Flosum fait preuve d'excellence au sein de l'écosystème Salesforce

Flosum récompensé par les Salesforce Partner Innovation Awards

SAN RAMON, Californie, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Flosum a annoncé qu'elle a été nommée lauréate du Salesforce Partner Innovation Award dans la catégorie Trailblazer, mettant en valeur son leadership au sein de l'écosystème Salesforce.

Pour ce travail innovant, Salesforce a reconnu que Flosum a fait preuve d'excellence en matière d'innovation dans la catégorie Trailblazer. En tant que seule solution Salesforce DevOps native , Flosum a fourni une technologie transformatrice aux développeurs Salesforce. Combinant une sécurité sans précédent, l'intégrité des données et une interface utilisateur familière, Flosum a réinventé ce que Salesforce DevOps devrait être.

« Nous ne pourrions pas être plus ravis de recevoir ce prix comme un reflet de notre dévouement à l'écosystème Salesforce DevOps », a déclaré Girish Jashnani, PDG et fondateur de Flosum. « Salesforce a été un partenaire extraordinaire et nous sommes ravis de continuer à innover dans l'industrie DevOps avec eux. » « Les lauréats du Salesforce Partner Innovation Award tels que Flosum travaillent sans relâche pour assurer le succès de leurs clients », a déclaré Tyler Prince, vice-président exécutif, Alliances et canaux, Salesforce. « L'initiative et la capacité de Flosum à produire des résultats illustrent comment les partenaires Salesforce font partie intégrante de la création de valeur et de la transformation numérique dans notre nouveau monde où l'on peut travailler de n'importe où. »

Les partenaires Salesforce, tels que Flosum , font partie de l'économie Salesforce en pleine croissance, qui, selon une nouvelle étude d'IDC*, devrait générer plus de 9 millions de nouveaux emplois et 1,6 billion de dollars de nouveaux revenus commerciaux d'ici 2026. L'étude révèle que Salesforce génère des gains massifs pour son écosystème de partenaires, qui verra des gains de 6,19 $ pour chaque dollar gagné par Salesforce d'ici 2026.

Salesforce et autres sont parmi les marques de commerce de salesforce.com, inc.

* livre blanc IDC, sponsorisé par Salesforce, "The Salesforce Economic Impact," doc #US48214821, 20 septembre 2021

À propos de Flosum

Flosum est une plate-forme DevOps, de gestion des données et de protection des données sécurisée de bout en bout, conçue à 100 % en mode natif pour Salesforce. Notre mission est de permettre aux responsables informatiques de gérer Salesforce Cloud en toute confiance et de permettre aux développeurs d'innover. Les entreprises du monde entier utilisent la plate-forme de l'entreprise pour accélérer la transformation numérique en rendant le processus de publication rapide et facile, en augmentant la productivité des développeurs et en restant sécurisées et conformes.

