Dwayne Johnson a VOSS Water oznamujú strategické partnerstvo

„VOSS mi pomáha s hydratáciou už roky, či už na scéne, v Iron Paradise, alebo keď trávim čas so svojou rodinou a priateľmi. Toto partnerstvo je prirodzené, nakoľko vyhľadávam partnerstvá s výnimočnými značkami, ktoré chcú inovovať a ovplyvňovať svet udržateľnými a najlepšími produktmi vo svojej triede. Som nadšený, že moja vlastná vášeň pre VOSS prerástla do tejto formálnej obchodnej investície a budem môcť spolupracovať s jej výnimočným vedením, vytvárať nové produkty a vyvíjať strategické iniciatívy a spoluprácu v oblasti značky," hovorí Johnson. „Budeme spolu tvoriť skvelé veci."

VOSS bude ťažiť aj z dlhoročných skúseností a odborných znalostí Johnsona v oblasti marketingu zameraného na zmenu kultúry prostredníctvom prebiehajúcich konzultácií so značkou a rôznych druhov spolupráce. Sem patrí aj spustenie najväčšej reklamnej a sociálnej mediálnej kampane spoločnosti VOSS za posledné roky, „Live Every Drop" (Ži každú kvapku), na ktorej sa predstaví aj samotný Johnson.

„Mal som to potešenie spolupracovať s Dwayneom a jeho tímom v posledných mesiacoch a spolu sme tvorili ambiciózne plány expanzie značky VOSS. Dwayne zdieľa rovnakú vášeň pre excelentnosť, zodpovednosť a spokojnosť zákazníka. Toto partnerstvo, podľa mňa, prinesie skvelé výsledky a hovorím za celé naše vedenie, ak poviem, že sme veľmi nadšení touto spoluprácou a jedinečnými príležitosťami, ktoré spolu vytvoríme," povedal John Shulman, viceprezident spoločnosti VOSS Water.

Kampaň „Live Every Drop" bude príkladom filozofie, ktorá hovorí, že od života dostanete presne to, čo do neho vložíte, zdieľaním intímnych momentov v zákulisí, z ktorých je zrejmé, ako Johnson napĺňa túto filozofiu a posúva vlastné hranice každý deň. Kampaň sa začne prostredníctvom rozsiahlych outdoorových, digitálnych a sociálnych médií na hlavných trhoch, počnúc USA už 5. augusta 2019.

„Sme nadšení, že sa môžeme spojiť s partnerom, ktorý v reáli stelesňuje víziu značky VOSS," povedala Ariel Boorstinová, globálna marketingová riaditeľka firmy VOSS. „Johnsonov záväzok tvrdo pracovať, aby si človek zaslúžil dobrý život, ísť za svojim cieľom a inšpirovať veľké veci, je presne étosom kampane „Live Every Drop". Ako jeden z najvplyvnejších talentov na svete bude hrať Dwayne Johnson dôležitú úlohu pri napredovaní značky VOSS a podpore vízie značky prenikať do nových kategórií a teritórií a rozširovať dosah našich základných zdieľaných hodnôt."

Tento krok je dôkazom, že firma VOSS naďalej expanduje a vylaďuje krok so svojimi zákazníkmi. Vďaka prémiovej vode, ktorá pochádza z najpanenskejších zdrojov, vďaka autentickosti svojej značky stojí VOSS na strane každodenných hrdinských skutkov a motivácie usilovať sa o viac. Spotrebitelia očakávajú od značky VOSS len to najlepšie a neexistuje silnejší partner ako Dwayne Johnson, ktorý by pomohol oživiť novú víziu značky.

O spoločnosti VOSS Water:

Zdroj vody VOSS sa nachádza v Ivelande, riedko osídlenej oblasti na južnom cípe Nórska. Voda VOSS pochádza z vodonosnej vrstvy hlboko pod zemou, leží pod vrstvami hornín a piesku, ktoré vytvárajú prírodný filter a ochraňuje ju pred vzduchom a inými znečisťujúcimi látkami. Výnimočná čistota vody VOSS a jej jedinečne čerstvá, čistá chuť sú čiastočne výsledkom neobvykle nízkej úrovne celkového množstva rozpustných látok (TDS), ktoré sa prirodzene vyskytujú v zdroji VOSS.

Mimoriadnej čistote vody VOSS sa vyrovná snáď len dokonalý dizajn jej fľaše, ktorý sprostredkuje jedinečný obsah vo vnútri. VOSS je dnes už ikona známa vo viac ako 50 krajinách. Môžete ju kúpiť v rôznych veľkostiach a vždy bude jedinečná a univerzálne príťažlivá. Voda VOSS šitá na rôzne príležitosti je k dispozícii v skle a kvalitnom PET plaste. Rad VOSS Sparkling, vrátane ochutených šumivých vôd, je k dispozícii v skle. VOSS Flavored Sparkling prichádza na trh v jedinečných a osviežujúcich kombináciách príchutí - citrónová uhorka, mandarínka, citrónová tráva, limetovo-mätová, jahodovo-zázvorová a malinová ruža - každá z nich obsahuje nulové množstvo kalórií a žiadny cukor ani umelé sladidlá. Sortiment Flavored Sparkling je v súčasnosti k dispozícii v EÚ, Spojenom kráľovstve, USA, Austrálii, Kanade a Mexiku.

