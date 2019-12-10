Elkay Interior Systems приобретает европейских специалистов по интерьерному дизайну Schloffer GmbH, Designed2Work и Designed2Work Intl.

Семейное предприятие Schloffer GmbH с почти 60-летним опытом работы за последние два десятилетия своего существования сумело войти в число ведущих европейских дизайнеров интерьера и производителей мебели для ресторанных франшиз. Компания осуществляет свою деятельность в более чем 60 странах по всему земному шару, по праву гордясь высоким качеством продукции, выпускаемой в Австрии, а также обширной компетенцией в вопросах организации сложных логистических процессов и способностью адаптироваться под нужды клиентов.

Elkay Interior Systems – или EIS, - является международным лидером в сегментах дизайна, брендинга, производства диванов, кресел, предметов декора и прочих аксессуаров для коммерческих интерьеров. Компания, принадлежащая частному холдингу Elkay Manufacturing, специализируются на обслуживании рынков ресторанного, гостиничного бизнеса, предприятий розничной торговли и учебных заведений. Вот уже почти 40 лет EIS оказывает ведущим мировым брендам поддержку в вопросах управления собственными розничными брендами на международных рынках. Сделка приобретения австрийского предприятия вносит завершающие штрихи в формирование глобальной цепочки поставок EIS, обеспечивая компании возможность удовлетворять потребности существующих и будущих клиентов по мере расширения масштабов их бизнеса по всему земному шару.

"Начиная с 2017 года, когда мы вошли в состав Elkay, мы переживаем этап колоссального роста, - комментирует вице-президент и генеральный директор компании Тони Лутц (Tony Lutz). - В феврале 2017 года путем слияния с коммерческим подразделением мексиканского филиала Elkay была создана компания Elkay Interior Systems Latin America, а в 2018 году мы вышли на рынки Азии. Приобретая Schloffer GmbH и Designed2Work, мы включаем в свои ряды сильного европейского игрока, который станет ключевым элементом в поддержке международных стратегий роста наших клиентов".

В отличие от других компаний на рынке, EIS предоставляет полный комплекс услуг консалтинга, дизайна, производства и обустройства интерьера коммерческих помещений от этапа разработки концепции до внесения финальных штрихов. Дизайнеры и художники компании используют все свои таланты и возможности для реализации амбиций и идей брендов-заказчиков. Менеджеры проектов и рыночные управляющие внимательно следят за выполнением графиков, бюджетов и достижением целей клиентских проектов. Значительные производственные мощности и сертифицированный монтажный персонал обеспечивают безупречное выполнение всех работ. Даже после открытия заведения заказчика компания продолжает оказывать ему поддержку посредством международной команды специалистов по сервисному обслуживанию.

EIS сотрудничает с широким спектром первоклассных международных заказчиков, многие из которых активно расширяют свое присутствие на европейском и ближневосточном рынках. Компания обладает обширным опытом создания потрясающих интерьеров высочайшего качества по всему земному шару.

"Мы рады стать частью глобального бизнеса Elkay Interior Systems, - отметил президент Schloffer GmbH, Designed2Work и Designed2Work Intl Клаус Шлоффер (Klaus Schloffer). - Мы видим отличные возможности для синергии и роста вместе со всеми подразделениями Elkay. Мы идеально подходим друг другу и с культурной точки зрения. EIS создает потрясающие вещи в общих для нас сегментах деятельности, и для нас большая честь присоединиться к команде их авторитетных специалистов. Уверены, что вместе нам удастся значительно повысить качество обслуживания наших клиентов в процессе расширения их деятельности по всему миру".

О компании Elkay

Основанное в 1920 году семейное предприятие Elkay вот уже почти сто лет специализируется на создании инновационных продуктов и предоставлении первоклассного клиентского обслуживания. Гордясь статусом американского поставщика кухонных моек №1, более сорока лет назад Elkay расширила сферу своей деятельности и сегодня выпускает смесители, диспенсеры для воды, питьевые фонтаны, системы водоснабжения Smartwell, знаменитые станции наполнения бутылок ezH2O, а также мойки из нержавеющей стали и кварца мирового класса. Подразделение Elkay Interior Systems является мировым лидером в проектировании и оформлении брендированных интерьеров розничной торговли для ведущих торговых марок земного шара. Elkay Commercial Systems производит изделия из нержавеющей стали для коммерческих кухонь. Как и любая другая семья, Elkay высоко ценит и хранит свои традиции, включая стремление к экологической устойчивости и служение на благо людям. В штате компании с головным офисом в Даунерс-Гроув (штат Иллинойс) работают свыше 2 500 сотрудников. Они осуществляют свою деятельность в 21 филиале Elkay в США, Китае и Мексике. Посетите веб-сайт www.elkay.com .

О компании Schloffer GmbH

Основанная в 1960 году Алоизом Шлоффером (Alois Schloffer) компания по сей день находится в семейном управлении. Сын основателя предприятия и его текущий генеральный директор Клаус Шлоффер превратил семейный бизнес в международного лидера, поставляющего мебель на рынки более чем 60 стран мира. Вся продукция Schloffer производится в Австрии на предприятии с контролируемыми выбросами СО2. Команда из 40 специалистов осуществляет свою деятельность при помощи сверхсовременного производственного оборудования и при поддержке проверенных поставщиков сырья высшего качества. Узнайте больше на https://www.schloffer.com/en/about-us/

О компаниях Designed2Work и Designed2Work International Designed2Work и Designed2Work Intl. специализируются на дизайнерских разработках для коммерческих розничных отраслях с акцентом на ресторанных франшизах. Вместе с Schloffer GmbH компании предоставляют полный спектр интерьерных решений, выходящих далеко за рамки производства мебели. Больше информации - на https://www.schloffer.com/en/solutions/design/

Контактная информация для представителей СМИ:

Линда Карлайл (Linda Carlisle)

Linda.carlisle@elkay.com

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