MyChargeBack - nettstedet for å løse tvister - gjør det sterkt i Skandinavia

Gratis elektronisk vurdering av kortrefusjoner gjør at alle kortholdere bedre kan forstå forbrukerrettighetene

KØBENHAVN i Danmark, 27. oktober 2021 /PRNewswire/ -- MyChargeBack, det internasjonale finanstjenestefirmaet som spesialiserer seg på å løse komplekse transaksjonstvister, rapporterer en bølge av interesse i hele Norden for det nye nettstedet Pengeretur.dk/ .

Pengeretur er en helhetlig butikk for skandinaviske forbrukere, og gir innsikt i rettigheter, beskyttelser, regler og forskrifter som styrer refusjoner, med tilhørende opplæringsressurser.

Pengereturs unike algoritmedrevne evalueringsverktøy gjør det mulig for forbrukerne å avgjøre om tvistene oppfyller kriteriene for en refusjon, som fastsatt av kredittkortutstederne. Det gratis verktøyet er designet for å dekke et bredt spekter av transaksjoner – fra transaksjoner med e-handel til investeringer – for å gjøre det mulig for forbrukere å løse tvistene sine raskt og effektivt.

«Covid-19 medførte globale endringer innen betalinger, og økte i høy grad antallet transaksjoner på nettet,» sier Judith Dayan Persson, visedirektør for europeisk drift og forretningsutvikling i MyChargeBack, med base i København. «Og det er en utfordring, siden undersøkelsene våre tyder på at én av seks skandinaviske forbrukere ikke er klar over at penger som går tapt ved bruk av kredittkort eller debetkort, kan refunderes,» tilføyer hun. «Det som lokker skandinaviske forbrukere til Pengeretur.dk er at de på under 90 sekunder kan finne ut om en tvist er underlagt refusjonsretningslinjene.»

Pengeretur, det elektroniske evalueringsverktøyet for refusjoner tilbys på engelsk for å passe alle innbyggere i hele Norden.

Om MyChargeBack

Pengeretur er en del av MyChargeBack, en global markedsleder innen å løse komplekse betalingstvister, og vi har banebrytende strategier for å utrede refusjoner og andre former for tilbakebetalinger. Målet vårt er å utvikle betalingsbransjen ved å forbedre måten forbrukere og utstedere samarbeider på for å vurdere og verifisere tvister, og for å legge til rette for refusjon av kryptovaluta ved å bruke toppmoderne teknologi for å gjennomføre grundige undersøkelser i blokkjedene. Vi ledes av tidligere ledere innen bank og finans, med ekspertise innen betalinger, forordninger og lovgivning. Suksessen vår bunner i at vi har et godt forhold til over 800 banker og 450 offentlige myndigheter i over 100 land, slik at vi kan bistå tusenvis av kunder med flere millioner aktiva som ellers kunne ha gått tapt. MyChargeBack ble grunnlagt i 2016 og har kontorer i New York, London, Tel Aviv, Pretoria og København.

