Elkay Interior Systems приобретает европейских специалистов по интерьерному дизайну Schloffer GmbH, Designed2Work и Designed2Work Intl.

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Elkay

10 Dec, 2019, 12:14 IST

Этот шаг позволяет компании нарастить собственные возможности в сфере создания решений для международных розничных брендов 

ОК-БРУК (OAK BROOK), Иллинойс, 10 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Представители висконсинской компании Elkay Interior Systems (EIS) со штаб-квартирой в Милуоки сообщили о приобретении австрийского предприятия Schloffer GmbH, специализирующегося на дизайне кресел, диванов и предметов декора, вместе с аффилированными фирмами Designed2Work и Designed2Work International. Этот шаг позволяет Elkay Interior Systems нарастить свою способность обслуживать международных клиентов, стремительно расширяющих свою деятельность в ресторанном, отельном бизнесе и розничной торговле в Европе и на Ближнем Востоке.

Elkay Interior Systems (an Elkay Company) is pleased to finalize the acquisition of Schloffer GmbH. The two companies are ideally suited to help their restaurant, retail, and hospitality clients expand their brands globally.
Elkay Interior Systems (an Elkay Company) is pleased to finalize the acquisition of Schloffer GmbH. The two companies are ideally suited to help their restaurant, retail, and hospitality clients expand their brands globally.

Семейное предприятие Schloffer GmbH с почти 60-летним опытом работы за последние два десятилетия своего существования сумело войти в число ведущих европейских дизайнеров интерьера и производителей мебели для ресторанных франшиз. Компания осуществляет свою деятельность в более чем 60 странах по всему земному шару, по праву гордясь высоким качеством продукции, выпускаемой в Австрии, а также обширной компетенцией в вопросах организации сложных логистических процессов и способностью адаптироваться под нужды клиентов.

Elkay Interior Systems – или EIS, - является международным лидером в сегментах дизайна, брендинга, производства диванов, кресел, предметов декора и прочих аксессуаров для коммерческих интерьеров. Компания, принадлежащая частному холдингу Elkay Manufacturing, специализируются на обслуживании рынков ресторанного, гостиничного бизнеса, предприятий розничной торговли и учебных заведений. Вот уже почти 40 лет EIS оказывает ведущим мировым брендам поддержку в вопросах управления собственными розничными брендами на международных рынках. Сделка приобретения австрийского предприятия вносит завершающие штрихи в формирование глобальной цепочки поставок EIS, обеспечивая компании возможность удовлетворять потребности существующих и будущих клиентов по мере расширения масштабов их бизнеса по всему земному шару.

"Начиная с 2017 года, когда мы вошли в состав Elkay, мы переживаем этап колоссального роста, - комментирует вице-президент и генеральный директор компании Тони Лутц (Tony Lutz). -  В феврале 2017 года путем слияния с коммерческим подразделением мексиканского филиала Elkay была создана компания Elkay Interior Systems Latin America, а в 2018 году мы вышли на рынки Азии. Приобретая Schloffer GmbH и Designed2Work, мы включаем в свои ряды сильного европейского игрока, который станет ключевым элементом в поддержке международных стратегий роста наших клиентов". 

В отличие от других компаний на рынке, EIS предоставляет полный комплекс услуг консалтинга, дизайна, производства и обустройства интерьера коммерческих помещений от этапа разработки концепции до внесения финальных штрихов. Дизайнеры и художники компании используют все свои таланты и возможности для реализации амбиций и идей брендов-заказчиков. Менеджеры проектов и рыночные управляющие внимательно следят за выполнением графиков, бюджетов и достижением целей клиентских проектов. Значительные производственные мощности и сертифицированный монтажный персонал обеспечивают безупречное выполнение всех работ. Даже после открытия заведения заказчика компания продолжает оказывать ему поддержку посредством международной команды специалистов по сервисному обслуживанию.

EIS сотрудничает с широким спектром первоклассных международных заказчиков, многие из которых активно расширяют свое присутствие на европейском и ближневосточном рынках. Компания обладает обширным опытом создания потрясающих интерьеров высочайшего качества по всему земному шару.

"Мы рады стать частью глобального бизнеса Elkay Interior Systems, - отметил президент Schloffer GmbH, Designed2Work и Designed2Work Intl Клаус Шлоффер (Klaus Schloffer). -  Мы видим отличные возможности для синергии и роста вместе со всеми подразделениями Elkay. Мы идеально подходим друг другу и с культурной точки зрения. EIS создает потрясающие вещи в общих для нас сегментах деятельности, и для нас большая честь присоединиться к команде их авторитетных специалистов. Уверены, что вместе нам удастся значительно повысить качество обслуживания наших клиентов в процессе расширения их деятельности по всему миру".

О компании Elkay 

Основанное в 1920 году семейное предприятие Elkay вот уже почти сто лет специализируется на создании инновационных продуктов и предоставлении первоклассного клиентского обслуживания. Гордясь статусом американского поставщика кухонных моек №1, более сорока лет назад Elkay расширила сферу своей деятельности и сегодня выпускает смесители, диспенсеры для воды, питьевые фонтаны, системы водоснабжения Smartwell, знаменитые станции наполнения бутылок ezH2O, а также мойки из нержавеющей стали и кварца мирового класса. Подразделение Elkay Interior Systems является мировым лидером в проектировании и оформлении брендированных интерьеров розничной торговли для ведущих торговых марок земного шара. Elkay Commercial Systems производит изделия из нержавеющей стали для коммерческих кухонь. Как и любая другая семья, Elkay высоко ценит и хранит свои традиции, включая стремление к экологической устойчивости и служение на благо людям. В штате компании с головным офисом в Даунерс-Гроув (штат Иллинойс) работают свыше 2 500 сотрудников. Они осуществляют свою деятельность в 21 филиале Elkay в США, Китае и Мексике.  Посетите веб-сайт www.elkay.com.

О компании Schloffer GmbH
Основанная в 1960 году Алоизом Шлоффером (Alois Schloffer) компания по сей день находится в семейном управлении. Сын основателя предприятия и его текущий генеральный директор Клаус Шлоффер превратил семейный бизнес в международного лидера, поставляющего мебель на рынки более чем 60 стран мира. Вся продукция Schloffer производится в Австрии на предприятии с контролируемыми выбросами СО2. Команда из 40 специалистов осуществляет свою деятельность при помощи сверхсовременного производственного оборудования и при поддержке проверенных поставщиков сырья высшего качества.  Узнайте больше на https://www.schloffer.com/en/about-us/

О компаниях Designed2Work и Designed2Work International Designed2Work и Designed2Work Intl. специализируются на дизайнерских разработках для коммерческих розничных отраслях с акцентом на ресторанных франшизах. Вместе с  Schloffer GmbH компании предоставляют полный спектр интерьерных решений, выходящих далеко за рамки производства мебели. Больше информации - на https://www.schloffer.com/en/solutions/design/

Контактная информация для представителей СМИ:
Линда Карлайл (Linda Carlisle)
Linda.carlisle@elkay.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1042459/Elkay_Interior_Systems.jpg

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SOURCE Elkay

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Elkay Interior Systems приобретает европейских специалистов по интерьерному дизайну Schloffer GmbH, Designed2Work и Designed2Work Intl.

News provided by

Elkay

10 Dec, 2019, 12:14 IST