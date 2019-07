Międzynarodowy Kongres Young Living Essential Oils 2019 przejmuje Salt Lake City

W tym roku firma Young Living świętowała debiut szeregu suplementów odżywczych, makijażu z serii Savvy Minerals ® , wolnych od substancji sztucznych dezodorantów i pasty do zębów oraz nowego dyfuzora dla dzieci z motywem sowy. Wśród gwoździ programu w roku 2019 znalazła się inspirująca przemowa główna autora bestsellerów magazynu „New York Times" Johna C. Maxwella, wycieczki po nowo otwartej globalnej siedzibie głównej Young Living i farmie lawendy Mona, przelot największego sterowca w historii stanu Utah oraz koncert końcowy w wykonaniu Imagine Dragons. Dzięki pomocy ze strony organizacji Guinness World Records™ członkowie Young Living ustanowili także nowy Rekord Guinessa za największą liczbę uczestników w dekoracji ściennej z odcisków ust w ciągu tygodnia . Akcja byłą elementem Clean Kisses Record , wydarzenia brandingowego linii makijażu Savvy Minerals firmy Young Living.

Utrzymując pozycję autorytetu w zakresie badań nad olejkami eterycznymi, firma Young Living i D. Gary Young Research Institute ogłosiły współpracę z NASA i Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Pierwsza współpraca tego typu zakłada wysłanie olejków eterycznych i nasion roślin do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie objęte będą badaniami nad wpływem promieniowania słonecznego na właściwości produktów na bazie olejków eterycznych. Próbki będą na Stacji przez miesiąc, gdzie zostaną wystawione na promieniowanie słoneczne, a następnie zostaną porównane do identycznych próbek pozostawionych na ziemi.

– W 25 lat Young Living Essential Oils rozwinęła się od marzenia mojego męża i założyciela Young Living D. Gary'ego Younga do dziedzictwa, które łączy ponad 6 milionów członków z całego świata. Kongres 2019 International Grand Convention jest kamieniem milowym, na którym będziemy dalej budować. Nasze przywiązanie do olejków eterycznych i ziemi, z której się wywodzą będzie nadal globalnym punktem skupienia firmy przez następne 25 lat i nie tylko. Jesteśmy liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju i ciągle podnosimy poprzeczkę w branży w dziedzinach takich jak nauka, standardy i etyczne pozyskiwanie surowców – skomentowała główna dyrektor wykonawcza i współzałożycielka firmy Mary Young.

Ponad 32 000 osób wzięło udział w kongresie 2019 International Grand Convention. Uczestnicy przybyli z 43 różnych krajów w celu obejścia srebrnej rocznicy firmy i wnieśli około 23 miliony dolarów do lokalnej gospodarki. Następny kongres International Grand Convention firmy Young Living ma odbyć się w dniach 17 do 20 lipca 2020 r.

Marka Young Living Essential Oils, LC z siedzibą w Lehi w stanie Utah jest światowym liderem w branży olejków eterycznych oferujących najwyższej jakości produkty na rynku. Young Living poważnie podchodzi do roli lidera w branży i wyznacza standardy poprzez własne zobowiązanie do zachowania jakości Seed to Seal® obejmujące trzy kluczowe filary: pozyskiwanie, naukę i standardy. To te wytyczne wspierają Young Living w ochronie planety i zapewnianiu klientom satysfakcji w użyciu w domu i dzieleniu się produktami z rodziną i znajomymi. Produkty marki Young Living, które powstają z surowców pochodzących z upraw firmy, farm partnerów oraz certyfikowanych dostawców Seed to Seal, nie tylko pozwalają zachować zdrowy tryb życia, ale także dają możliwości ponad 6 milionom członków z całego świata w zakresie realizacji celów i ambicji przez dostosowanie pracy do wartości i pasji. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie YoungLiving.com , obserwując @youngliving w serwisie Twitter lub Facebook .

