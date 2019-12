Правительство Анголы объявило международный тендер на право управления и эксплуатации многофункционального терминала в порту Луанды

Компании-участники должны отвечать следующим требованиям:

реальный капитал в размере, эквивалентном не менее 25 млн (двадцати пяти миллионов) долл. США

Среднегодовой оборот на протяжении последних 3 финансовых лет в эквиваленте не менее 100 млн (ста миллионов) долл. США

Чистый размер активов в размере, эквивалентном 100 млн (ста миллионам) долл. США.

Если участник является ассоциацией компаний, указанные выше требования распространяются на соответствующие индикаторы, взвешенные по соответствующему объему участия каждой компании, входящей в состав ассоциации.

Все компании-конкуренты должны в течение последних 3 лет напрямую или посредством собственных дочерних предприятий владеть не менее чем 25% долей участия как минимум в трех концессиях портовых терминалов, а как минимум в одной из таких концессий доля их участия должна составлять не менее 50%. Среднегодовой грузооборот таких терминалов в течение 3-летнего периода должен составлять не менее 250 000 ДФЭ (двести пятьдесят тысяч ДФЭ).

Все тендерные предложения следует направлять в головной офис Luanda Port Company. Документы принимаются в конференц-зале Администрации В в рабочие дни с 09:00 до 17:00.

Многофункциональный терминал порта Луанды представляет собой инфраструктурный объект, ориентированный на одновременную обработку сборных грузов и контейнеров. Причал терминала имеет протяженность 610 м, глубина воды - 12,5 м, общая площадь объекта - 181 070 кв. м, пропускная способность терминала - 2,6 млн тонн грузов в год.

Учитывая степень значимости и масштаб данного тендера, организаторы всячески поощряют распространение данного пресс-релиза во всех средствах массовой информации.

Для получения дополнительной информации о процессе подачи заявок перейдите по ссылке ниже.

www.concursos-mintrans.ao

info@concursos-mintrans.ao

Луанда, 16 декабря 2019 г.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

