Hilco Streambanks Betriebseinheit IPv4.Global weitet ihre Präsenz nach Europa aus

Britische Geschäftsstelle von Hilco Streambank schließt sich IPv4.Global an; die Marke erhält dadurch ein Team in Europa, mit dem sie den Ausbau ihres weltweiten IP-Adressen-Brokerings fortsetzen kann

NEW YORK, 21. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Hilco Streambanks Geschäftseinheit IPv4.Global hat die Bildung eines neuen Teams bekanntgegeben, das sich aus Mitgliedern von Hilco Streambanks bestehender europäischer Geschäftsstelle im Vereinigten Königreich für Dienstleistungen rund um geistiges Eigentum zusammensetzen wird.

Mit dieser Erweiterung erhält IPv4.Global eine physische Präsenz in der Region, die es IPv4.Global ermöglicht, seine Käufer und Verkäufer bei der Durchführung und Abwicklung von IPv4-Transfers besser zu bedienen. IPv4.Global ist bereits ein aktiver IPv4-Broker in der Region und ist ein „Recognized IPv4 Transfer Broker" bei RIPE NCC, der regionalen Internet-Registratur für Europa und den Nahen Osten.

IPv4.Global ist seit 2014 ein führender, weltweit aktiver IPv4-Broker. Sowohl über seinen Online-Auktionsmarktplatz als auch sein privates Brokering hat IPv4.Global über 1.000 Transaktionen abgeschlossen, darunter zahlreiche Transaktionen in die RIPE NCC-Region hinein und aus dieser heraus.

Zum britischen IPv4.Global-Team werden Nat Baldwin gehören, als Leiter der britischen Geschäftsstelle, sowie Linda Shannon. Linda wird diese Woche am „RIPE78 Meeting" in Reykjavik, Island, teilnehmen, wo IPv4.Global als „Silver Sponsor" fungiert.

Gabe Fried, CEO von IPv4.Global: „Wir freuen uns, unsere europäischen Kollegen offiziell in unser IPv4-Geschäft einzubeziehen. Mit der wachsenden Zahl interregionaler Transfers ist diese Brücke eine natürliche Erweiterung, die den Transaktions- und Transferprozess wesentlich effizienter machen wird – unter Nutzung unserer vorhandenen Expertise auf dem schnell wachsenden Markt für IP-Adressen über die Kontinente hinweg."

Informationen zu IPv4.Global

Seit 2011 hat sich IPv4.Global zum führenden Broker von IPv4-Adressen entwickelt, der Kunden in jeder Region bedient und Transaktionen von IPv4-Adressen jeder Größe unterstützt. Zu den Kunden von IPv4.Global zählen die größten Netzwerkbetreiber und Cloud-Computing-Unternehmen weltweit sowie tausende kleinerer Organisationen, die Adressen online über IPv4.Globals Auktionsmarktplatz kaufen oder verkaufen. IPv4.Globals Unternehmensziel besteht darin, seinen Kunden beispielhaften Service zu bieten, den IPv4-Markt transparent zu machen und im Rahmen der Transfergrundsätze jeder Region zu arbeiten. IPv4.Global, das seinen Hauptsitz in New York City hat, ist eine Betriebseinheit von Hilco Streambank, einem führenden Unternehmen im Bereich der Bewertung und Monetisierung immaterieller Vermögenswerte.

