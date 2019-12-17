Новым генеральным директором Сlements Worldwide стал Тарун Чопра

"С большим удовольствием сообщаю о назначении Таруна Чопры новым генеральным директором Сlements Worldwide, - заявил г-н Клементс. - Тарун располагает лидерскими качествами, которые оттачивались на протяжении многолетней службы на руководящих постах в других компаниях и в ходе последних девяти лет работы на должности международного главы Clements. Мы уверены, что под умелым управлением Таруна нашу компанию ждет блестящее будущее - он сможет вывести Clements Worldwide на новый уровень профессиональной деятельности. Среди своих знакомых г-н Чопра известен не только как увлеченный и внимательный специалист, но и как человек, очень тепло относящийся к нашим клиентам, партнерам и сотрудникам".

В роли генерального директора Тарун Чопра будет использовать весь свой обширный опыт. Он присоединился к Clements в 2010 году в качестве главного финансового директора, а в 2017 году был повышен до должности президента. До этого г-н Чопра в течение более чем двух десятилетий занимал различные руководящие посты во всемирно известных организациях Fannie Mae, Whirlpool, Boston Consulting Group и Ernst & Young.

Он располагает весьма многогранным опытом и компетенцией. На протяжении своей карьеры Тарун успел поработать в самых различных сферах - от стратегического планирования и коммерческого управления до технологий и финансов.

Обширная компетенция Чопры поможет Сlements Worldwide в достижении ее основной миссии - приносить людям и организациям свободу выбора места для работы и жизни в любом уголке земного шара. Тарун Чопра с готовностью встречает препятствия и ценит возможность стать новым генеральным директором компании.

"Для меня большая честь возглавить Clements Worldwide, - прокомментировал г-н Чопра. - Я благодарен Джону и нашему совету директоров за проявленное доверие. Уникальный портфель продуктов Clements Worldwide, превосходный клиентский сервис и команда преданных своему делу специалистов позволяет мне с уверенностью утверждать, что мы и дальше будем приносить колоссальную выгоду нашим клиентам и акционерам. Clements останется предпочтительным сервисом страхования иностранных специалистов".

О КОМПАНИИ CLEMENTS WORLDWIDE

Компания Clements Worldwide была учреждена в 1947 году Робертом Клементсом (Robert Clements) и Хуанитой Гесс-Клементс (M. Juanita Guess-Clements) с целью предоставления индивидуальных страховых решений для иностранных специалистов по всему земному шару. Clements - первая компания, предложившая услуги страхования работающим за рубежом сотрудникам Госдепартамента США, а также обеспечившая страховое обеспечение сотрудникам американского внешнеполитического ведомства на время заграничных командировок. Сегодня фирма предлагает широкий спектр страховых продуктов и сервисов как частным лицам, так и организациям, работающим и путешествующим за пределами родной страны. Clements располагает пятью представительствами в различных регионах мира:

в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Амстердаме и Дубае.

Контактная информация: Набиль Ахмед (Nabeel Ahmed)

Международный маркетинговый директор

202-872-0060

nahmed@clements.com

Источник: Clements Worldwide

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1056382/Clements_Worldwide_tarun_chopra_1.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/998385/Clements_Worldwide_Logo.jpg

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