Графический роман Horrorscope станет телесериалом

Horrorscope был написан Брайаном Эвансом, Марком Эндрю Бильцем и Хелен Мари Бускет в 2014 году. В 2021 году книга была преобразована в графический роман. Он вышел в свет несколько месяцев назад и в рецензии Kirkus Reviews был назван необычайной историей: «причудливая история ужасов со впечатляющими персонажами и блестящим стилем».

«Мы всегда знали, что рано или поздно он попадет на телевидение. В данный момент мы решаем, куда его отдать», — говорит Эванс.

Оригинальный роман можно приобрести на Amazon.com по ссылке https://www.amazon.com/Horrorscope-Brian-Evans-ebook/dp/B01IKLW5GM/ref=sr_1_1?crid=2UM9TGSTBRPT0&keywords=horrorscope+brian+evans&qid=1651550144&sprefix=horrorscope+brian+eva%2Caps%2C108&sr=8-1 или на Audible для любителей аудиокниг по ссылке https://www.audible.com/pd/Horrorscope-Audiobook/B00SC0ZMW6?qid=1651550203&sr=1-2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2&pf_rd_p=83218cca-c308-412f-bfcf-90198b687a2f&pf_rd_r=1JDQ977CJSRNQ3C8V2A9

Новый графический роман можно приобрести по ссылке https://www.amazon.com/HORRORSCOPE-Graphic-Novel-Brian-Evans-ebook/dp/B096FYQ1RL/ref=sr_1_3?crid=2E56O8AHW4UOH&keywords=horrorscope+brian+evans&qid=1651550242&sprefix=horrorscope+brian+evans%2Caps%2C123&sr=8-3

Трейлер книги увидели кинозрители более чем 10 000 кинотеатров по всему миру перед показами основных фильмов.

«Мы рекламировали ее там, потому что знали, что они будут сидеть на том же месте, чтобы посмотреть нашу книгу на экране», — говорит Эванс.

История о девушке-экстрасенсе, вынужденной предсказывать будущее для мафии. Когда, в конце концов, ее убивает недоверчивый подручный главаря, знаки зодиака приходят, чтобы отомстить.

«Мы очень рады тому, в каком направлении все развивается, и даже когда другие не видели перспектив, наша вера в эту историю давала нам силы продолжать», — заявил соавтор Марк Эндрю Бильц.

Нарада Майкл Уолден, автор самого продаваемого саундтрека к фильму всех времен, «Телохранитель», уже написал заглавную песню к будущему сериалу.

«Мы всегда знали, что это вопрос времени, и, находясь кто на Тайване, кто в Сиэтле, кто в Великобритании, мы обсуждали дальнейший план действий», — говорит Бильц.

На сегодняшний день этот графический роман получил 5-звездочные отзывы в каждом журнале, где вышла рецензия на него. Оригинальный роман адаптирован Westwind Comics в Испании.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=-01YOYFByrs

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1809676/HORRORSCOPE_Front_Cover.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1809685/Crab_Horrorscope.jpg

SOURCE ESW Management