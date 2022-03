Hallura annonce les premiers résultats positifs de l'étude clinique multisite européenne sur ses nouveaux produits de comblement dermique esthétique à l'acide hyaluronique BiOLinkMatrix

La plate-forme BiOLinkMatrix by HALLURA™, une nouvelle méthode de réticulation douce, constitue la nouvelle génération de produits de comblement dermique à l'acide hyaluronique (AH) offrant des solutions de lifting sûres, plus élastiques et plus naturelles aux patients

YOKNEAM, Israël, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Hallura Ltd ., une société israélienne de médecine esthétique développant des produits de comblement dermique à base d'acide hyaluronique (AH) de nouvelle génération grâce à sa plate-forme exclusive BiOLinkMatrix, a fait part aujourd'hui des premiers résultats positifs de son étude clinique européenne multisite dans trois indications : l'amélioration des lèvres, la correction des plis nasogéniens et le rehaussement des pommettes. L'essai multicentrique ouvert de la société évalue l'innocuité et l'efficacité de trois gels BiOLinkMatrix utilisant différentes concentrations d'AH.

Aujourd'hui, les produits de comblement dermique esthétiques à l'acide hyaluronique injectables pour la gestion des rides et le remodelage du visage sont typiquement des produits hautement concentrés et réticulés via le BDDE chimique ou d'autres époxydes, afin de maintenir l'effet dans le temps. La technologie exclusive BiOLinkMatrix est une méthode de réticulation unique et douce permettant une concentration plus faible d'AH et une réduction des impuretés. Elle est conçue pour créer des produits de comblement dermique à l'AH plus naturels, hautement élastiques, biodégradables et très sûrs, en conservant les propriétés physiques naturelles du biopolymère AH.

Chez 132 patients ayant participé à l'essai, le critère principal de performance de l'étude a été entièrement atteint et une amélioration de l'apparence esthétique a été constatée dans les trois indications. L'amélioration a été mesurée par rapport au volume et à l'épaisseur des lèvres, à l'échelle de la profondeur des rides et par rapport au déficit de volume du tiers moyen du visage. L'efficacité du traitement a perduré chez la plupart des sujets entre 1 et 9 mois après les injections, plus de 80 % des cliniciens et des sujets faisant état d'une amélioration sur l'échelle globale d'amélioration esthétique (GAIS). Un profil d'innocuité très positif a été démontré avec des réponses courantes au niveau du site d'injection, telles que gonflement, rougeur, fermeté, bosses, démangeaisons, survenant à de faibles taux, la plupart résolues en une semaine.

L'investigateur principal, le Dr Gerhard Sattler de Rosenpark Research (Darmstadt, Allemagne), considéré comme une autorité du domaine de la dermatologie esthétique dans le monde entier, a commenté : « J'ai été impressionné par le fait qu'une formulation aussi originale d'acide hyaluronique fonctionne si bien dans une étude clinique en termes de durée, de tolérance et de qualité de la peau du patient. De toute évidence, plus d'expérience clinique est nécessaire pour parvenir à des conclusions définitives, mais c'est certainement l'innovation la plus importante que j'ai vue en matière de produits de comblement dermique à l'acide hyaluronique depuis la création de la technologie il y a plus de 25 ans ».

« Il s'agit d'une étape importante pour Hallura, les premiers résultats cliniques démontrant une excellente performance et sécurité dans les trois principaux traitements du visage. Nous pensons que ces données montrent le potentiel des gels BiOLinkMatrix pour réduire et raccourcir les réactions post-traitement typiques et peuvent donc répondre à la demande croissante de traitements esthétiques efficaces et mieux tolérés », a ajouté le Dr Stéphane Meunier, cofondateur et PDG de Hallura.

« La vision de Hallura est de fabriquer des produits de comblement dermique esthétiques qui auront l'apparence, la texture et les propriétés de la peau de notre jeunesse. Nous croyons fermement qu'Hallura peut transformer le marché de l'acide hyaluronique avec sa nouvelle plate-forme technologique en répondant aux aspirations des consommateurs pour des injections volumisantes naturelles avec des résultats prévisibles et sûrs », a commenté le Dr Shimon Eckhouse, cofondateur et président de Hallura.

Après le succès de l'étude avec 12 mois de suivi des patients, Hallura devrait soumettre ses produits à l'approbation réglementaire dans plusieurs territoires clés.

À propos de Hallura Ltd.

Hallura Ltd., une société appartenant au portefeuille d'Alon Medtech Ventures, fondée par le Dr Shimon Eckhouse, apporte une technologie d'acide hyaluronique (AH) révolutionnaire au marché en pleine croissance des injections esthétiques, grâce à un acide hyaluronique réticulé exclusif, sans BDDE. Les produits de comblement dermique à l'acide hyaluronique de Hallura répondent à la demande croissante de produits de comblement meilleurs et plus sûrs avec des résultats esthétiques naturels et légers.

L'entreprise a été fondée en novembre 2017 par le Dr Stéphane Meunier, Mme Alona Gellerman, le Dr Per Hedén et le Dr Shimon Eckhouse. Son siège social, son centre de R&D et son site de production se situent à Yokneam en Israël.

