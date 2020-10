Foot Locker, Inc. selecciona Adyen para potenciar los pagos en tienda y online a nivel internacional

ÁMSTERDAM, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plataforma global de pagos de elección por muchas de las empresas líderes del mundo, anunció hoy que ha sido seleccionada por Foot Locker, Inc., el minorista deportivo especializado con sede en Nueva York, para impulsar los pagos en varios mercados y canales de ventas a nivel mundial. FootLocker y Adyen han estado trabajando juntos desde 2018.

"La plataforma única y el alcance global de Adyen permiten a Foot Locker proporcionar una experiencia de pago ejemplar que se adapta a las necesidades de nuestros clientes en varios mercados de América del Norte, Europa y APAC", dijo John Wompey, vicepresidente de conectividad al cliente de Foot Locker. "La capacidad de Adyen para acelerar y simplificar el proceso de implementación ha sido fundamental para nuestro éxito continuo en estos mercados".

"Como siempre, nuestro objetivo es dar a nuestros comerciantes la capacidad de dar a sus clientes la mejor experiencia y estamos encantados de seguir creciendo la relación con Foot Locker y ayudarles a hacerlo", dijo Kamran Zaki, responsable de operaciones de Adyen. "Foot Locker está en una posición única para ofrecer lo mejor del calzado deportivo y atraer a más clientes a nivel mundial y estamos orgullosos de asociarnos con ellos."

Para más información, visite www.adyen.com .

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de pagos de elección por muchas de las empresas líderes del mundo, proporcionando una moderna infraestructura de extremo a extremo que conecta directamente con Visa, Mastercard y los métodos de pago preferidos a nivel mundial de los consumidores. Adyen ofrece pagos sin fricción en los canales online, móviles y en la tienda. Con oficinas en todo el mundo, Adyen atiende a clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos y L'Oréal. La cooperación con Foot Locker, Inc. como se describe en esta actualización de comerciantes subraya el crecimiento continuo de Adyen con los comerciantes actuales y nuevos a lo largo de los años.

Acerca de Foot Locker Inc.

Foot Locker, Inc. lidera la celebración de las zapatillas y la cultura juvenil en todo el mundo a través de una cartera de marcas que incluyen Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point y Sidestep. Con 3.100 tiendas minoristas en 27 países de Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, así como sitios web y aplicaciones móviles, el propósito de la Compañía es inspirar y empoderar la cultura juvenil en todo el mundo, alimentando una pasión compartida por la autoexpresión y creando experiencias inigualables en el corazón de la comunidad global de zapatillas. Foot Locker, Inc. tiene su sede corporativa en Nueva York. Para obtener información, visite www.footlocker-inc.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

Related Links

http://www.adyen.com



SOURCE Adyen