Charlie Mitchell, šestnáctiletý Australan v produkci Narady Michaela Waldena, známým produkcí Whitney Houston, překonává Micka Jaggera a Billyho Joela a debutuje na prvním místě žebříčku Adult Contemporary.

„V tuto chvíli jsme zaplavení žádostmi. Dnes ráno jsme měli e-mailovou schránku tak plnou, až nám lidé volali, že se jim jejich e-maily vracejí zpět," řekl Stenger.

„Vůbec se tomu nedivím," říká Evans. „Věděl jsem to hned, jak jsem ho uviděl."

Text písně "Even After" Evans napsal zcela jedinečným způsobem. První sloka vyjadřuje slova milované osoby, která zřejmě někoho ztratila, zatímco ve druhé sloce a bridge k vám promlouvá ten, koho jste ztratili.

„Když jsem ji psal – a trvalo mi několik let, než jsem toho byl po tragickém a předčasném odchodu mé matky schopen – věděl jsem, že ani jako zpěvák se nedokážu přinutit ji zazpívat. Byla pro mě až příliš osobní. Když jsem na sociálních sítích objevil Charlieho, věděl jsem, že má v sobě tu zranitelnost, která bude fungovat. Lidé si to vyloží po svém. Někteří si myslí, že je to o rozchodu, jiní o tom, když někdo odejde navždy," říká Evans. „Netušil jsem ale, jak je Charlie talentovaný a jakou vnitřní vyzrálost té písni dokáže vtisknout, i když je tak mladý. Je to opravdu mimořádné."

Narada Michael Walden se vyjádřil mnohem prostěji: „Charlie Mitchell je budoucí superstar. Jsem rád, že nás Brian seznámil. Čeká nás ještě spousta společné práce."

Píseň „Even After" si můžete stáhnout na Apple iTunes, Spotify a všech ostatních platformách pro stahování hudby. Mitchellovy oficiální webové stránky najdete na adrese charliemitchellmusic.com. Na svém facebookovém profilu na adrese Facebook.com/CharlieMitchellMusic nasbíral měl přes 35 000 sledujících ještě předtím, než začal spolupracovat s Waldenem.

Hudební žebříček najdete na adrese https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

