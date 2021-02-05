Гелиотрекеры Global GameChange Solar для сетевых электростанций на южноафриканском рынке

Коммерческий директор GameChange Solar Дерик Ботха (Derick Botha) выразил свое восхищение в связи с последним достижением в процессе развития компании: «Начав свою карьеру в Южной Африке более 20 лет назад, я ставлю своей долгосрочной целью развертывание активной деятельности на южноафриканском рынке. Я рад возможности предложить на своем «домашнем» рынке продукт, который, по нашему убеждению, существенно повлияет на реализуемые в регионе программы закупок в сфере возобновляемой энергетики, обеспечивая внедрение новейшей технологии при низких затратах на монтаж и техническое обслуживание. Это делает данное решение экономически эффективным».

Расс Бауден привносит в компанию богатый опыт, научно-технические знания и понимание проектов в сфере возобновляемой солнечной энергетики и систем слежения за солнцем, а его способность правильно оценивать проблемы и динамику в южноафриканском регионе является бесценной. «Наши согласованные действия имеют решающее значение в плане возрождения стимулов правительства к закупке возобновляемой энергии как в рамках уже реализуемой Программы закупок электроэнергии у независимых производителей в целях снижения рисков (RMIPPPP), так и в связи с ожидаемым запуском пятого раунда Программы независимых закупок электроэнергии из возобновляемых источников (REIPPP). Эти проекты обеспечивают возможность ускоренного производства электроэнергии нового типа и подготавливают почву для повышения энергетической безопасности с целью смягчения последствий сбрасывания нагрузок, являющегося одним из основных факторов замедления экономического роста страны», — сообщил г-н Бауден. Он также добавил, что компания GameChange Solar в настоящее время ведет переговоры с южноафриканскими партнерами по вопросам локализации производства своей продукции. «Мы убеждены в наличии у нас прочных позиций для удовлетворения требований о содержании местных компонентов как в рамках Программы закупок электроэнергии у независимых производителей в целях снижения рисков (RMIPPPP), так и будущих раундов реализации программы REIPPP при сохранении конкурентоспособности цен. Мы полагаем, что одноосные системы слежения GameChange Solar предоставят местным разработчикам солнечных электростанций возможность увеличить свои прибыли, сохраняя при этом цену, обеспечивающую конкурентное преимущество.

Для получения более подробной информации обратитесь к Расселу Баудену по адресу [email protected], моб. тел. +27 (0) 82 880 1449, или посетите веб-сайт компании по адресу gamechangesolar.com.

Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе по тел. +1 (302) 528-2125

или по электронной почте: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1432073/GameChange_Solar.jpg

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http://www.gamechangesolar.com



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