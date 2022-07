Mars объявляет о создании консультативного совета Фонда M&M '® S в рамках своей цели, заключающейся в создании мира, в котором каждый чувствует свою принадлежность

M&M 'S, с гордостью входящий в состав компании Mars, предпринимает следующие шаги к достижению своей цели, заключающейся в повышении чувства принадлежности к 10 миллионам людей по всему миру к 2025 году

НЬЮАРК, Нью-Джерси, 21 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания M&M '® S, легендарный бренд candy, входящий в структуру компании Mars Inc., объявила о создании консультативного совета Фонда M&M' S, группы экспертов, которые будут заниматься разработкой программ развития бренда M&M 'S, охватывающих все страны мира.

В январе прошлого года было объявлено о создании фонда M&M 'S FUNd с намерением отслеживать действия бренда, направленные на достижение его обновленной цели, заключающейся в создании мира, в котором каждый чувствовал бы свою принадлежность. Фонд M&M 's предлагает ресурсы, наставничество, возможности и финансовую поддержку в сфере искусства и развлечений, чтобы связать людей и обеспечить им доступ к развлечениям и повысить чувство принадлежности к 10 миллионам людей по всему миру к 2025 году.

В состав учредительного Консультативного совета Фонда M&M 'S FUNd войдут представители компаний Coqual, Disability:В, GLAAD, Global into Collaborative, GroupM и Policy Link. M&M' S будет созывать вместе нижеперечисленных консультантов из уважаемых организаций несколько раз в год для оценки программ бренда, количественной оценки его влияния, предоставления консультаций и дальнейшего развития нашей миссии через соответствующие сети наших организаций.

Гвинет микс ( Gwyneth Meeks ), старший вице-президент по развитию лидерских качеств компании Coqual

), старший вице-президент по развитию лидерских качеств компании Coqual Джилл хугтон ( Jill Houghton ), президент и генеральный директор компании Disability:В

), президент и генеральный директор компании Disability:В Джон Маккорт ( John McCourt ), заместитель вице-президента по стратегическому партнерству компании GLAAD

), заместитель вице-президента по стратегическому партнерству компании GLAAD Д-р Келли - Энн Аллен ( Kelly-Ann Allen ), доктор философии, главный директор и основатель компании Global naturship Collaborative

), доктор философии, главный директор и основатель компании Global naturship Collaborative Гонсало дель фа (Gonzalo Del Fa), президент компании GroupM

Эшли гардере ( Ashleigh Gardere ), исполнительный вице-президент компании politiclink

«Компания Mars внедряет инновации для обеспечения позитивного влияния на общество и формирования мира, которого мы хотим завтра , и цель M&M является еще одним примером того, как наши бренды могут вдохновлять потребителей на повседневное счастье, — заявила вице-президент по корпоративным вопросам компании Mars Wrigley Джессика Адельман (Jessica Adelman). — «Для компании Mars и бренда M&M 'S большая честь сотрудничать с этой глубокой группой экспертов по всему миру, которые в рамках Фонда M&M' S FUNd помогут нам создать мир, в котором каждый будет чувствовать свою принадлежность."

С момента презентации своей цели компания M&M 'S усердно работает над выполнением своих обещаний по созданию мира, в котором каждый чувствует свою принадлежность, воплощая в жизнь свою приверженность на всех этапах взаимодействия, в том числе с помощью продукции, цифровых предложений, контента, программ в магазинах и пользовательских активизаций в рамках Фонда M&M' s FUNd.

Новейшие рекламные ролики M&M — «офисная вечеринка» и «Встречайтесь с родителями» — отражают новую цель бренда, визуально демонстрируя важность признания различий людей и использования веселья для укрепления связей и чувства принадлежности.

В Германии компания M&M разработала проект Projekt Open Mic в сотрудничестве с талантливыми руководителями, чтобы начать карьеру трех новых комиков, чтобы помочь сделать немецкую комедийную сцену более инклюзивной.

В честь Международного женского дня в марте компания M&M 'S создала плейлист #streamingfemalebies Spotify Spotify с песнями всех женщин - исполнителей, чтобы помочь им преодолеть гендерный разрыв в музыке, и пожертвовала 1 долл. США за поток (до 25 тыс. долл. США) музыкальным женщинам.

M&M 'S продолжает сотрудничать с Фондом кинофестиваля Bentonville в рамках программы наставничества для разнопланового кинематографиста, включающей грант в размере 20 000 долларов США и возможность работать с командой M&M' S над проектом, нацеленным на поддержку инклюзивности. Лауреат премии "M&M 'S For All Funkind Award" , выбранный из заявок Фонда кинофестиваля Bentonville 2021, был объявлен 25 июня.

В Австралии компания M&M 'S запустила платформу Comedy Spotlight, на которой представлены семь восходящих комедийных звезд, чтобы создать более инклюзивную комедийную сцену.

И мы только начинаем. Более подробная информация о консультативном совете фонда M&M 'S и о том, что делает компания M&M' S для достижения своей цели, представлена на сайте MMS.com.

Информация о компании MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated is driven by the belief that the world we want tomorrow starts with how we do business today. Будучи глобальным семейным бизнесом, МАРС преобразует, внедряет инновации и развивается, чтобы оказать положительное влияние на мир.

В рамках нашего разнообразного и расширяющегося ассортимента высококачественных кондитерских изделий, продуктов питания и услуг по уходу за домашними животными мы привлекаем более 140 000 преданных своему делу партнеров. Имея годовой объем продаж почти в 45 млрд долларов, мы производим некоторые из самых популярных в мире брендов, включая Ben 'S Original ™, CESAR®, Cocoavia, DOVE, EXTRA, KIND, M & M' S, SNICKERS, PEDIGREE, ROYAL CANIN и WHISKAS. Мы создаем лучший мир для домашних животных с помощью нашей глобальной сети больниц для домашних животных и диагностических услуг , включая аникуру, БАНФИЛД™, BLUEPEARL, Linnaeus и VCA, используя новейшие технологии для разработки революционных программ в области генетического скрининга и тестирования ДНК.

For more information about Mars, please visit www.mars.com. Join us on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn and YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862522/Mars_MMS_FUNd_Logo.jpg

SOURCE Mars, Incorporated