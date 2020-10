Laptop nowej generacji V110 od Getac oferuje najlepszą w swojej klasie funkcjonalność i solidną konstrukcję potrzebną osobom pracującym w terenie

Nowa generacja V110 oferuje wyjątkową solidność i niezawodność, z której słynie marka Getac oraz nowe funkcje zapewniające obecnie najlepszą w klasie uniwersalność i wydajność. Wśród najważniejszych cech użytkowych można wymienić wysokowydajny czterordzeniowy procesor i dysk SSD PCIe w standardzie.

Model V110 może się także pochwalić wyjątkową łącznością pozwalającą na optymalną pracę w każdych warunkach. Najnowszy standard 802.11ax Wi-Fi 6 poprawia łączność i stabilność w gęsto zabudowanych lub zatłoczonych środowiskach, natomiast WLAN Wi-Fi 6 oferuje nawet trzykrotnie szybszy transfer danych w porównaniu do poprzednich generacji. Dzięki połączeniu technologii WLAN, WWAN, Bluetooth, 4G LTE i GPS użytkownicy mogą łączyć się z internetem z dowolnego miejsca na ziemi. Zaawansowana wbudowana technologia z kolei ogranicza zużycie energii podczas połączenia, pozwalając na bardziej intensywne użytkowanie w terenie pomiędzy ładowaniami.

Poza tym, liczne konfigurowalne porty wejścia/wyjścia, w tym m.in. tylna kamera o rozdzielczości 8MP, czytnik kodów kreskowych, czytnik RFID (zdalnej identyfikacji radiowej) oraz USB3.1 gen. 2 typu C pozwalają użytkownikom z łatwością rejestrować/przesyłać dane bezpośrednio z danego miejsca w terenie.

Podobnie do pozostałych produktów Getac, V110 także został zbudowany od podstaw z myślą o wzmocnionej konstrukcji i posiada certyfikaty IP65 oraz MIL-STD-810H, a także jest odporny na upadek podczas pracy z wys. do 4 stóp.

Wyjątkowy design

Nowa generacja V110 łączy w sobie funkcjonalność laptopa z mobilnością tabletu, dając użytkownikom korzyści oferowane przez obydwa urządzenia. Dzięki unikatowej konstrukcji zawiasów urządzenie pozwala na szybką i łatwą zmianę między trybem laptopa i tabletu, natomiast bateria, którą można wymieniać bez potrzeby wyłączania komputera, pozwala na wydłużenie czasu korzystania z urządzenia, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Program Getac Select® - dopasowany do potrzeb branży

Model V110 objęty jest programem Getac Select®, który łączy wstępnie skonfigurowane wzmacniane urządzenia, oprogramowanie, akcesoria i profesjonalne usługi w ramach rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem konkretnych zastosowań lub użytkowników. Wraz z urządzeniem do dyspozycji dostajemy także cztery programy użytkowe: Getac Driving Safety Utility (bezpieczeństwo w trakcie jazdy), Getac Device Monitoring System (monitorowanie pracy urządzenia), Getac Virtual GPS Utility (wirtualny GPS) oraz Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (czytnik kodów kreskowych).*

Idealny partner dla osób pracujących w terenie

Laptop V110 klasy „fully rugged" jest wystarczająco lekki i kompaktowy, aby technicy mogli go zabrać gdziekolwiek muszą się udać, natomiast jego szerokie możliwości w zakresie łączności pozwalają na łatwą transmisję danych z każdego miejsca. Urządzenie obsługuje także mobilne systemy informacji geograficznej (GIS), umożliwiając wyświetlanie planów geodezyjnych i map bezpośrednio na urządzeniu. Niezwykle czytelny (także w warunkach zewnętrznych) wyświetlacz, który można obsługiwać nawet w deszczu lub w rękawicach, zapewnia wysoką produktywność niezależnie od pogody.

