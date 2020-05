Doustny i donosowy środek antyseptyczny Halodine® wykazuje błyskawiczne działanie przeciwwirusowe w zakresie SARS-CoV-2 (COVID 19)

FORT LAUDERDALE, Floryda, 14 maja 2020 /PRNewswire/ -- Spółka Veloce BioPharma LLC ogłosiła dzisiaj, że produkowany przez nią wyrób antyseptyczny Halodine® wykazał błyskawiczne działanie wirusobójcze przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi, który wywołuje COVID-19. Halodine® jest autorskim jodopowidonem o działaniu antyseptycznym opracowanym we współpracy z czołowymi klinicystami i przeznaczonym do wielokrotnego podania donosowego i doustnego. W doświadczeniach przeprowadzonych w instytucie badań nad działaniem przeciwwirusowym substancji Uniwersytetu Stanowego Utah, w laboratorium prowadzącym badania nad BSL3+ dowiedziono, że zastosowanie doustnego i donosowego antyseptyku Halodine® prowadziło do błyskawicznej dezaktywacji SARS-CoV-2. Udowodniono, że substancja jest efektywna w walce przeciw SARS-CoV-2 nawet w roztworze o tak niskiej proporcji jak 1/20 dostępnej na rynku.