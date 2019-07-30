Компания Sphera приобретает крупного разработчика ПО для корпоративной ответственности и управления качеством продукции thinkstep

Sphera заключила соглашение о приобретении thinkstep - ведущего разработчика программных решений в областях корпоративной социально-экологической ответственности и управления качеством продукции. Сделка подлежит одобрению компетентными надзорными органами

ЧИКАГО (CHICAGO), 30 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Sphera, международный провайдер программного обеспечения для интегрированного управления рисками и информационных сервисов в сферах операционных рисков, экологической безопасности и охраны труда, а также обслуживания продукции на всех этапах ее жизненного цикла, заключила соглашение о приобретении штутгартской фирмы thinkstep - разработчика ПО и провайдера консалтинговых сервисов со специализацией в сферах корпоративной социально-экологической устойчивости и управления качеством продукции. В настоящий момент сделка ожидает официального одобрения компетентными немецкими органами.

За последние годы компании thinkstep удалось успешно преобразовать свою бизнес-модель в решение на базе концепции Software-as-a-Service (ПО как услуга), следуя при этом привлекательной траектории роста. В сочетании с незаурядной клиентской базой, подобная трансформация позволила thinkstep достичь заметного прогресса в своем развитии.

"Облачное и локальное программное обеспечение thinkstep, а также их обширная компетенция в вопросах корпоративной социально-экологической ответственности и управления качеством продукции в полной мере соответствуют нашей основной миссии - созданию безопасного, экологичного и продуктивного общества, - отметил президент и генеральный директор Sphera Пол Марушка (Paul Marushka). - А присутствие thinkstep в странах ЕБВА и Азиатско-тихоокеанском регионе расширяет географию наших сервисов, направленных на удовлетворение потребностей международной клиентской базы".

Программное обеспечение thinkstep в сочетании с технической поддержкой при его внедрении и консалтинговыми услугами по вопросам корпоративной ответственности упрощают процессы отчетности в области устойчивого развития, управление рисками, аудиты, а также оптимизацию стратегий и ресурсов в масштабах всей организации заказчика. А предоставляемые компанией решения для обслуживания продукции на всех этапах ее жизненного сервиса оказывают неоценимую поддержку в процессах разработки более экологичных продуктов и контроля их соответствия установленным стандартам.

"thinkstep предлагает своим клиентам более чем 30-летний опыт в сфере устойчивого развития, - прокомментировал генеральный директор thinkstep Ян Полсен (Jan Poulsen). - Сочетание наших передовых программных решений, баз данных LCA и эко-профилей, а также обширных познаний в областях специализации с портфелем продуктов Sphera для обеспечения экологической безопасности и охраны труда представляется весьма привлекательной комбинацией, позволяющей нам расширять перечень услуг для нашей развитой клиентской базы. Мы очень рады присоединиться к Sphera и хотим поблагодарить бывших партнеров Gimv и Next47 за их стратегическую поддержку в успешном развитии нашей бизнес-модели".

Условия сделки не разглашаются. Данный пресс-релиз содержит предположения и прочие прогностические заявления относительно будущих событий.

О компании Sphera

Sphera - международный провайдер программного обеспечения для интегрированного управления рисками и информационных сервисов в сферах операционных рисков, экологической безопасности и охраны труда, а также обслуживания продукции на всех этапах ее жизненного цикла. На протяжении вот уже более 30 лет компания работает над оптимизацией бизнес-процессов, обслуживая свыше 3 000 клиентов и 1 млн индивидуальных пользователей в 70 странах мира и внося свой вклад в более безопасный, экологичный и продуктивный мир.

О компании thinkstep

Компания thinkstep с головным офисом в Штутгарте помогает организациям по всему миру устойчиво развиваться. Программное обеспечение, базы данных и консалтинговые услуги thinkstep обеспечивают бизнесу поддержку в вопросах оптимизации производственной эффективности, использования инновационного потенциала продукции, повышения ценности брендов и соблюдения нормативных требований. 20 представительств компании по всему земному шару обслуживают более 8 000 клиентов.

О компании Gimv

Gimv - европейская инвестиционная компания, зарегистрированная на бирже Euronext Brussels и располагающая почти 40-летним опытом в сфере управления частным капиталом. На сегодняшний день размер компании владеет инвестиционным портфелем на сумму в 1,1 млрд евро. Совокупный оборот почти 50 портфельных компаний составляет 2,75 млрд евро, а штат их сотрудников насчитывает 14 000 человек. Являясь признанным лидером на нескольких инвестиционных платформах, Gimv осуществляет поиск инновационных и перспективных предприятий с высоким потенциалом для дальнейшего развития и помогает им превратиться в ведущих игроков рынка. Деятельность Gimv охватывает четыре инвестиционных платформы, включая Connected Consumer (сетевые потребительские продукты), Health & Care (здравоохранение), Smart Industries (интеллектуальная промышленность) и Sustainable Cities (экологически устойчивые города). Каждую платформу обслуживает отдельная команда опытных специалистов, работающих с клиентами на домашнем рынке Gimv в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии при поддержке обширной международной сети экспертов. Дополнительную информацию о Gimv см. на www.gimv.com .

О компании Next47

Next47 - международная венчурная фирма, созданная компанией Siemens с целью осуществления инвестиций и сотрудничества с прогрессивными предпринимателями, потенциально способными стать лидерами своих отраслей. Компания с офисами в Бостоне, Пекине, Лондоне, Мюнхене, Париже, Пало-Альто и Стокгольме предоставляет стартапам беспрецедентный доступ к одной из крупнейших в мире баз клиентов из таких отраслей, как промышленное производство, энергетика и инфраструктура, а также обширные знания о технологиях, имеющих первоочередное значение для подобных заказчиков. Больше информации о Next47 - на https://next47.com/

Контактная информация для представителей СМИ:

Эллен Бремсет (Ellen Bremseth)

ebremseth@sphera.com

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