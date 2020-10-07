Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking и REYL & Cie SA заключают долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве

После заключения этой сделки, которая традиционно подлежит одобрению со стороны контрольно-надзорных органов и предположительно будет совершена в первой половине 2021 года, ISPBM присоединится к REYL, что приведет к созданию крупной транснациональной частной банковской группы со штаб-квартирой в Женеве, штатом численностью около 400 сотрудников, управляемыми активами в объеме свыше 18 млрд швейцарских франков и требуемым по закону уставным капиталом порядка 250 млн швейцарских франков. Помимо Швейцарии, банк будет иметь свои представительства в странах ЕС, Латинской Америки, а также Ближнего и Дальнего Востока.

Это партнерство позволит Fideuram - ISP PB усилить свою международную деятельность в сфере персонального банковского обслуживания, особенно в перспективных направлениях развития, и продолжить играть одну из ведущих ролей в текущей консолидации швейцарского финансового сектора. Кроме того, оно подтверждает выбор Швейцарии в качестве основного центра международной деятельности Fideuram - ISP PB в сфере персонального банковского обслуживания и существенно увеличивает масштаб его нынешнего присутствия в этой стране. Благодаря заметным результатам своей деятельности, широчайшей географии присутствия в отечественном сегменте частного банковского обслуживания и общей финансовой устойчивости Fideuram - ISP PB обеспечивает компании REYL строгое соответствие корпоративной культуре и многочисленные катализаторы роста с сохранением ее предпринимательской индивидуальности и инновационной бизнес-модели.

Компания REYL продолжит реализацию своей успешной всеобъемлющей стратегии внутреннего роста, сосредоточенной на предоставлении ее клиентам перспективных решений, охватывающих пять направлений ее деятельности: управление частными капиталами, обслуживание предпринимателей и семейных компаний, консультативные услуги юридическим лицам и корпоративное структурирование, обслуживание активов и управление активами. Это стратегическое партнерство обеспечит поддержку недавних инициатив, включая Asteria Investment Managers (швейцарская программа организованного управления денежными средствами, специализирующаяся на целевом социальном инвестировании) и Alpian (новый швейцарский цифровой банк для массового обслуживания состоятельных клиентов среднего класса), и будет в значительной мере способствовать их реализации.

Представители руководства Fideuram - ISP PB и REYL совместно наметили долгосрочный взаимосогласованный стратегический план, который обеспечит прочный фундамент для построения бизнеса, выходящего на передовые позиции в ближайшие годы. Эта сделка принесет выгоды, включая укрепление организационной структуры и финансового положения, перекрестное привлечение клиентов во все сегменты деятельности, первоначальное финансирование проектов разработки новых продуктов, возможности размещения, синдицирования и совместного консультирования, а также существенное расширение реализационной сети.

Партнеры компании REYL Франсуа Рейл (François Reyl), Паша Бахтиар (Pasha Bakhtiar), Николя Дюшен (Nicolas Duchêne), Томас Фонтэн (Thomas Fontaine), Кристиан Фриньян (Christian Fringhian) и Лоренцо Рокко ди Торрепадула (Lorenzo Rocco di Torrepadula) сохранят существенные доли в швейцарском банке и будут по-прежнему активно участвовать в его развитии и выработке долгосрочной стратегии, а также в его оперативном управлении.

«Стратегическое партнерство с компанией REYL, — говорит глава подразделения Intesa Sanpaolo Private Banking Томмазо Коркос (Tommaso Corcos), — подкрепляет стратегию Intesa Sanpaolo Group, которая долгое время была направлена на создание компании по управлению и защите частных капиталов. Кроме того, оно вписывается в более широкий процесс укрепления и диверсификации зарубежной деятельности нашего подразделения частного банковского обслуживания, особенно в Швейцарии, являющейся ведущей площадкой для международной деятельности. Вслед за приобретением Morval Group в 2018 году эта сделка позволяет нам более решительно сосредоточиться на этом растущем секторе, характеризующемся устойчивостью к кризисам и находящемся сейчас в процессе консолидации».

«Мы испытываем радостное волнение, — говорит глава компании REYL Франсуа Рейл (François Reyl), — в связи с заключением этого соглашения, открывающего новую главу в истории фирмы REYL. Fideuram ISP-PB является идеальным партнером для REYL, и мы предельно рады возможности создать совместными усилиями нового ведущего игрока международного уровня в сфере персонального банковского обслуживания, который, действуя из Швейцарии, преследовал бы глобальные амбиции. Мы с нетерпением ждем установления прочных связей с нашими новыми коллегами, а также решения всех будущих проблем и использования всех возможностей при работе в монолитной команде. Заключив соглашение с Fideuram – ISP PB, мы не только обеспечили надежную стратегическую совместимость, но и нашли для себя партнера с тонким пониманием законов делового мира и в значительной мере сходными ценностями, что ставит человеческие аспекты во главу угла всех совместных инициатив. Сочетание гибкости и масштаба, обусловленное общим предпринимательским мировоззрением, создает идеальные условия для достижения успеха в текущих условиях».

Консультантами компании REYL в отношении этой сделки выступали Deloitte SA и Schellenberg Wittmer Ltd. В качестве консультантов Fideuram действовали компании Studio Pedersoli, PwC Strategy& и CFM.

О Fideuram – ISP PB и ISPBM

Подразделение Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, головной офис которого находится в Милане, является лидером внутреннего рынка персонального банковского обслуживания в Италии и одной из ключевых дочерних организаций группы Intesa Sanpaolo, консолидирующей всю ее деятельность в сфере банковского обслуживания состоятельных клиентов. По состоянию на 30 июня 2020 года подразделение Fideuram – ISP PB имело 3171 сотрудника, 5801 частного банкира, управляемые активы в объеме 259 млрд швейцарских франков с чистым притоком более 6,0 млрд швейцарских франков и пользовалось доверием более чем 793 тысяч клиентов. Основанный семьей Занона Валджурата (Zanon Valgiurata) банк ISPBM, имеющий штаб-квартиру в Женеве и представительства в Лугано, Лондоне, Монако, Бахрейне, Каймановых островах, Буэнос-Айресе и Монтевидео, был учрежден еще в 1974 году, а в 2018 году вошел в состав подразделения Fideuram. По состоянию на 31 декабря 2019 года ISPBM управлял активами в размере 5,1 млрд швейцарских франков и имел в своем штате 176 специалистов.

О компании REYL

Компания REYL, основанная в 1973 году, является независимой многопрофильной банковской группой с представительствами в Швейцарии (Женева, Цюрих, Лугано), Европе (Лондон, Люксембург, Мальта) и других странах (Сингапур, Дубай). По состоянию на 30 июня 2020 года компания REYL управляла активами, превышающими в объеме 13 млрд швейцарских франков, и имела в своем штате более 220 специалистов. Разрабатывая инновационный подход к осуществлению банковской деятельности, компания REYL обслуживает клиентов из числа международных предпринимателей и институциональных инвесторов, предоставляя свои услуги по таким направлениям как управление частными капиталами, обслуживание предпринимателей и семейных компаний, консультативные услуги юридическим лицам и корпоративное структурирование, обслуживание активов и управление активами.

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SOURCE Fideuram; REYL