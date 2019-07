Dwayne Johnson und VOSS Water geben strategische Partnerschaft bekannt

„Ich trinke das Wasser von VOSS schon seit Jahren – ob am Set, im „Iron Paradise" oder wenn ich Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringe. Diese Partnerschaft ist eine natürliche Weiterentwicklung, da ich mit herausragenden Marken zusammenarbeiten will, die auf Innovation bauen und mit nachhaltigen klassenbesten Produkten weltweit Zeichen setzen wollen. Ich freue mich sehr, dass ich meine aufrichtige Leidenschaft für VOSS zu einem formellen geschäftlichen Investment weiterentwickeln konnte; und dass ich mit dem herausragenden Führungsteam des Unternehmens zusammenarbeiten kann, um neue Produkte und strategische Initiativen und Kooperationen für die Marke zu entwickeln", so Johnson. „Wir werden gemeinsam Großartiges schaffen."

Im Rahmen fortlaufender Branding-Beratungen und -Kooperationen wird VOSS auch von Johnsons tiefer Kenntnis und Expertise im kulturverändernden Marketing profitieren. Darunter fällt auch der Start der seit Jahren größten für Konsumenten sichtbaren Werbe- und Social-Media-Kampagne von VOSS – „Live Every Drop" –, in der Johnson selbst Darsteller sein wird.

„Ich hatte in den vergangenen Monaten das Vergnügen, mit Dwayne und seinem Team zusammenzuarbeiten, um VOSS' ambitionierte Expansionspläne konkret zu besprechen. Dwayne teilt unsere Leidenschaft für Spitzenleistung, Verantwortung und Kundenzufriedenheit. Ich erwarte mir von dieser Partnerschaft nichts Anderes als großartigen Erfolg. Und ich spreche für all unsere Führungskräfte, wenn ich sage, dass wir diese Beziehung und die besonderen Chancen, die wir uns gemeinsam erarbeiten werden, extrem positiv sehen", so John Shulman, Vice Chairman von VOSS Water.

Die „Live Every Drop"-Kampagne wird die Mentalität veranschaulichen, dass das Leben einem das zurückgibt, was man selbst investiert. Sie wird einen persönlichen Hinter-den-Kulissen-Eindruck davon vermitteln, wie Johnson sich jeden Tag einsetzt, um Grenzen zu überwinden. Die Kampagne wird über umfassende Outdoor-, Digital- und Social-Media-Kanäle in bedeutenden Märkten – angefangen mit den USA – am 05. August 2019 gestartet.

„Wir freuen uns ungemein, uns mit einem Partner zusammenzuschließen, der die VOSS-Markenvision so authentisch verkörpert", so Ariel Boorstin, Global Director of Marketing für VOSS. „Johnsons Selbstverpflichtung, auf sich zu nehmen, was für ein gutes Leben nötig ist; zielbewusst zu handeln und zu Größe zu inspirieren, deckt sich exakt mit dem Anspruch der ‚Live Every Drop'-Kampagne. Als eines der einflussreichsten Talente der Welt wird Dwayne Johnson eine instrumentale Rolle bei VOSS zukommen – er wird eine erweiterte Vision für die Marke unterstützen, während wir in neue Kategorien und Regionen expandieren und die Reichweite unserer essenziellen, gemeinsamen Werte ausdehnen."

Dieser Schritt demonstriert, wie VOSS kontinuierlich seinen Kundenkreis ausdehnt und Übereinstimmung mit seinen Kunden findet. VOSS steht für Premium-Wasser direkt von der ursprünglichsten Quelle. Seine Authentizität macht es zu einer Marke, die es wert ist, dass man tagtäglich sein Bestes gibt, und die täglich dazu anhält, nach mehr zu streben. Konsumenten erwarten von VOSS nur das Beste. Und es gibt keinen stärkeren Partner als Johnson, der dazu beitragen kann, diese erweiterte Vision für die Marke mit Leben zu erfüllen.

Informationen zu VOSS Water:

Die VOSS-Quelle befindet sich Iveland, einer dünnbesiedelten Region an der Südspitze Norwegens. Das VOSS-Wasser, eingeschlossen in einen Aquifer tief unter der Erde, befindet sich unter Schichten von Fels und Sand. Diese bilden einen natürlichen Filter, der das Wasser vor der Luft und anderen Schadstoffen schützt. Die herausragende Reinheit des VOSS-Wassers, und sein besonders frischer, sauberer Geschmack, sind zum Teil auf die ungewöhnlich niedrigen Grade an insgesamt gelösten Feststoffen (Total Dissolved Solids, TDS) zurückzuführen, wie sie an der VOSS-Quelle natürlich vorkommen.

An die außergewöhnliche Reinheit des VOSS-Wassers reicht dabei nur noch das atemberaubende VOSS-Flaschendesign heran, das die Besonderheit des Wassers im Inneren auf spezielle Weise wiedergibt. VOSS, heute eine ikonische Marke, wird weltweit in über 50 Ländern gefeiert – in vielerlei Größen mit besonderem und universellem Appeal. Angepasst an unterschiedliche Verbrauchsanlässe ist das stille Wasser von VOSS in Glasflaschen und Flaschen aus hochwertigem PET-Kunststoff erhältlich. Das Sortiment prickelnder Wasser von VOSS, darunter „Flavored Sparkling" (prickelnd mit Geschmack), ist in Glasflaschen erhältlich. VOSS Flavored Sparkling wird in besonderen und erfrischenden Geschmackskombinationen angeboten – „Lemon Cucumber" (Zitrone/Gurke), „Tangerine Lemongrass" (Mandarine/Zitronengras), „Lime Mint" (Limone/Minze), „Strawberry Ginger" (Erdbeere/Ingwer) und „Raspberry Rose" (Himbeere/Rose). Jede dieser Varianten enthält null Kalorien, weder Zucker noch künstliche Süßstoffe. Die Reihe „Flavored Sparkling" ist derzeit in der EU, in Großbritannien/Nordirland, Australien, Kanada und Mexiko erhältlich.

Medienanfragen:

Für Dwayne Johnson

JONESWORKS

TeamRock@Jonesworks.com

Für VOSS Water

NIKE COMMUNICATIONS

eshor@nikecomm.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/952114/VOSS_Water_Dwayne_Johnson.jpg

SOURCE VOSS Water