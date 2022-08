Le ministère de l'électricité et des affaires hydrauliques de Bahreïn lance un appel d'offres pour une centrale solaire de 72 MW

MANAMA, Bahreïn, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- Le Royaume de Bahreïn a lancé son processus d'appel d'offres pour attribuer un contrat de 20 ans à des soumissionnaires locaux ou internationaux pour construire, posséder, exploiter et entretenir des panneaux solaires photovoltaïques (PV) reliés au réseau d'une capacité minimale de 72 MWac dans plusieurs locaux situés à Sakhir, au sud du Royaume.

L'appel d'offres a été lancé par le ministère bahreïni de l'Électricité et des Affaires hydrauliques, qui cherche à construire des panneaux solaires dans le circuit international de Bahreïn, l'université de Bahreïn, le centre international d'exposition et de convention de Bahreïn et l'amphithéâtre Al Dana. Les panneaux solaires doivent être construits sur les toits, les ombres des parkings, les stations de recharge des véhicules électriques (VE) et le sol des installations de ces organisations.

Pour répondre à l'appel d'offres, les soumissionnaires doivent être engagés dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque et avoir mis en service avec succès au moins dix projets de panneaux solaires photovoltaïques raccordés au réseau (dont au moins 5 sont des projets de parkings solaires photovoltaïques).

En outre, les soumissionnaires doivent avoir mis en service au moins 40 MWac de projets solaires photovoltaïques raccordés au réseau dans n'importe quel pays du monde au cours des trois dernières années (2019 - 2021).

S.E. Yasser bin Ebrahim Humaidan, ministre bahreïni de l'Électricité et des Affaires hydrauliques, a déclaré : « Le lancement de cet appel d'offres s'inscrit dans la vision plus large du Royaume d'adopter une économie circulaire du carbone, avec pour objectif de ramener les émissions de carbone au Bahreïn à un niveau net zéro d'ici 2060, conformément aux engagements nationaux de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. »

« Comme l'affirme le plan national de relance économique, le Bahreïn vise à atteindre un développement économique durable au service des générations futures. »

Le plan de relance économique du Royaume catalyse plus de 30 milliards de dollars d'investissements dans des projets stratégiques, créant de nouvelles opportunités d'investissement dans les infrastructures et les secteurs prioritaires à travers le Royaume. En planifiant ces projets stratégiques, le Bahreïn s'engage à respecter les meilleures normes internationales nécessaires pour garantir un impact environnemental minimal.

Les soumissionnaires peuvent obtenir les documents d'appel d'offres et soumettre des propositions sur le site Web du Bahrain Tender Board via le site suivant https://www.tenderboard.gov.bh/TenderDetails/?id=546/2022/BTB%20(MEWA/NREAP/BUND/P2/2022)

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Eng. A.Jabbar A.Karim

Conseiller intérimaire, Directeur général de l'efficacité énergétique/énergie renouvelable

Téléphone : +97317799717

E-mail : [email protected] or [email protected]

SOURCE Bahrain Ministry of Electricity and Water Affairs