Объявлены финалисты и победители премии «Партнер года-2020» компании Microsoft

Microsoft вручает эту награду своим партнерам за инновационные решения и предоставление клиентам по всему миру новых функциональных возможностей

РЭДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 13 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Microsoft Corp. в этот понедельник огласила список финалистов и лауреатов премии «Партнер года-2020» (Microsoft 2020 Partner of the Year Awards). Ежегодной премией Microsoft награждает партнеров, демонстрирующих превосходные результаты в сферах инноваций и внедрения клиентских решений на базе технологий компании. Церемония награждения лауреатов и финалистов премии состоится в ходе конференции Microsoft Inspire. Впервые в истории это мероприятие будет проходить в интерактивном режиме 21-22 июля 2020 года.

В этом году награды Microsoft удостоились партнеры в 49 категориях инноваций и отраслях промышленности и бизнеса, где используются технологии Microsoft. На этот раз список номинаций Microsoft пополнился сразу десятью новыми категориями. Так, в этом году впервые будет вручена "Премия сообщества" (Community Response Award). Этой наградой отмечаются партнеры, добившиеся заметных успехов в создании уникальных и инновационных сервисов и решений для проблем, с которыми сталкиваются клиенты и другие члены сообщества в эти беспрецедентные времена.

Лауреаты и финалисты премии были выбраны из числа более чем 3 300 номинантов, представлявших 100 различных стран мира. Главными критериями при оценке служили уровень клиентоориентированности, влияние предложенного решения на рынок и образцовое применение технологий Microsoft.

«Для нас большая честь отдать должное лауреатам и финалистам премии «Партнер года-2020», - отметила корпоративный вице-президент подразделения One Commercial Partner компании Microsoft Гавриэлла Шустер (Gavriella Schuster). - Эти партнеры делают все возможное и невозможное, оперативно предлагая решения для самых сложных задач и проблем, стоящих перед бизнесом по всему земному шару - от обеспечения эффективной коммуникации и виртуального взаимодействия до содействия клиентам в раскрытии их потенциала посредством облачных сервисов Azure. Я горжусь нашими коллегами и от всей души поздравляю всех победителей и финалистов».

С дополнительной информацией о премии «Партнер года-2020» от компании Microsoft можно ознакомиться в блоге Гавриэллы Шустер на платформе Microsoft Partner Network: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2020-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/.

Полный перечень категорий, победителей и финалистов, включая лауреатов премии «Партнер года-2020», представлен по ссылке https://aka.ms/POTYA_WinnersFinalist_List. Больше информации см. на https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Компания Microsoft (код Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организции на планете возможность достичь большего.

О Microsoft Inspire

Microsoft Inspire предоставляет сообществу партнеров Microsoft доступ к ключевым маркетинговым и бизнес-стратегиям, руководящим консультациям и информации о конкретных клиентских решениях, способных помочь партнерам достичь успеха на рынке. Платформа открывает перед партнерами Microsoft обширные возможности для информативного обучения, охватывающие сферы продаж, маркетинга, обслуживания и технологий. Больше информации см. на веб-сайте https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

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