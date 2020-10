Dňa 15. októbra sa v meste Nan-ning v čínskej autonómnej oblasti Kuang-si uskutočnilo už 11. fórum o ekonomickej spolupráci v Tonkinskom zálive a Medzinárodný samit 2020 pre spoluprácu firiem pôsobiacich v tejto oblasti

NAN-NING, Čína, 20. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Dňa 15. októbra 2020 prebehlo v Nan-ning, v čínskej autonómnej oblasti Kuang-si, už 11. fórum o ekonomickej spolupráci v Tonkinskom zálive a Medzinárodný samit 2020 pre spoluprácu firiem pôsobiacich v tejto oblasti. Túto akciu usporiadala agentúra ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd, so sídlom v autonómnom regióne Kuang-si.