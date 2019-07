Dwayne Johnson a společnost VOSS Water oznámili strategické partnerství

„Vodu VOSS piji už roky, ať už na natáčení v Iron Paradise nebo když trávím čas se svou rodinou a přáteli. Toto partnerství je přirozený vývoj, protože vyhledávám partnerství s výjimečnými značkami, které chtějí inovovat a ovlivňovat svět nejlepšími udržitelnými produkty ve své třídě. Jsem nadšený, že jsem svou skutečnou vášeň pro VOSS přeměnil na formální obchodní investici a spolupráci s jejich výjimečným vedoucím týmem, abych vytvářel nové produkty a vyvíjel strategické iniciativy a spolupráci v oblasti značky," řekl Johnson. „Společně vytvoříme skvělé věci."

Společnost VOSS bude také těžit z hlubokých a odborných znalostí Dwayna Johnsona v oblasti marketingu zaměřeného na změnu kultury prostřednictvím průběžných konzultací a spolupráce v oblasti brandingu. To zahrnuje zahájení největší reklamní kampaně VOSS na sociálních médiích a zaměřené na spotřebitele posledních let „Live Every Drop" (Žij každou kapkou), ve které se objeví samotný Johnson.

„Měl jsem to potěšení spolupracovat s Dwaynem a jeho týmem v mnoha uplynulých měsících na konkrétním rozvržení ambiciózních plánů VOSS na expanzi. Dwayne sdílí stejnou vášeň pro dokonalost, odpovědnost a spokojenost zákazníků. Očekávám od tohoto partnerství jen skvělé věci a když říkám, že jsme tímto partnerstvím a jedinečnými příležitostmi, které společně vytvoříme, nesmírně nadšeni, mluvím za celé vedení společnosti," řekl John Shulman, místopředseda představenstva společnosti VOSS Water.

Kampaň „Live Every Drop" bude příkladem přesvědčení, že od života dostanete to, co do něj vložíte, sdílením intimity a pohledu do zákulisí toho, co Johnson vkládá do práce pro každodenní překonávání limitů. Kampaň bude zahájena prostřednictvím rozsáhlých venkovních, digitálních a sociálních médií na hlavních trzích počínaje Spojenými státy, a to dne 5. srpna 2019.

„Jsme nadšeni, že jsme se spojili s partnerem, který skutečně ztělesňuje vizi značky VOSS," řekl Ariel Boorstin, globální ředitel marketingu společnosti VOSS. „Johnsonův závazek k usilovné práci potřebné pro dobrý život, účelné jednání a inspirující velikost je přesně vyjádřením kampaně „Live Every Drop". Dwayne Johnson bude jako jeden z nejvlivnějších talentů na světě hrát důležitou roli při pokroku společnosti VOSS – bude podporovat rozsáhlou vizi značky při jejím rozšiřování do nových kategorií a teritorií a prodlužování dosahu našich klíčových sdílených hodnot."

Tento krok ukazuje způsob expanze společnosti VOSS a její komunikaci se svými zákazníky. Prémiová voda přímo z nejčistšího zdroje a autentičnost společnosti VOSS z ní činí značku hodnou každodenní velikosti a každodenního povzbuzování ke snaze o dosažení vyšších cílů. Spotřebitelé již od VOSS očekávají jen to nejlepší a neexistuje silnější partner než Johnson, který by pomohl prosadit tuto rozšířenou vizi značky.

O společnosti VOSS Water:

Vodní pramen společnosti VOSS leží v obci Iveland, v řídce osídlené oblasti na jižním cípu Norska. Voda VOSS, která pochází ze zvodněném podloží hluboko pod zemí, leží pod vrstvami skály a písku, vytvářejícími přírodní filtr, který jej chrání před vzduchem a dalšími znečišťujícími látkami. Výjimečná čistota vody VOSS a její jedinečně svěží, čistá chuť jsou částečně způsobeny neobvykle nízkou úrovní rozpuštěných pevných látek (TDS), které se přirozeně vyskytují ve vodním prameni VOSS.

Mimořádné čistotě vody VOSS se vyrovná pouze úžasný design láhve, který jedinečně vyjadřuje výjimečnost jejího obsahu. Voda VOSS, nyní ikonická, je oslavována po celém světě ve více než 50 zemích, v různých objemech s jedinečným a univerzálním působením. Neperlivá voda VOSS, vhodná pro různé účely spotřeby, je k dispozici ve skle a vysoce kvalitním PET plastu. Řada perlivých vod VOSS, včetně perlivé ochucené, je k dispozici ve skle. Perlivá ochucená voda VOSS je nabízena v jedinečných a osvěžujících kombinacích příchutí – citron a okurka, mandarinka – citronová tráva, limetka s mátou, jahoda a zázvor a malina s růží – každá z nich neobsahuje žádné kalorie a žádný cukr ani umělá sladidla. Ochucená perlivá voda VOSS je v současné době k dispozici v EU, Velké Británii, USA, Austrálii, Kanadě a Mexiku.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/952114/VOSS_Water_Dwayne_Johnson.jpg

