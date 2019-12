El Gobierno de Angola anuncia una licitación para la concesión y operación de la terminal multiusos del Puerto de Luanda

Las empresas interesadas en participar en el concurso deben cumplir los siguientes requisitos:

Capital desembolsado por un valor equivalente de no menos de 25 millones de dólares estadounidenses (veinticinco millones de dólares estadounidenses).

Una facturación media anual en los últimos 3 años fiscales con un valor no inferior al equivalente a 100 millones de dólares estadounidenses (cien millones de dólares estadounidenses).

Unos activos netos de un valor no inferior al equivalente a 100 millones de dólares estadounidenses (cien millones de dólares estadounidenses).

En el caso de una asociación de empresas, los requisitos a que se refieren los párrafos anteriores corresponderán a los respectivos indicadores ponderados conforme a la participación correspondiente a cada empresa en dicha asociación.

Las empresas concurrentes deberán tener, directamente o a través de sus filiales, una participación no inferior al 25% en al menos 3 operaciones de concesión de terminales portuarias en los últimos 3 años, y en al menos una de estas operaciones deben tener una participación no inferior al 50%, con un movimiento anual no inferior a 250.000 TEU (doscientos cincuenta mil TEU) de media durante los últimos 3 años.

Las propuestas deberán presentarse en la sede de la Compañía Portuaria de Luanda, en días laborables de 9 de la mañana a 5 de la tarde, previa entrega en la sala de reuniones de la Administración B.

La terminal multiusos del Puerto de Luanda es una infraestructura portuaria dedicada a la operación simultánea de carga general y contenedores, cuenta con un muelle de 610 metros, un calado de 12,5 metros y una superficie de 181.070 metros cuadrados con capacidad para mover 2,6 millones de toneladas por año.

Dada la relevancia de esta licitación, invitamos a sus medios de comunicación a que difundan este comunicado de prensa.

Para obtener más información sobre las solicitudes, los interesados pueden acceder a través del enlace que aparece a continuación.

www.concursos-mintrans.ao

info@concursos-mintrans.ao

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)