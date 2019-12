Elkay Interior Systems dokonuje nabycia europejskich firm produkcji foteli i dekoracji Schloffer GmbH, Designed2Work i Designed2Work Intl.

W ciągu minionych dwóch dekad Schloffer GmbH, firma rodzinna z niemal 60-letnim doświadczeniem, wywalczyła sobie pozycję jednej z wiodących europejskich firm projektowania wnętrz i produkcji elementów wykończenia do sieci restauracji. Firma Schloffer GmbH prowadzi działalność w ponad 60 krajach na świecie i specjalizuje się w wysokiej jakości dzięki produkcji w Austrii oraz doświadczeniu w złożonej logistyce i dopasowywaniu się do potrzeb klientów.

Firma Elkay Interior Systems – w skrócie EIS – to międzynarodowy lider projektowania wnętrz, brandingu, siedzeń, dekoracji i elementów wykończenia na potrzeby wnętrz komercyjnych. Firma będąca w posiadaniu prywatnej spółki Elkay Manufacturing specjalizuje się w rynkach restauracyjnym, detalicznym, turystycznym i edukacji. Firma pomaga czołowym, międzynarodowym przedsiębiorstwom w zarządzaniu doświadczeniem marki w handlu na rynkach na całym świecie już od niemal 40 lat. Nowe nabycie niemal całkowicie dopełnia globalny łańcuch dostaw EIS, tym samym umożliwiając firmie realizację potrzeb obecnych i przyszłych klientów wraz z ich międzynarodowym wzrostem.

– Odkąd Elkay nabył naszą firmę w 2017 r. doświadczyliśmy niesamowitego wzrostu – skomentował wiceprezes i dyrektor generalny Tony Lutz. – W lutym 2017 r. dokonaliśmy integracji działu komercyjnego działalności Elkay w Meksyku i utworzyliśmy Elkay Interior Systems, Latin America. Natomiast w 2018 r. weszliśmy na rynki azjatyckie. Nabycie Schloffer GmbH i Designed2Work wzbogaca nas o solidnego, europejskiego producenta, co jest kluczowym elementem międzynarodowych strategii rozwoju naszej globalnej klienteli – dodał wiceprezes.

Firma EIS zajmuje się konsultacjami, projektowaniem, budową i instalacją wnętrz komercyjnych od pomysłu do otwarcia, co wyróżnia ją na tle innych firm na rynku. Projektanci i artyści firmy zapewniają wizję, siłę i spójność we wdrażaniu marek klientów. Wyspecjalizowani kierownicy projektów i dyrektorzy rynków z dbałością realizują cele projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem. Rozbudowane zakłady produkcyjne i certyfikowani instalatorzy są gwarancją bezproblemowej realizacji każdego elementu. Nawet po otwarciu firma wspiera klientów przez doświadczony, międzynarodowy zespół obsługi.

Firma EIS pracuje z najbardziej znanymi, międzynarodowymi przedsiębiorstwami, spośród których wiele prowadzi aktywną ekspansję na rynku europejskim i na Bliskim Wschodzie. Na całym świecie firma ma dobrą reputację ze względu na tworzenie wyjątkowych wnętrz realizowanych z zachowaniem najwyższych standardów.

– Bardzo cieszymy się z tego, że dołączamy do międzynarodowej działalności Elkay Interior Systems – skomentował Klaus Schloffer, prezes Schloffer GmbH, Designed2Work i Designed2Work Intl. – Dostrzegamy możliwość synergii i wzrostu w ramach globalnej działalności Elkay. Nasze firmy idealnie do siebie pasują pod względem kultury, a działy EIS oferują wspaniałe usługi dla sektora klientów, który nas łączy. Dlatego też z dumą dołączamy do tak szanowanego zespołu. Wspólnie możemy poszerzyć nasze możliwości i jeszcze lepiej służyć klientom z całego świata wraz z ekspansją ich działalności zagranicznej – dodał prezes.

O Elkay

W posiadaniu rodzinnym od 1920 r. firma Elkay tworzy innowacyjne produkty i świadczy wyjątkowy poziom obsługi klienta już od niemal stulecia. Jako numer jeden w Ameryce pod względem sprzedaży zlewów kuchennych firma Elkay poszerzyła ofertę komercyjną ponad czterdzieści lat temu i dziś sprzedaje krany, dystrybutory wody, automaty z chłodzoną wodą, Smartwell Water Delivery Systems i nagradzane stacje napełniania butelek ezH2O poza wyłącznie światowej klasy stalowymi i kwarcowymi zlewami. Działalność Elkay Interior Systems zajmuje wiodącą pozycję na skalę międzynarodową pod względem projektowania i wykończeń w markowych środowiskach handlowych na potrzeby wiodących globalnych marek. Jak każda rodzina, firma Elkay ma tradycje i wartości, które nie zanikają, w tym zobowiązanie do zrównoważonego prowadzenia działalności i odwdzięczania się społeczności. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Stanach Zjednoczonych w Downers Grove w stanie Illinois, a firma zatrudnia dziś ponad 2500 pracowników w 21 lokalizacjach w USA, Chinach i Meksyku. Strona internetowa: www.elkay.com.

O Schloffer GmbH

Założona w 1960 r. przez Aloisa Schloffera firma była w posiadaniu rodziny aż do dziś. Syn założyciela, główny dyrektor wykonawczy Klaus Schloffer, uczynił z firmy giganta, który dostarcza meble do ponad 60 krajów na całym świecie. Firma Schloffer z dumą prowadzi produkcję z siedziby głównej w Austrii w zakładzie zwracającym uwagę na emisję CO2. Zespół 40 specjalistów wspierają najnowsze urządzenia i zaufani dostawcy przechodzący rygorystyczną kontrolę jakości. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.schloffer.com/en/about-us/.

O Designed2Work i Designed2Work International Firmy Designed2Work i Designed2Work Intl. specjalizują się w projektowaniu na potrzeby branż komercyjnych, zwłaszcza sieci restauracji. Wraz z Schloffer GmbH firma zapewnia całościowe wykończenie wnętrz wykraczające daleko poza produkcję mebli. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.schloffer.com/en/solutions/design/.