Program Getac Driving Safety Utility* - dostępny w ramach programu Getac Select® - może być stosowany także do ochrony pracowników przed niebezpiecznym rozpraszaniem uwagi podczas kierowania pojazdami, wygaszając ekran urządzenia i blokując klawiaturę, gdy tylko pojazd zacznie się poruszać. Szereg indywidualnych ustawień pozwala w razie potrzeby na dostęp do wcześniej określonych programów służących do pracy, jak np. GPS.

Wszechstronne rozwiązanie do pracy w terenie dla policjantów i ratowników medycznych

Laptop V110 o wzmocnionej odporności może zostać bezpiecznie zamocowany w pojeździe w trakcie dojazdu na miejsce, a następnie szybko wyjęty i zastosowany jako tablet do wykorzystania w terenie. Duży obszar klawiatury ułatwia wprowadzanie danych, a tylne podświetlenie zapewnia łatwe korzystanie w słabo oświetlonych miejscach. V110 posiada również niezawodny pakiet narzędzi do ochrony bezpieczeństwa danych klasy biznesowej, który przez cały czas chroni dane znajdujące się w urządzeniu.

Ponadto opcjonalne bezpieczne stacje dokujące od pojazdu z technologią „tri-pass-through" oferują dokładniejszą lokalizację GPS i szybszą łączność z WWAN. Przyciskowy zatrzask zamykany na kluczyk zapobiega kradzieży.

Monitoruj stan urządzenia dzięki Getac Device Monitoring System (GDMS)

Kierownicy działów IT w branżach użyteczności publicznej i bezpieczeństwa publicznego ciągle zmagają się z oferowaniem jak najefektywniejszego wsparcia dla pracowników w terenie, co nierzadko stanowi bardzo duże wyzwanie.

GDMS* - dostępny w ramach programy Getac Select® - to rozwiązanie typu SaaS sprawdzające, które urządzenia pracują optymalnie, a które nie, za pośrednictwem centralnego panelu sterowania. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest wykrywanie potencjalnych problemów i zapobieganie kosztownym awariom.

„Gdy pojawił się pierwszy V110, szybko ustanowił nowy punkt odniesienia w zakresie wytrzymałych laptopów dzięki połączeniu niezwykłej wszechstronności i niezawodności w każdych warunkach, co skutkowało niższymi kosztami eksploatacyjnymi - powiedział Rick Hwang, prezes działu Rugged & Video Solutions Business Group w firmie Getac. - Wraz z wprowadzeniem na rynek urządzenia V110 nowej generacji, udało nam się te wszystkie atuty jeszcze wzmocnić, wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszych klientów i wiedzę o kompleksowych rozwiązaniach, które zmieniają sposób, w jaki pracownicy różnych sektorów mogą korzystać z wytrzymałych technologii, aby osiągać swoje codzienne cele".

*Getac Driving Safety Utility, Getac Device Monitoring System (GDMS), Getac Virtual GPS Utility (VGPS) i Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (wymagy aparart tylny) stanowią indywidualne opcje do V110 w ramach programu Getac Select®. Więcej informacji na stronie: https://www.getac.com/intl/getac-select/.

Dostępność

Nowa generacja laptopów Getac V110 jest już w sprzedaży. Więcej informacji na stronie: https://www.getac.com/intl/products/laptops/v110/ .

Getac

Getac Technology Corporation to spółka należąca do grupy MiTAC-Synntex Business (w 2019 r. grupa odnotowała roczny przychód na poziomie 40 mld USD). Firma powstała w 1989 r. jako joint venture z GE Aerospace w celu dostarczania elektroniki na potrzeby sektora zbrojeniowego. Obecnie Getac w swojej ofercie posiada notebooki klasy rugged o wzmocnionej konstrukcji i tablety przeznaczone nie tylko dla wojska, ale również dla branży motoryzacyjnej i przetwórczej, policji, straży pożarnej, a także użytkowników z branży usług publicznych, produkcyjnej, transportowej i logistycznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.getac.com .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1307989/Getac_Next_Generation_V110_Laptop.jpg

