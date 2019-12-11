Международное медиа-агентство OMD становится лидером мирового рейтинга, превосходя отраслевых конкурентов по показателям оборота и охвата рынка

News provided by

OMD

11 Dec, 2019, 21:14 IST

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 11 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Агентство OMD Worldwide, входящее в состав Omnicom Media Group, возглавило новейший рейтинг мировых медийных агентств и групп по прогнозируемым показателям оборота за 2019 год. Подобный анализ ежегодно проводится компанией COMvergence.

Агентство OMD с прогнозируемым оборотом по счетам за 2019 год на уровне 19,6 млрд долл. США, что на 6,1% больше по сравнению с прошлогодним показателем, опережает ближайшего конкурента на 1,7 млрд долл. США и заметно превосходит среднеотраслевой показатель роста в 0,6%.

Отчет ознаменовал девятый по счету квартал стабильного роста новых направлений деятельности OMD. В денежном эквиваленте этот рост за период с 2018-2019 гг. соответствует 3,5 млрд долл. США - на 18% больше по сравнению с текущим совокупным показателем. Это самый высокий результат среди всех медиа-агентств.

Рейтинг COMvergence завершает весьма успешный для OMD год, начавшийся с присвоения ему титула "Международного медиа-агентства года" по версии ведущего американского отраслевого издания Adweek с последующей реорганизацией агентства на базе нового корпоративного лозунга "лучшие решения с высокой скоростью". На протяжении всего текущего года агентство продолжало вкладывать усилия и средства в развитие кадрового потенциала, оптимизацию собственных продуктов и технологий, что принесло OMD свыше 20 региональных наград "Агентство года", ведущие позиции в рейтинге Effie Effectiveness Index, а также 28 медалей на конкурсе Cannes Lions в этом году (больше, чем у любого другого агентства, принимавшего участие в фестивале 2019 года). 

Как отмечает генеральный директор OMD Worldwide Флориал Адамски (Florian Adamski): "Значительно расширив спектр наших предложений и численность нашей клиентской базы в 2019 году, OMD входит в новый год с исключительно сильными позициями. Стоя на пороге нового десятилетия, мы как никогда готовы помогать нашим клиентам лучше и оперативнее принимать решения, воплощать в жизнь идеи и достигать желаемых результатов".

Об агентстве OMD 

OMD Worldwide - крупнейшая в мире медиасеть, в штате которой в более чем 100 странах мира работают свыше 13 000 сотрудников. Мир полнится новыми возможностями, однако ключом к преуспеванию становится доступ и освоение новых перспектив посредством оперативного принятия лучших решений, сочетающих в себе инновации, креативность, эмпатию и опыт, для достижения оптимальных бизнес-результатов. "Международное медиа-агентство года-2019" по версии Adweek, OMD, входящее в состав Omnicom Media Group, является одним из лидеров рейтинга ведущих мировых медиасетей Effie Effectiveness Index.

Omnicom Media Group специализируется на предоставлении медиа-сервисов и входит в состав Omnicom Group, Inc. (код NYSE: OMC) - ведущей международной компании в сфере рекламы, маркетинга и корпоративных коммуникаций, обслуживающей свыше 5 000 клиентов в более чем 100 странах мира.

SOURCE OMD

Also from this source

L'agence média mondiale OMD en tête de la catégorie, dépasse...

Das internationale Agenturnetzwerk OMD bleibt weiterhin...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Международное медиа-агентство OMD становится лидером мирового рейтинга, превосходя отраслевых конкурентов по показателям оборота и охвата рынка

News provided by

OMD

11 Dec, 2019, 21:14 IST