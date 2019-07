Dwayne Johnson i VOSS Water ogłaszają współpracę strategiczną

Każda innowacja powstała w ramach współpracy będzie inspirować konsumentów do wyciągania jak największych korzyści z życia, co odzwierciedla własne ambicje Johnsona, jednocześnie podtrzymując długoterminowe zobowiązanie marki do jakości i zrównoważonego rozwoju. Inauguracyjny przykład współpracy obejmuje pierwszy z serii produktów funkcjonalnych marki zapewniający wyjątkowe, wartościowe korzyści zdrowotne dla konsumentów. Produkt ma trafić na rynki na początku roku 2020.

– Piję VOSS od lat, czy to na planie, w Iron Paradise, czy spędzając czas z rodziną i znajomymi. Współpraca jest naturalną ewolucją na mojej drodze do pracy z wyjątkowymi markami dążącymi do innowacji i wpływu na całym świecie przez zrównoważone, najlepsze w swojej klasie rozwiązania. Bardzo cieszę się z tego, że moja szczera pasja do VOSS przerodziła się w formalną inwestycję biznesową i będę mógł pracować z wyjątkową kadrą przywódczą firmy nad opracowywaniem nowych produktów oraz rozwijaniem strategicznych inicjatyw i współpracy – skomentował Johnson. – Razem stworzymy wielkie rzeczy – dodała gwiazda.

VOSS skorzysta także na dogłębnej znajomości i doświadczeniu Johnsona w zakresie zmieniającego zwyczaje marketingu przez ciągłe konsultacje i współpracę brandingową. Działania te obejmą wdrożenie największej od lat kampanii reklam konsumenckich i w mediach społecznościowych marki VOSS o nazwie „Live Every Drop", w której wystąpi sam Johnson.

– Miałem niekłamaną przyjemność pracy z Dwayne'm i jego zespołem w ciągu kilku minionych miesięcy nad opracowaniem ambitnych planów ekspansji VOSS w szczegółach. Dwayne dzieli naszą pasję do doskonałości, odpowiedzialności i satysfakcji konsumentów. Współpraca ta przyniesie same świetne wyniki i mogę w imieniu wszystkich dyrektorów potwierdzić, że bardzo entuzjastycznie podchodzimy do tej współpracy i wyjątkowych możliwości, które razem wdrożymy w życie – skomentował John Shulman, wiceprezes VOSS Water.

Kampania „Live Every Drop" będzie przykładem podejścia ukazującego, że z życia wyciąga się to, co się do niego wkłada. W kampanii zawarte będą kameralne ujęcia Johnsona ukazujące, jak za kulisami pracuje nad pokonywaniem limitów każdego dnia. Kampania rozpocznie się od wielkoskalowego formatu zewnętrznego, cyfrowego i w mediach społecznościowych na dużych rynkach, począwszy od Stanów Zjednoczonych dnia 5 sierpnia 2019 r.

– Z przyjemnością podejmujemy współpracę z partnerem, który tak wiernie podziela wizję marki VOSS – skomentowała Ariel Boorstin, globalny dyrektor marketingu w VOSS. – Zobowiązanie Johnsona do wkładania ciężkiej pracy w dobre życie, aktorstwo z misją i inspirowanie wielkości to właśnie uosobienie etosu „Live Every Drop". Jako jeden z najbardziej wpływowych talentów na świecie Dwayne Johnson odegra kluczową rolę w przyszłym rozwoju VOSS. Będzie wspierał szerzej zakrojoną wizję marki wraz z rozwojem w nowych kategoriach i terytoriach oraz poszerzy zasięg naszych kluczowych, współdzielonych wartości – dodała dyrektor.

Krok ten jest przykładem ciągłej ekspansji VOSS i współbrzmienia marki z klientami. Jako luksusowa woda prosto z najczystszego źródła VOSS jest marką wartą codziennych starań i dążeń do osiągnięcia jeszcze więcej. Klienci oczekują tylko najlepszego od VOSS i nie ma lepszego partnera niż Johnson w zakresie realizacji poszerzonej wizji marki.

O VOSS Water:

Źródło wody VOSS znajduje się w Iveland, nieznacznie zaludnionym obszarze na południowym krańcu Norwegii. Zamknięta w podziemnym zbiorniku woda VOSS znajduje się pod warstwami skał i piasku, które tworzą naturalny filtr chroniący ją przed dostępem powietrza i zanieczyszczeń. Wyjątkowa czystość VOSS oraz jej wyjątkowo świeży, czysty smak są po części wynikiem niezwykle niskiej zawartości rozpuszczonych części stałych w źródle VOSS.

Niezwykłej czystości VOSS dorównuje jedynie zapierający dech w piersiach projekt butelki, która w wyjątkowy sposób oddaje charakter wody w środku. Kultowy projekt butelki VOSS zdobył uznanie w ponad 50 krajach i dostępny jest w różnych rozmiarach cieszących się powszechną popularnością. Dopasowana do różnych okazji woda niegazowana VOSS dostępna jest w szklanych i wysokiej jakości butelkach PET. Seria wód gazowanych VOSS, w tym smakowych, dostępna jest w szklanych butelkach. Smakowe wody gazowane VOSS dostępne są w wyjątkowych i odświeżających kombinacjach smakowych: cytryna z ogórkiem, mandarynka z trawą cytrynową, limonka z miętą, truskawka z imbirem oraz malina z różą. Każdy smak ma zero kalorii, nie zawiera cukru ani sztucznych słodzików. Seria smakowych wód gazowanych jest obecnie dostępna w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Meksyku.

