Empresa UL lança novas marcas

Três organizações distintas assinalam um momento significativo que dá continuidade a uma história de 128 anos de liderança nas ciências da segurança

NORTHBROOK, Ill., 18 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a empresa UL revelou novas marcas para as suas três organizações - UL Research Institutes, UL Standards & Engagement e UL Solutions. As marcas refletem e clarificam o papel exclusivo de cada organização tem rumo a um mundo mais seguro.

"Nos últimos 128 anos, os nossos conhecimentos em ciências da segurança têm permitido o avanço da experiência humana, incluindo a segurança no trabalho e em casa", afirmou James Shannon, Presidente do Conselho de Administração, UL Research Institutes e UL Solutions. "Embora as marcas signifiquem uma nova era para cada uma das nossas organizações, partilhamos uma história e os nomes UL e Underwriters Laboratories, que são sinónimos de liderança nas ciências da segurança. Apesar da evolução constante das nossas marcas, o nosso compromisso em trabalhar por um mundo mais seguro é constante".

A empresa UL encara os desafios de segurança de forma resoluta, transforma questões e hipóteses em descobertas, e desenvolve inovações para garantir a aplicação do conhecimento científico. A capacidade das três organizações para criar mudanças é amplificada por uma rede singular de investigadores, engenheiros, tecnólogos, reguladores governamentais, peritos técnicos e líderes empresariais para avançar as ciências da segurança.

Cada uma das três organizações — duas delas organizações sem fins lucrativos, e a empresa comercial — desempenha um papel distinto no avanço das ciências da segurança:

A marca UL Research Institutes assinala o foco na investigação independente rigorosa sobre os riscos de segurança humana em curso e emergentes. À medida que as ameaças evoluem e as suas consequências se tornam mais severas, os Institutos de Investigação da UL centram-se na descoberta científica para fazer progredir a segurança pública — reunindo recursos para procurar e avaliar os riscos emergentes para a segurança humana em áreas como os sistemas autónomos e a inteligência artificial.

A marca UL Standards & Engagement exemplifica o seu papel de longa data como um facilitador essencial de parcerias público-privadas relacionadas com normas em todo o mundo. A UL Standards & Engagement traduz a investigação científica sobre dados e segurança em normas de segurança acionáveis e rigorosas, e conduz campanhas de defesa da segurança centradas na melhoria da segurança pública.

A marca UL Solutions representa o seu compromisso de parceria com clientes e partes interessadas em todo o mundo para ajudar a resolver os desafios de segurança, proteção e sustentabilidade. Líder mundial nas ciências da segurança, a UL Solutions fornece serviços de teste, inspeção e certificação, bem como produtos de software complementares e ofertas de aconselhamento que apoiam a inovação de produtos e o crescimento dos nossos clientes.

Embora os logótipos das organizações tenham sido atualizados para refletirem as novas marcas, as Marcas de Certificação UL existentes, que destacam um desempenho de alta qualidade e uma certificação independente de segurança, proteção e sustentabilidade de terceiros, permanecerão inalteradas.

Sobre a UL Research Institutes

UL Research Institutes é uma organização de investigação sem fins lucrativos dedicada a avançar a missão de segurança pública dos Laboratórios Underwriters através da descoberta e aplicação científicas. Contamos com os melhores especialistas da indústria e somos a principal organização mundial de investigação em ciências da segurança. Levamos a cabo uma investigação independente rigorosa, analisamos dados de segurança e exploramos os limites da tecnologia para sermos os primeiros a descobrir e a agir em matéria de riscos emergentes para a segurança humana.

Sobre a UL Standards & Engagement

UL Standards & Engagement é uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento de normas e advocacia que traduz dados da ciência da segurança em normas de segurança práticas e orientadas para a ação. Reunimos peritos em todo o mundo e servimos como um recurso vital para os reguladores e decisores políticos. Como parte das nossas atividades de sensibilização do público, partilhamos conhecimentos, fazemos avançar as parcerias em matéria de política de segurança relacionadas com normas e defendemos normas e regulamentos que resultem em mudanças positivas em matéria de segurança.

Sobre a UL Solutions

Um líder global nas ciências da segurança aplicada, a UL Solutions transforma os desafios de segurança, proteção e sustentabilidade em oportunidades para os nossos clientes em mais de 100 países. A UL Solutions fornece serviços de teste, inspeção e certificação, bem como produtos de software complementares e ofertas de aconselhamento que apoiam a inovação de produtos e o crescimento dos nossos clientes. As Marcas de Certificação UL servem como um símbolo reconhecido de confiança nos produtos dos nossos clientes e refletem um compromisso inabalável em fazer avançar a nossa missão de segurança. Ajudamos os nossos clientes a inovar, lançar novos produtos e serviços, navegar em mercados globais e cadeias de fornecimento complexas e a crescer de forma sustentável e responsável, rumo ao futuro. A nossa ciência é a sua vantagem.

