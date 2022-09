Huawei Cloud s'engage à bâtir un écosystème mondial de startups et à favoriser l'émergence de 10 000 startups à fort potentiel en trois ans

SHENZHEN, Chine, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors du sommet international des fondateurs de startups Huawei Cloud qui s'est tenu à Shenzhen, Huawei Cloud a annoncé son engagement à bâtir un écosystème mondial de startups et à mettre en place trois initiatives clés pour stimuler la croissance des startups : une plateforme cloud innovante, des programmes de développement de startups et des ressources commerciales. En compagnie de plusieurs investisseurs en capital-risque chevronnés, ils ont également présenté le Huawei Cloud Accelerator, un programme visant à soutenir les startups à toutes les étapes de leur cycle de vie.

Dans son discours prononcé lors du sommet, M. Zhang Ping'an, vice-président senior de Huawei et PDG de Huawei Cloud, a déclaré que Huawei Cloud a foi en la capacité des startups à changer le monde, et que Huawei Cloud est prêt à partager avec elles les 30 années d'expérience de Huawei en matière de technologie et d'innovation, et à bâtir un solide écosystème de startups alimenté par l'infrastructure mondiale de services cloud de Huawei et ses nombreuses solutions de technologie en tant que service, dans le but d'autonomiser les startups et de favoriser leur croissance sur le cloud.

Huawei Cloud met l'accent sur la stimulation de l'innovation par la technologie et l'accélération de la croissance des startups grâce à un écosystème mondial solide. C'est la raison pour laquelle Huawei Cloud a annoncé son intention d'intensifier ses efforts dans la création de cet écosystème par le biais de trois initiatives clés : une plateforme de services cloud innovante, des programmes de développement de startups et des ressources commerciales. Au cours des trois prochaines années, Huawei prévoit d'aider 10 000 startups à fort potentiel dans le monde entier à intensifier leur innovation et leur croissance sur la plateforme cloud Huawei et dans l'écosystème entier.

Au cours du sommet, M. Zhang Ping'an, accompagné de plusieurs experts en capital-risque, a officiellement présenté le programme Huawei Cloud Accelerator. Ce programme porte actuellement sur six domaines clés : les services aux entreprises/SaaS, l'IA, les biotechnologies, les fintech, l'énergie intelligente/la neutralité carbone et la numérisation industrielle, mais il a vocation à se développer pour toucher davantage de secteurs et de domaines. Il propose un programme de formation pour les nouvelles startups et un programme de formation sur le thème de l'industrie pour répondre aux besoins des startups à différentes étapes de leur cycle de vie.

À l'avenir, Huawei Cloud s'engage à travailler avec ses partenaires et ses clients pour construire un écosystème de startups inclusif et dynamique, qui devrait devenir un puissant moteur de transformation numérique.

