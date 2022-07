Declaración de la "Iglesia de la Unificación" sobre la investigación del asesinato de Shinzo Abe

- Declaración oficial de Family Federation for World Peace and Unification International ("Iglesia de la Unificación") sobre la investigación criminal del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe

GAPYEONG, Corea del Sur, 12 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- La Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU) International, comúnmente conocida como la "Iglesia de la Unificación", ofrece sus más sinceras condolencias a la familia del ex primer ministro Shinzo Abe y al pueblo de Japón que llora el trágico asesinato de Abe.

Tras la noticia de la muerte de Shinzo Abe, algunos medios de comunicación han incluido en sus informes rumores no corroborados sobre esta tragedia.

Algunas de estas alegaciones fueron abordadas en una conferencia de prensa en Tokio convocada por nuestra sede japonesa. FFWPU International desea compartir estos hechos verificados.

¿Cuál es la conexión del ex primer ministro Shinzo Abe con la "Iglesia de la Unificación"?

El ex primer ministro Shinzo Abe envió breves comentarios a dos eventos de "Rally de la Esperanza" en línea diferentes el año pasado, que hablaron sobre temas de paz en Asia. Los eventos fueron organizados por la Universal Peace Federation (UPF) y otras organizaciones, incluida la FFWPU.

Aunque la UPF y la FFWPU comparten los mismos fundadores, la UPF es una ONG independiente con estatus consultivo general en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

¿Cuál es la relación entre Tetsuya Yamagami y la "Iglesia de la Unificación"?

Yamagami, no es miembro de la FFWPU, ni ninguno de nuestros registros muestra una afiliación pasada. Sin embargo, nuestra propia investigación interna puede confirmar que su madre es miembro de la FFWPU y participa ocasionalmente en actividades de la iglesia.

La alegación de Yamagami de que las donaciones de su madre a la FFWPU han causado problemas familiares es un asunto que debe ser investigado por la policía. Sean cuales sean sus quejas, condenamos de todo corazón la violencia y el asesinato.

Podemos confirmar que Yamagami probó su arma casera la noche anterior al asesinato en un edificio que antes se utilizaba como iglesia de la FFWPU. Afortunadamente, nadie resultó herido.

Aparte de las preguntas preliminares sobre la asociación de Yamagami con la FFWPU, la policía aún no se ha puesto en contacto con nosotros en relación con esta investigación criminal. Los representantes locales de la FFWPU cooperarán plenamente con cualquier investigación de las autoridades y pondrán la información pertinente a disposición de la prensa según corresponda.

Pedimos a los medios de comunicación que mantengan su compromiso profesional con la precisión, la imparcialidad y la objetividad.

La FFWPU redoblará sus esfuerzos para fomentar un mundo de paz duradera. Una vez más, nos entristece profundamente la pérdida de uno de los grandes estadistas del mundo. Que la gracia y las bendiciones de Dios acompañen al difunto primer ministro, a su familia, al pueblo japonés y a los dolientes de todo el mundo.

