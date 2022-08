Лидер рынка Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG) объявил результаты за 2-й квартал 2022 г.

Лидер рынка Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG) объявил результаты за 2-й квартал 2022 года, сообщив об активах на уровне 432 579 903 долл. США со значительным увеличением акционерной стоимости для акционеров

НЕЙПЛС, шт. Флорида, 24 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG), одна из крупнейших в мире компаний-лицензиаров музыки, сегодня опубликовала финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2022 года, вместе с квартальным отчетом, с которым можно ознакомиться в системе EDGAR

Стоимость активов увеличилась до 432 579 903 долл. США за 2-й квартал 2022 года с 323 562 671 долл. США по состоянию на конец 2021 года, что означает рост общих активов по сравнению с предыдущим кварталом на 109 017 232 долл. США, в результате чего балансовая стоимость активов составила 0,12 долл. США на акцию, что обеспечило акционерам непосредственную ценность по меньшей мере 128,8% от общей стоимости активов и балансовой стоимости по состоянию на закрытие торгов обыкновенными акциями Компании на уровне 0,053 долл. США 22 августа.

Pro Music Rights в настоящее время генерирует выручку, лицензируя музыкальные записи, включенные в ее репертуар.

Ранее по ходу квартала Pro Music Rights предоставила широко известному видеосервису TikTok лицензию, которая позволит его пользователям создавать видео с музыкой из обширного репертуара Pro Music Rights. Это соглашение позволит TikTok предложить своим пользователям более 2 500 000 музыкальных записей из каталога PMR.

Информация о компании Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com)

Pro Music Rights — 5-я по времени основания организация по защите прав на публичное исполнение (PRO) в США. В число ее лицензиатов входят такие известные компании, как TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo и сотни других. Компания Pro Music Rights контролирует 7,4% американского музыкального рынка, что в абсолютном выражении составляет более 2 500 000 музыкальных треков таких известных исполнителей, как A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy и многих других. Для получения более подробной информации посетите сайт promusicrights.com.

В настоящем пресс-релизе содержатся некоторые прогностические заявления по смыслу статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками и статьи 21E Закона о торговле ценными бумагами 1934 года, на которые должно распространяться действие созданных таким образом «безопасных гаваней». Инвесторов предупреждают о том, что все прогностические заявления сопряжены с рисками и неопределенностью, включая, помимо прочего, способность компании Pro Music Rights, Inc. реализовать свой заявленный бизнес-план. Компания Pro Music Rights, Inc. считает, что предположения, лежащие в основе содержащихся в настоящем пресс-релизе прогностических заявлений, являются разумными, при этом любые из них могут быть неточными, и поэтому не может быть никакой гарантии того, что включенные в настоящий пресс-релиз прогностические заявления окажутся точными. В свете значительной неопределенности, присущей содержащимся в настоящем документе прогностическим заявлениям, включение такой информации не должно рассматриваться как заверение со стороны компании Pro Music Rights, Inc. или любого другого лица.

