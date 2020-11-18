Новая версия ПО Apstra повышает скорость и надежность развертывания и эксплуатации сетей SONiC в центрах обработки данных

Компания Apstra неизменно выполняет свои обещания, заключающиеся в существенном повышении скорости и надежности развертывания и эксплуатации сетей SONiC в центрах обработки данных с целью оперативного удовлетворения инновационных деловых потребностей. Программное обеспечение Apstra интегрируется с системой SONiC, разработанной компанией Microsoft, и проектом Open Compute Project (OCP), что обеспечивает возможность настройки и автоматизации для ее беспрепятственного развертывания и эксплуатации в сети центра обработки данных.

Apstra и SONiC поддерживают протоколы, имеющие критически важное значение для функционирования корпоративной среды. Теперь все корпоративные клиенты смогут осознать значительные преимущества и эффективность открытых сетей, что ранее было доступно только для гипер-скейл и веб-скейл провайдеров.

Новейшая версия программного обеспечения Apstra включает:

Коммерческую поддержку одного поставщика для SONiC

Совершенствование программного обеспечения ориентировано на устойчивость, масштабируемость и эксплуатационную надежность

Расширение функционала, включая взаимодействие центров обработки данных, надстоечное исполнение и паритет функциональных возможностей с поставщиками коммерческих сетей

Вышеупомянутые усовершенствования обеспечивают расширенную автоматизацию сети в дни 0-2, что существенно упрощает управление сетью центра обработки данных, автоматизируя процессы построения, эксплуатации, диагностики и обеспечения безопасности сети центра обработки данных при развертывании систем SONiC. Кроме того, Apstra предоставляет компаниям возможность стандартизации на основе унифицированной рабочей модели для многочисленных поставщиков оборудования и сетевых операционных систем, включая SONiC, Juniper, Arista, Cisco, Cumulus, Dell и VMware.

«Apstra устраняет барьеры на пути к рынку и является стратегическим партнером для предприятий, планирующих развертывание и эксплуатацию сетей SONiC, — заявил соучредитель и президент компании Apstra Мансур Карам (Mansour Karam). — Программное обеспечение Apstra исключает сложности, связанные с использованием коммутационной ОС, позволяя представить унифицированную рабочую модель для всех вариантов таких операционных систем, включая SONiC».

Кроме того, это решение сочетает в себе ведущее в отрасли аппаратное обеспечение, автоматизацию и аналитику, что позволяет проводить преобразования в корпоративных центрах обработки данных с одновременным использованием открытых сетевых платформ во избежание жесткой привязки к поставщикам. Компания Apstra является твердым сторонником дезагрегации сетей, и мы неизменно стремимся обеспечивать автоматизированную, аппаратно-независимую и комплексную инфраструктуру с возможностью масштабирования. Интеграция Apstra с последней версией SONiC расширяет возможности предприятий по развертыванию сетей центров обработки данных за счет устранения аппаратных ограничений и сложностей.

«Эта версия программного обеспечения стала результатом тщательного анализа пожеланий наших клиентов и приведения нашего цикла создания новых версий в соответствие с их потребностями, ― сообщил старший вице-президент компании Apstra по сбыту Джефф Джонс (Jeff Jones). ― Она распространяет наши непревзойденные возможности автоматизации, валидации и анализа сетей, управляемых на основе намерений, которыми наши клиенты пользуются сегодня в своих сетях Arista, Cisco, Cumulus, Dell, Juniper и VMware, на базе SONiC».

Apstra позволяет организациям автоматизировать все составляющие сети SONiC, включая этапы проектирования, построения, развертывания и эксплуатации. В этой передовой системе IBN используются усовершенствованные инструменты аналитики, разработанные для сетей, управляемых на основе намерений, в целях непрерывной валидации сети, что обеспечивает устранение сложностей, уязвимостей и перебоев в работе, а в конечном итоге — безопасную и отказоустойчивую сеть. Более подробная информации о возможностях преобразования предприятий с использованием программного обеспечения Apstra представлена на сайте компании по адресу: https://apstra.com/.

О компании Apstra, Inc

Apstra® — транснациональная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая унифицированное решение для автоматизации архитектуры и процесса эксплуатации сетей центров обработки данных. Флагманский продукт компании Apstra — операционная система AOS — позволяет организациям автоматизировать все составляющие проектирования, построения, развертывания и эксплуатации своих сетей, предоставляя им возможность быстро и надежно вносить изменения в свои сети, эффективно используя при этом человеческий капитал и избавляя себя от привязки к поставщикам аппаратных средств. Организации, использующие AOS, добились сокращения эксплуатационных расходов более чем на 80%, повышения гибкости на 99% и повышения надежности более чем на 70%. В операционной системе AOS используются усовершенствованные инструменты аналитики, разработанные компанией Apstra для сетей, управляемых на основе намерений, в целях непрерывной валидации сети, что обеспечивает устранение сложностей, уязвимостей и перебоев в работе, а в конечном итоге — безопасную и отказоустойчивую сеть.

Компания Apstra, основанная в 2014 году авторитетными и признанными лидерами отрасли Дэвидом Шеритоном (David Cheriton), Мансуром Карамом (Mansour Karam) и Сашей Ратковичем (Sasha Ratkovic), имеет свою штаб-квартиру в Менло-парке (шт. Калифорния), а также представительства по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1335824/Apstra_SONiC.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1166841/Apstra_Logo.jpg

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