Правительство Анголы объявило международный тендер на право управления и эксплуатации многофункционального терминала в порту Луанды
18 Dec, 2019, 14:43 IST
ЛУАНДА (LUANDA), Ангола, 18 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- В понедельник, 16 декабря, правительство Анголы объявило международный открытый тендер на концессию и эксплуатацию многофункционального терминала в порту Луанды. Основная цель данной инициативы заключается в повышении эффективности портовой инфраструктуры путем привлечения частных операторов, обладающих высокой компетенцией в данной сфере.
Открытый тендер ориентирован на компании и ассоциации местных и зарубежных предприятий, имеющие обширный опыт работы в данном направлении или отвечающие требованиям программы, тендерной документации и действующего законодательства. Крайний срок подачи тендерных заявок, предусмотренный конкурсной программой, - 30 марта 2020 года.
Компании-участники должны отвечать следующим требованиям:
- реальный капитал в размере, эквивалентном не менее 25 млн (двадцати пяти миллионов) долл. США
- Среднегодовой оборот на протяжении последних 3 финансовых лет в эквиваленте не менее 100 млн (ста миллионов) долл. США
- Чистый размер активов в размере, эквивалентном 100 млн (ста миллионам) долл. США.
- Если участник является ассоциацией компаний, указанные выше требования распространяются на соответствующие индикаторы, взвешенные по соответствующему объему участия каждой компании, входящей в состав ассоциации.
- Все компании-конкуренты должны в течение последних 3 лет напрямую или посредством собственных дочерних предприятий владеть не менее чем 25% долей участия как минимум в трех концессиях портовых терминалов, а как минимум в одной из таких концессий доля их участия должна составлять не менее 50%. Среднегодовой грузооборот таких терминалов в течение 3-летнего периода должен составлять не менее 250 000 ДФЭ (двести пятьдесят тысяч ДФЭ).
Все тендерные предложения следует направлять в головной офис Luanda Port Company. Документы принимаются в конференц-зале Администрации В в рабочие дни с 09:00 до 17:00.
Многофункциональный терминал порта Луанды представляет собой инфраструктурный объект, ориентированный на одновременную обработку сборных грузов и контейнеров. Причал терминала имеет протяженность 610 м, глубина воды - 12,5 м, общая площадь объекта - 181 070 кв. м, пропускная способность терминала - 2,6 млн тонн грузов в год.
Учитывая степень значимости и масштаб данного тендера, организаторы всячески поощряют распространение данного пресс-релиза во всех средствах массовой информации.
Для получения дополнительной информации о процессе подачи заявок перейдите по ссылке ниже.
Луанда, 16 декабря 2019 г.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg
SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)
Share this article