les journaux de vie avec des données sur le nombre de pas et les calories brûlées, les journaux d'activité, et plus encore, directement sur le smartphone.

*En comparaison avec les mesures de distance effectuées par les modèles précédents de Casio en utilisant uniquement l'accéléromètre. Cela dépend également de la précision de la fonction GPS du smartphone.

https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/GBD-200-9/

