Kohler и Дэниел Аршам представили уникальную раковину Rock.01

Компания Kohler и художник Дэниел Аршам представили уникальную раковину, напечатанную на 3D-принтере. Изделие выйдет ограниченным тиражом 99 штук уже в декабре

КОЛЕР (шт. Висконсин, США), 26 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler объявила о сотрудничестве с современным художником Дэниелом Аршамом (Daniel Arsham). Результатом творческих инноваций и профессионального мастерства компании и г-на Аршама стала уникальная раковина под названием Rock.01, напечатанная на 3D-принтере. Раковина выйдет ограниченным тиражом и будет представлена публике на выставке Design Miami 2021 на совместном стенде компании-производителя и художника. Раковины Rock.01 производятся в г. Колер (шт. Висконсин). Все 99 штук тиража поступят в продажу в декабре.

Ознакомиться с интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8823052-kohler-unveils-limited-edition-3d-printed-sink-with-artist-daniel-arsham/

Как и многие работы Дэниела Аршама, Rock.01 — это дань уважения времени. Раковина из стекловидного фарфора, напечатанная на 3D-принтере, украшена отлитыми вручную латунными элементами и сочетает в себе современные технологии и опыт компании Kohler, накопленный почти за 148 лет истории создания продукции, которую можно охарактеризовать как функциональное высокое искусство. Эффект состаривания в виде патины на поверхности достигается за счет контролируемой печати слоев исходного материала.

Революционный метод 3D-печати из стекловидного фарфора, разработанный компанией Kohler, является уникальной разработкой на сегодняшний день. Данная технология сделала возможной реализацию дизайна Дэниела, для традиционных методов он был слишком сложен.

«В серии раковин Rock.01 передовые технологии 3D-печати сочетаются с базовыми методами ручного литья латуни. Новое, покоящееся на старом в буквальном смысле. По-моему, очень поэтично. Компания Kohler стала идеальным партнером для воплощения в жизнь такого сложного футуристического дизайна», — отметил г-н Аршам.

Сотрудничество г-на Аршама и Kohler отражает приверженность компании искусству. С 1873 года компания стремится делать жизнь красивой за счет изящного дизайна, высокого мастерства и внедрения инноваций при создании своих изделий.

Г-н Аршам и Дэвид Колер (David Kohler), президент и генеральный директор Kohler Co., вместе выступят на цифровом мероприятии Kohler Living 4 ноября, где они обсудят, как технологии и цифровые медиа открывают новые возможности для самовыражения, а также представят результаты своего сотрудничества. Для получения более подробной информации и регистрации посетите официальный веб-сайт: living.kohler.com.

Пресс-кит

Информация о компании Kohler Co.

Компания Kohler Co. была основана в 1873 году. На сегодняшний день она является мировым лидером в области проектирования и новаторства при производстве товаров для кухни и ванных комнат; элитной мебели, плитки и элементов освещения; двигателей, генераторов и экологически чистых энергетических решений. Также компания владеет и управляет двумя пятизвездочными отелями и гольф-курортами в Колере (шт. Висконсин, США) и Сент-Эндрюсе (Шотландия). Совместный проект с Дэниелом Аршамом реализуется в рамках сотрудничества компании Kohler и The Art Lab Studio, креативной студии консультанта по партнерским отношениям Саны Резван (Sana Rezwan).

Контактная информация:

Vicki Hafenstein (Вики Хафенштайн)

[email protected]

Jillian Rosone (Джиллиан Розоне)

[email protected]

Логотип — http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

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