Компания GameChange Solar получила заказы на поставку систем Genius Tracker™ мощностью 200 мВт в Южную Америку

News provided by

GameChange Solar

15 Dec, 2019, 23:03 IST

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 15 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сообщила о получении заказов на системы Genius Tracker™ совокупной мощностью 200 мВт от южноамериканских клиентов. Поставка первой систем состоялась в этом месяце. Команды опытных специалистов по техническому обслуживанию оборудования GameChange обеспечивают успешное и оперативное выполнение задач по созданию и вводу в эксплуатацию крупных электростанций коммунального уровня.

GameChange_Solar___Genius_Tracker_South_America
GameChange_Solar___Genius_Tracker_South_America

Директор по коммерческому развитию GameChange Solar Артуро Херреро (Arturo Herrero) прокомментировал: "Мы рады стать подрядчиками в рамках столь важных проектов на рынке Латинской Америке. Являясь мировым лидером по поставкам одноосевых трекеров высокого качества, мы планируем и дальше расширять свою деятельность на ведущих рынках мира. Вместе с этими проектами в 2019 году наша компания получила заказы на поставку оборудования совокупной мощностью свыше 3 гВт".

Контактная информация для представителей СМИ: Дерик Бота (Derick Botha) +1 (212) 388-5166 derick.botha@gamechangesolar.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1044865/GameChange_Solar___Genius_Tracker_South_America.jpg

Related Links

http://www.gamechangesolar.com

SOURCE GameChange Solar

Also from this source

GameChange Solar reçoit 200 MW de commandes en systèmes Genius...

GameChange liefert 200 MW an Genius Tracker™ Systemen nach...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Компания GameChange Solar получила заказы на поставку систем Genius Tracker™ мощностью 200 мВт в Южную Америку

News provided by

GameChange Solar

15 Dec, 2019, 23:03 IST