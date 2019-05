Foretellix und Metamoto gehen Partnerschaft zur Bereitstellung von messbarer Sicherheit bei autonomen Fahrzeugen ein, wofür eine abdeckungsorientierte, massiv skalierbare Lösung für die Prüfung und Validierung eingesetzt wird

Unternehmen demonstrieren Designfluss und kombinieren ein hochrangiges Szenarium und eine Abdeckungsspezifikation, die Generierung von Szenarienvarianten, hochskalierbare Simulation, Debugging, Analytik und Metriken

TEL AVIV, Israel, und REDWOOD CITY, Kalifornien, 22. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Foretellix, ein in Israel ansässiges Start-up-Unternehmen mit der Mission, messbare Sicherheit für autonome Fahrzeuge (AVs) zu ermöglichen, und Metamoto, ein Anbieter von Enterprise-AV-Simulationslösungen, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um gemeinsam messbare Sicherheit für autonome Fahrzeuge zu liefern. Die Lösung kombiniert die abdeckungsorientierte Methode von Foretellix zur Generierung umfassender Szenarienvarianten und der Aggregation der Abdeckung über Tests und Plattformen hinweg mit der hochskalierbaren Simulationsplattform von Metamoto, um Analytik, Metriken und Vertrauen in AV-Tests einzubringen. Der komplette Designfluss wird auf dem Autonomous Vehicle Test & Development Symposium in Stuttgart vom 21. bis 23. Mai in Halle 6, Stand 5070, demonstriert.

Der Designfluss stellt eine Kombination aus der kürzlich angekündigten Foretify-Abdeckungstechnologie von Foretellix und Metamotos Simulation-as-a-Service-Angebot dar, das unter seinen Funktionen auch eine skalierbare Simulation (Director), eine GUI-basierte Schaffung von Szenarien bzw. Fahrzeugkonfiguration (Designer) und Simulationswiederholung/Debugging (Analyzer) bietet.

Foretify beinhaltet eine Spezifikations- und Beschreibungssprache für messbare Szenarien (Measurable Scenario Description Language, M-SDL), die sowohl Szenarien als auch Abdeckungsziele auf einem sehr hohen Niveau beschreibt und die bald öffentlich zugänglich gemacht werden soll, um ein „messbares Sicherheitsökosystem" zu ermöglichen. Ebenfalls enthalten sind auch eine automatisierte Generierung von Kombinationen von Szenarienvarianten sowie Monitore zur Überprüfung und Verfolgung der Szenarienabdeckung. Foretify ermöglicht auch die Zusammenführung von Abdeckungsdaten aus der Ausführung über alle Testplattformen hinweg (z. B. Testfahrzeuge, Teststrecken, verschiedene Simulationsumgebungen und X-in-the-Loop). Schließlich ermöglichen Analytik und Metriken den Entwicklern, immer zu wissen, wo sie stehen, was sie als Nächstes tun sollten und wann sie fertig sein werden.

Metamotos Angebot von Simulation-as-a-Service ergänzt Foretify mit seinen drei Komponenten: Director, ein skalierbarer, parametrisierter Simulator, der es ermöglicht, Tests über ein Spektrum von Umwelt- und Hardwareparametern und einzigartigen Grenzfällen durchzuführen; Designer, ein beispielloses Werkzeug, das über einen visuellen Editor parametrisierte Szenarien individuell erstellt; und Analyzer, ein umfassendes Analysewerkzeug, mit dem man beurteilen kann, wie gut sich ein Fahrzeug in bestimmten Simulationen bewährt hat. Insbesondere das Analyzer-Tool ergänzt die Analyse- und Abdeckungsmetriken von Foretify und wird oft als autonomer System-Debugger bezeichnet.

„Foretellix ist der Ansicht, dass das Verlangen der Industrie nach messbarer Sicherheit für autonome Fahrzeuge eine signifikante Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem erfordert. Es erfordert auch einen Übergang vom Fokus auf die Quantität in Form von Kilometerzahlen zur Qualität der Abdeckung", sagte Ziv Binyamini, CEO von Foretellix. „Wir freuen uns, mit Metamoto zusammenarbeiten zu können, um der Branche eine umfassendere, abdeckungsorientierte Verifizierungslösung zu bieten, die nicht nur die enorme Anzahl von Szenarien darstellt, die für die Sicherheit autonomer Fahrzeuge entscheidend sind, sondern auch die notwendigen Kennzahlen bereitstellt, um ihre Leistung nachzuweisen."

„Automatisiertes Fahren ist eine Software-Herausforderung von unvergleichlicher Komplexität, die die besten Praktiken des Software-Testens neu definiert hat, insbesondere wenn es darum geht, eine dauerhafte Abdeckung in jeder Größenordnung zu gewährleisten. Metamotos Partnerschaft mit Foretellix stellt unseren Kunden die Werkzeuge zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre autonome Systemsoftware mit Fokus auf den wichtigsten Szenarien auszubilden und zu testen, um sicherzustellen, dass automatisierte Fahrzeuge in der realen Welt gefahrlos funktionieren", sagte Chad Partridge, CEO von Metamoto. „Wir sind stolz darauf, umfassende, erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die jetzt verfügbar sind und moderne Test- und Schulungsmethoden in die autonome Fahrzeugindustrie einbringen."

Über Foretellix

Die Mission von Foretellix besteht darin, eine „messbare Sicherheit" für autonome Fahrzeuge zu ermöglichen. Dies wird durch einen Übergang von „Kilometeranzahl" zu „Abdeckungsqualität" erreicht.

Foretellix wurde von einem Team von Pionieren im Bereich der messbaren Verifizierung und Validierung gegründet und verwendet einen hochautomatisierten und bewährten abdeckungsorientierten Ansatz, der weitläufig von der Halbleiterbranche übernommen wurde. Das Unternehmen hat seinen Ansatz angepasst und auf die Sicherheitsverfizierung und -validierung von autonomen Fahrzeugen zugeschnitten.

Die Foretify-Technologie von Foretellix beinhaltet eine offene High-Level-Sprache zur Szenarienbeschreibung (SDL), intelligente und skalierbare Automatisierung, Analytik und Metriken. Dazu gehören Metriken zur Abdeckung von Szenarien, die erforderlich sind, um Verbrauchern, Entwicklern, Versicherungsgesellschaften und Aufsichtsbehörden ein überzeugendes Sicherheitsargument zu liefern. Besuchen Sie https://www.foretellix.com.

Über Metamoto, Inc.

Metamoto bietet einen sicheren Weg zum Einsatz automatisierter Fahrzeuge (AV), indem es ihre Technologien in simulierten Umgebungen trainiert, testet, debuggt und validiert. Das Simulation-as-a-Service-Angebot des Unternehmens ist ab sofort kommerziell verfügbar und bietet eine gewerbliche, massiv skalierbare Simulationslösung für Spitzen-OEMs, Tier-1-Lieferanten, Verkehrsnetzunternehmen (TNCs) und Anbieter von Programmstacks, Sensoren und anderen AV-Technologien, die ihre autonomen Initiativen voranbringen und die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte verbessern wollen. Metamoto hat seinen Hauptsitz im Herzen des Silicon Valley in Redwood City, Kalifornien, USA, und wurde 2016 gegründet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.metamoto.com.

