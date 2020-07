Intellicus et Modus annoncent un partenariat technologique pour fournir des analyses de nouvelle génération aux banques

NEW DELHI et BANGALORE, Inde, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Intellicus Technologies, fournisseur de solutions de veille économique et d'analyse de premier plan, et Modus Information Systems, pionnier des services informatiques aux banques, se sont associés pour lancer une puissante solution d'analyse bancaire.

La solution, baptisée ModusBI, est basée sur la plateforme de veille économique Intellicus. Parfaitement adaptée aux banques, la solution se connecte au système bancaire central pour fournir des tableaux de bord interactifs avec les KRA pertinents, des rapports en libre-service et des rapports statutaires, et permet aux banques de prendre des décisions éclairées.

"ModusBI est fourni avec des tableaux de bord préchargés, des KRA et des rapports qui sont extrêmement pertinents pour les banques. Nous avons conçu cette solution de façon à ce que les différents profils d'utilisateurs d'une banque puissent avoir accès à des informations en fonction de leur rôle. Les modèles de rapports ont été créés en phase avec la hiérarchie suivie dans les banques et peuvent être mis à disposition sur plusieurs appareils," a déclaré Chandar Raman, directeur du développement commercial chez Modus.

"Grâce à l'expertise approfondie de Modus dans la mise en œuvre de solutions bancaires essentielles en Inde et à travers le monde, ModusBI apportera une grande valeur commerciale aux banques en tirant parti de leurs investissements bancaires de base," a-t-il ajouté.

"Intellicus s'associe avec Modus pour fournir une solution de veille économique inégalée pour le secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI). Les banquiers seront en mesure d'analyser leurs données à partir de plusieurs systèmes de toute taille, avec une vitesse et une précision élevées. Les rapports de conformité seront entièrement automatisés, ce qui fera gagner un temps précieux au personnel. Des fonctions de veille économique de pointe telles que le libre-service, les tendances et les prévisions, ou encore l'analyse d'hypothèses seront démocratisées au profit d'un plus grand nombre d'utilisateurs qui en ont besoin 24 heures sur 24," a déclaré Rajesh Murthy, vice-président d'Intellicus.

ModusBI en est au stade final des discussions et des plans de mise en œuvre avec des grandes banques de plusieurs pays.

À propos de Modus

Modus Information Systems Pvt. Ltd. (Modus) est une société de développement de logiciels et de services basée à Bangalore, en Inde. Modus est un partenaire à valeur ajoutée pour une solution bancaire centrale de premier plan offrant des services de mise en œuvre, de personnalisation, d'assistance, de maintenance et de test de bout en bout. Modus collabore avec de nombreux clients de renom du secteur bancaire en tant que partenaire technologique pour les services bancaires de base et les solutions de niche, à l'échelle mondiale.

https://modussystems.com/

À propos d'Intellicus

Intellicus est l'une des principales plateformes de veille économique et d'analyse au monde. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune utilisent Intellicus pour créer facilement de puissants rapports et des tableaux de bord. Comptant plus de 17 000 installations à travers le monde, nous aidons les organisations à prendre des décisions plus éclairées.

www.intellicus.com

