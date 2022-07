Huawei veröffentlicht Digital Banking 2.0-Lösung mit Temenos-Plattform

Angesichts des harten Wettbewerbs mit den Internetgiganten wandeln sich die Banken von Anbietern traditioneller Finanzdienstleistungen zu Anbietern neuer digitaler Finanzdienstleistungen, die auf dem Ökosystem der Branche basieren. Neue Technologien – wie Cloud-nativ, offene API und Big Data – sowie das neue wirtschaftliche Umfeld haben dazu geführt, dass digitales Banking offen und intelligent ist und nahtlos integriert werden kann.

Die Banken müssen digital werden, um den verschiedenen neuen Anforderungen in neuen Szenarien gerecht zu werden, und digitales Banking ist dafür unvermeidlich. Digitale Banken haben in den letzten Jahren weltweit ein explosives Wachstum verzeichnet. Laut der Statistik der neuen Bankdatenbank von Simon-Kucher sind in den Jahren 2020 und 2021 153 digitale Banken entstanden, und diese Zahl wird in Zukunft weiter steigen.

Huawei veröffentlicht Digital Banking 2.0-Lösung mit offener Temenos-Plattform zur Unterstützung der Architekturtransformation und Geschäftsinnovation von Banken

Während des Gipfels stellte Huawei die Digital Banking 2.0-Lösung vor, die die offene Plattform Temenos nutzt. Diese neue Lösung für digitales Banking ist eine aktualisierte Lösung und nutzt die offene Temenos-Plattform für Composable Banking, um Cloud-native Kernbankfunktionen und Datenfähigkeiten bereitzustellen. Die Lösung unterstützt die schnelle Einführung digitaler Banken und hilft größeren Banken dabei, ihre Modernisierung in der Cloud zu beschleunigen. Das verbessert die Markteinführungseffizienz und die Kundenzufriedenheit erheblich.

Die Digital Banking 2.0-Lösung ermöglicht eine schnelle Service-Integration und -Einführung auf der Grundlage einer Cloud-nativen Architektur, die Kernbankfunktionen für Banken bereitstellt. Die Lösung hat folgende Schlüsselfähigkeiten:

Vorintegriert: Die mit Temenos und anderen Partnern in der Branche zertifizierte Lösung bietet ein vollständiges und umfassendes Funktionsangebot des digitalen Bankwesens für Kunden in verschiedenen Geschäftsszenarien, wie z. B. Privatkunden, Firmenkunden, Islamisches Bankwesen usw. Agil: Die Lösung bietet Composable Banking-Dienste, die die Entwicklung und Iteration neuer Dienste durch einfache Zusammenstellung ermöglichen. Gleichzeitig ist das Cloud-native System hochgradig skalierbar und kostengünstig und erfordert weniger Anfangsinvestitionen. Offen: Die Plattform bietet offene APIs für den Aufruf und die Integration von Drittanbietern. Sie bereichert das Ökosystem und unterstützt mehr Geschäftsszenarien. All dies führt zu einer verbesserten Betriebseffizienz des Systems und zu mehr Zufriedenheit bei den Benutzern.

Neo Gong, Senior Solution Director der Huawei Enterprise BG Digital Finance, erklärte: „Digital Banking 2.0 kann als SaaS- oder Cloud-Modell bereitgestellt werden. Diese Lösung hilft den Kunden, ihre Geschäftsabläufe und ihr Kostenmanagement effizienter zu gestalten, damit diese sich besser auf Dienstleistungsinnovationen und die Entwicklung der Ökosysteme konzentrieren können. Basierend auf der Zusammenarbeit mit Temenos, einer führenden offenen Plattform für Composable Banking, bietet diese Lösung umfangreiche Kernbankfunktionen für Banken."

Durch den Aufbau einer agilen, elastischen, sicheren und zuverlässigen Cloud-Grundlage und die Integration mit Partnern zur Entwicklung szenariobasierter Finanzlösungen verpflichtet sich Huawei dazu, die Entwicklung und Innovation von Finanzdienstleistungen weiter zu fördern und gemeinsam intelligentere, umweltfreundlichere Finanzen zu gestalten.

Informationen zum Huawei Intelligent Finance Summit 2022

Der Huawei Intelligent Finance Summit ist Huaweis jährliche Flaggschiff-Veranstaltung für die weltweite Finanzbranche. Der HiFS 2022 läuft vom 20. bis zum 22. Juli in Singapur. Unter dem Motto „Shaping Smarter, Greener Finance" bringt der Huawei Intelligent Finance Summit führende Persönlichkeiten, KOLs, Akademiker und innovative Praktiker aus der weltweiten Finanzbranche zusammen, um darüber zu sprechen, wie grüne und digitale Finanzen angesichts der zukünftigen Entwicklungstrends in der Finanzbranche gestaltet werden können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://e.huawei.com/en/special_topic/Industry/finance/2022-finance-summit

