Le DIFC inaugure le premier centre international pour les entreprises familiales et les patrimoines privés

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Dubaï (DIFC), le principal centre financier international de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud (MEASA), a annoncé l'ouverture du premier centre international pour les entreprises familiales et les patrimoines privés (Centre) dans la région et dans le monde.

DIFC Gate Building

Le DIFC est le premier centre financier au monde à créer une offre unique à une époque où l'on estime que 3,67 billions de dirhams émiratis (1 billion de dollars) d'actifs seront transmis à la prochaine génération au Moyen-Orient au cours de la prochaine décennie.

Le centre réunira des entreprises familiales internationales, des particuliers très fortunés (UHNWI) et des fonds privés au sein d'un même pôle afin de contribuer à la préservation et à la croissance du secteur et de fournir un accès à une gamme complète de services de soutien pour permettre une planification solide de l'héritage et de la succession. Le centre devrait également attirer les entreprises familiales et les UHNWI de la région et du monde entier qui souhaitent s'établir à Dubaï.

Les membres appartiendront au plus grand écosystème financier de la région et bénéficieront également du système de droit commun du DIFC, de son infrastructure juridique et réglementaire et d'une gamme flexible de structures commerciales.

Son Excellence Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a déclaré : « Conformément à l'engagement du gouvernement des Émirats arabes unis d'aider les entreprises familiales à jouer un rôle de premier plan dans notre société, le DIFC est heureux d'inaugurer le premier centre pour les entreprises familiales et les patrimoines privés au monde. Les EAU comptent un grand nombre d'entreprises familiales, détenues par des citoyens et des résidents qui contribuent à l'économie du pays. Au cours de la prochaine décennie, ces familles et d'autres au Moyen-Orient devraient transmettre 3,67 billions de dirhams émiratis à la génération suivante, ce qui illustre le besoin urgent de leur fournir un soutien spécialisé et consolidé pour les aider à se développer. »

Le Dr Tarek Hajjiri, nommé PDG du centre international pour les entreprises familiales et les patrimoines privés, a ajouté : « L'ouverture du centre international pour les entreprises familiales et les patrimoines privés est une nouvelle étape importante dans le développement du secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs du DIFC. Il incarne également l'engagement à long terme du DIFC à fournir des services de gestion de patrimoine privé de qualité, à la hauteur des normes internationales. Ce nouveau centre jouera un rôle unique en conseillant les entreprises familiales en matière de gouvernance, de succession, de propriété, de patrimoine, de dynamique familiale et de stratégie. Nous jouons un rôle crucial dans la croissance à long terme des entreprises familiales. »

