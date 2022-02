DMYTRO FIRTAŠ SE STAVÍ PROTI RUSKÉ INVAZI A ŽÁDÁ O MOŽNOST NÁVRATU NA UKRAJINU BEZE ZMĚNY STATU QUO V OTÁZCE AMERICKÝCH OBVINĚNÍ PROTI JEHO OSOBĚ, UVEDL ADVOKÁT AMERICKÉHO PRÁVNÍHO TÝMU LANNY J. DAVIS

WASHINGTON, 28. února 2022 /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, americký právní zástupce a právní poradce ukrajinského podnikatele Dmytra Firtaše, dnes vydal jeho jménem následující prohlášení:

Dmytro Firtaš jednoznačně odmítá ruskou invazi do své vlasti, Ukrajiny.

Pan Firtaš podniká veškeré kroky, aby učinil dle svých možností maximum na ochranu ukrajinské suverenity, demokraticky zvolené ukrajinské vlády a svých ukrajinských spoluobčanů. V současné době je pan Firtaš nucen pobývat v Rakousku, kde využívá svého práva napadnout žádost vlády Spojených států o vydání v souvislosti s obviněními Spojených států, která odmítá. Pan Firtaš nežádá o žádné změny svého statusu v rakouském extradičním řízení s výjimkou toho, aby mu rakouské orgány umožnily dočasný návrat na Ukrajinu, kde by se mohl podílet na obraně své země. Rakouské orgány ujistil, že se do Rakouska vrátí po skončení mimořádné situace na Ukrajině nebo na žádost rakouských orgánů. Jediné, co si pan Firtaš přeje, je vrátit se do své vlasti a přispět jí v době krize.

Pan Firtaš se staví proti nevyprovokované a bezdůvodné invazi Ruska. Domnívá se, že neexistuje žádný důvod, proč by měl ruský lid s touto válkou souhlasit. Stejně tak se domnívá, že tuto válku nechce ani ukrajinský lid. Ukrajina není pro Rusko hrozbou. Světové společenství by mělo učinit vše pro to, aby Ukrajina a ukrajinský lid zůstali silní a nezávislí.

