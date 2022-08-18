Чистая вода, голубое небо и горы: в Гуйчжоу окупаются усилия по защите окружающей среды

Чистая вода, голубое небо и зеленые горы: усилия властей по защите окружающей среды в Гуйчжоу приносят свои плоды

ГУЙЧЖОУ, Китай, 18 августа, 2022 г. /PRNewswire/ -- Новости от Huanqiu.com:

По данным Департамента охраны окружающей среды Гуйчжоу в 2021 году общее качество поверхностных вод в Гуйчжоу было «отличным», а воды 97,7% основных рек имели хорошее качество. Однако чтобы поддерживать достигнутый результат, требуются согласованные усилия со стороны правительства провинции Гуйчжоу.

Усилия Гуйчжоу в области защиты окружающей среды и экологического управления произвели огромное впечатление на иностранцев. Посол Испании в Китае Рафаэль Децкальяр (Rafael Dezcallar) заявил, что власти Гуйчжоу предложили инновационные решения в области экологического управления и экологически безопасного развития и достигли выдающихся результатов.

На юго-западе Китая — в Кайяне, провинция Гуйчжоу, прекратили деятельность производственные предприятия и компании по добыче фосфорных руд. «Местная экологическая среда значительно улучшилась. Теперь нет запаха фосфора, а количество пыли и шум также уменьшились». Гоу Цяньшуань (Gou Qianshuang), проживающий в Кайяне, стал свидетелем замечательных изменений в своем родном городе, особенно на реке Яньшуй.

Река Яньшуй — второй по величине приток реки Ву. В конце прошлого века близлежащие компании сбрасывали в реку сточные воды, что привело к чрезвычайно высоким уровням фосфора в загрязненной реке.

Чтобы улучшить качество воды в реке Яньшуй, власти Гуйчжоу внедрили систему ответственных за речные воды (RCS), ввели новые правила и оптимизировали системы очистки сточных вод.

После эффективной очистки от загрязнения общий уровень фосфора в реке Яньшуй снизился с около 8,0 мг/л до 0,2 мг/л, а качество воды достигло уровня Grade Ⅲ. Постепенно очищающаяся вода в реке Яньшуй демонстрирует стремление Гуйчжоу к экологической цивилизации.

Помимо сохранения водных ресурсов, власти Гуйчжоу способствуют внедрению инноваций в области защиты растений. В Аньшуне, провинция Гуйчжоу, по инициативе департамента защиты природы использовали большие данные для регистрации информации о древних деревьях и создали для них QR-коды.

«Просканировав QR-код, мы можем просматривать основную информацию об этих древних деревьях, такую как географическое положение, статус роста и изображения высокой четкости. Таким образом, мы можем лучше понять потребности этих растений и защитить их». — рассказывает местный житель Фан Мин (Fang Ming). В настоящее время электронные идентификаторы есть у более 1300 древних деревьев, что обеспечивает эффективную защиту растений.

Кроме того, в свете заботы об окружающей среде власти Гуйчжоу также уделяют внимание повседневной жизни жителей. Посещая фуд-стрит в районе Чжуншань города Люпаньшуй, покупатели могут убедиться в том, что в каждом ресторане установлен новый маслоуловитель.

Сегодня в районе Чжуншань уже сформировалась полноценная система мониторинга качества воздуха. Если уровни загрязнения воздуха превышают безопасные пределы, автоматически включается сигнализация. И соответствующие департаменты своевременно уведомят предприятия и примут меры по борьбе с пылью.

Очевидно, что экологические вопросы занимают ведущее место на пути Гуйчжоу к устойчивому развитию. В течение 13-й пятилетки Китая президент Си Цзиньпин уделял большое внимание строительству экологической цивилизации в Гуйчжоу и дал ряд важных руководящих указаний. Концепция «чистая вода и зеленые горы так же хороши, как горы золота и серебра» изменила дальнейший процесс развития Гуйчжоу.

В последние годы власти Гуйчжоу придают равное значение экономическому прогрессу и охране окружающей среды. По данным Департамента охраны окружающей среды Гуйчжоу, в 2021 году состояние окружающей среды в целом было хорошим и стабильным.

Помимо качества воды, Гуйчжоу также может похвастаться идеальным качеством воздуха, а среднее количество дней с AQI (индекс качества воздуха) в 9 центральных городах составляет 98,4%.

Ещё более важно то, что темпы роста лесного покрова и количество восстановленных лесных угодий Гуйчжоу занимают первое место в Китае. За последние 10 лет в Гуйчжоу завершили облесение территории площадью 3,4 млн га (50,97 млн му), при этом показатель лесистости увеличился с 47 до 62,12%.

По данным Департамента лесного хозяйства Гуйчжоу здесь создано 314 различных природных заповедников, и по богатству биоразнообразия провинция занимает одно из первых мест в стране. Общий объем лесной продукции вырос с 40,1 млрд до 371,9 млрд юаней, увеличившись более чем в 9 раз за десять лет.

«Хорошая экологическая среда — это величайшее конкурентное преимущество Гуйчжоу. Поэтому мы должны продолжать защищать окружающую среду», — заявила секретарь комитета КПК провинции Гуйчжоу и председатель Постоянного комитета собрания народных представителей провинции Гуйчжоу Шэнь Ицинь (Shen Yiqin).

SOURCE Huanqiu.com