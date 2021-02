Electreon gewinnt eine Ausschreibung für die Bereitstellung von Straßenladetechnik für ein von der deutschen Regierung finanziertes Projekt

Das 1,9-Millionen-Euro-Projekt, gefördert durch das Innovationsprogramm Straßen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), wird die Eignung der Mauttechnologie des Unternehmens für das deutsche Autobahnnetz testen

BEIT YANAI, Israel, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- ElectReon (TASE: ELWS), das drahtlose elektrische Straßensysteme (ERS) entwickelt und implementiert, die Nutz- und Personen-Elektrofahrzeuge während der Fahrt kabellos aufladen, gab heute bekannt, dass es ausgewählt wurde, die Technologie für eCharge zu liefern, ein Projekt, das vom Innovationsprogramm Straßen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) gefördert wird. Zu dem siegreichen Konsortium gehören Volkswagen und Eurovia.

Ziel des Projekts ist es, eine wirtschaftliche und funktionale Lösung für das induktive Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt zu entwickeln. Das Projekt wurde von der deutschen Bundesregierung mit 1,9 Millionen Euro finanziert.

ElectReon wird als Unterauftragnehmer das Projekt mit seiner führenden kabellosen dynamischen Ladetechnologie versorgen, sowie verschiedene Projektaufgaben leiten und unterstützen. Im Rahmen des Projekts wird ElectReon seinen drahtlosen Fahrzeugempfänger in ein Elektrofahrzeug von Volkswagen integrieren, das auf der Electric Road getestet werden soll.

Einige Tochtergesellschaften der globalen Vinci-Gruppe sind Teil des Konsortiums - EUROVIA Deutschland wird die Aufgabe des Straßenbaus übernehmen, das Digitalunternehmen VIA IMC wird das Projekt leiten und Omexom wird die Aufgabe des Netzanschlusses übernehmen. Volkswagen wird den Bereich Fahrzeug und die Universität Braunschweig den Bereich Straßenmaterialien und Alterung leiten.

Das Projekt konzentriert sich auf die Prüfung von Themen wie Straßenintegrität, Anschluss an eine erneuerbare Energiequelle, die Abrechnungsschnittstelle und die Integration der Systeme in die Fahrzeuge sowie auf die Analyse verschiedener Business Cases für den deutschen Mobilitätsmarkt. Die kabellose Elektrostraße wird auf der DuraBASt, der nationalen Testanlage für Straßenfahrzeuge, in der Nähe von Köln gebaut.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen die Gründung einer lokalen Tochtergesellschaft in Deutschland an, da die deutschen Behörden die Entwicklung der drahtlosen elektrischen Straßentechnologie zunehmend unterstützen. Das aktuelle Projekt reiht sich ein in die weiteren Kooperationen des Unternehmens in Deutschland mit Eurovia und mit dem führenden Energiekonzern EnBW. Die deutsche Niederlassung von Electreon wird von Dr. Andreas Wendt geleitet, der in seiner letzten Funktion die kabellosen Ladebemühungen von Toyota in Deutschland leitete.

Enak Ferlemann, der Staatssekretär im deutschen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sagte: „Ziel des Projekts ist es, herauszufinden, wie die deutsche Straßeninfrastruktur moderner gestaltet und eine Lademöglichkeit in die Asphaltdecke integriert werden könnte."

Ferlemann erklärte auch: „Kabelloses Laden, das bei Smartphones bereits Realität ist, ist bei E-Fahrzeugen bisher nur eine Vision. Deshalb unterstützen wir jetzt das kontaktlose Laden von E-Fahrzeugen während der Fahrt - und das ganz ohne Oberleitungen. Das würde nicht nur die Reichweite für alle Fahrzeuge - vom Pkw bis zum schweren Lkw - immens erhöhen, sondern auch den Weg zur Ladestation sparen. Es ist ein sehr spannendes Projekt für uns!", so Herr Ferlemann abschließend.

Dr. Nikolai Ardey, Leiter Volkswagen Group Innovation: „Volkswagen setzt wie kein anderer Hersteller auf E-Mobilität und arbeitet konsequent an der technologischen Weiterentwicklung in diesem Bereich. Das induktive Laden bietet hier ein großes Potenzial, da es den Ladevorgang erheblich vereinfachen kann. Darüber hinaus könnte diese Technologie prinzipiell in allen Fahrzeugsegmenten vom Pkw bis zum Lkw eingesetzt werden. Mit diesem Projekt wollen wir die Technologie besser verstehen und ihre Möglichkeiten im Vergleich zu den Alternativen untersuchen. "

Oren Ezer, Mitbegründer und CEO von Electreon, erklärt,

„Electreon sieht Deutschland als weltweit führend bei der Bekämpfung von Emissionen aus dem Verkehrssektor und als Einstiegspunkt in den europäischen und globalen Markt. Die Teilnahme an diesem von der deutschen Regierung geförderten Projekt wird uns der Dekarbonisierung des Verkehrs in Deutschland und letztlich der Welt einen Schritt näher bringen. Mit der Unterstützung unserer Projektpartner, die weltweit führend in der Mobilitätsinnovation sind, wollen wir zeigen, dass drahtloses dynamisches Laden die ganzheitlichste und kostengünstigste Lösung für das Laden von Elektrofahrzeugen ist und den Übergang zu einer sauberen Mobilität weltweit beschleunigen kann."

