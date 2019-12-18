Правительство Анголы объявило международный тендер на право управления и эксплуатации многофункционального терминала в порту Луанды

News provided by

The Government of Angola (Ministry of Transportation)

18 Dec, 2019, 14:43 IST

ЛУАНДА (LUANDA), Ангола, 18 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- В понедельник, 16 декабря, правительство Анголы объявило международный открытый тендер на концессию и эксплуатацию многофункционального терминала в порту Луанды. Основная цель данной инициативы заключается в повышении эффективности портовой инфраструктуры путем привлечения частных операторов, обладающих высокой компетенцией в данной сфере.

Angolan Government launches international public tender for the grant of the public management service and exploration of the Port of Luanda Multipurpose Terminal
Angolan Government launches international public tender for the grant of the public management service and exploration of the Port of Luanda Multipurpose Terminal

Открытый тендер ориентирован на компании и ассоциации местных и зарубежных предприятий, имеющие обширный опыт работы в данном направлении или отвечающие требованиям программы, тендерной документации и действующего законодательства. Крайний срок подачи тендерных заявок, предусмотренный конкурсной программой, - 30 марта 2020 года.

Компании-участники должны отвечать следующим требованиям:

  • реальный капитал в размере, эквивалентном не менее 25 млн (двадцати пяти миллионов) долл. США
  • Среднегодовой оборот на протяжении последних 3 финансовых лет в эквиваленте не менее 100 млн (ста миллионов) долл. США
  • Чистый размер активов в размере, эквивалентном 100 млн (ста миллионам) долл. США.
  • Если участник является ассоциацией компаний, указанные выше требования распространяются на соответствующие индикаторы, взвешенные по соответствующему объему участия каждой компании, входящей в состав ассоциации.
  • Все компании-конкуренты должны в течение последних 3 лет напрямую или посредством собственных дочерних предприятий владеть не менее чем 25% долей участия как минимум в трех концессиях портовых терминалов, а как минимум в одной из таких концессий доля их участия должна составлять не менее 50%. Среднегодовой грузооборот таких терминалов в течение 3-летнего периода должен составлять не менее 250 000 ДФЭ (двести пятьдесят тысяч ДФЭ).

Все тендерные предложения следует направлять в головной офис Luanda Port Company. Документы принимаются в конференц-зале Администрации В в рабочие дни с 09:00 до 17:00.

Многофункциональный терминал порта Луанды представляет собой инфраструктурный объект, ориентированный на одновременную обработку сборных грузов и контейнеров. Причал терминала имеет протяженность 610 м, глубина воды - 12,5 м, общая площадь объекта - 181 070 кв. м, пропускная способность терминала - 2,6 млн тонн грузов в год.

Учитывая степень значимости и масштаб данного тендера, организаторы всячески поощряют распространение данного пресс-релиза во всех средствах массовой информации.

Для получения дополнительной информации о процессе подачи заявок перейдите по ссылке ниже.

www.concursos-mintrans.ao 

info@concursos-mintrans.ao 

Луанда, 16 декабря 2019 г.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)

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Правительство Анголы объявило международный тендер на право управления и эксплуатации многофункционального терминала в порту Луанды

News provided by

The Government of Angola (Ministry of Transportation)

18 Dec, 2019, 14:43 IST