Quick Heal spája sily so spoločnosťou RevBits s cieľom posilniť svoje portfólio produktov kybernetickej bezpečnosti

Strategické partnerstvo otvára nové trhy pre spoločnosti Quick Heal a RevBits, aby mohli poskytovať špičkovú ochranu rozšírenej zákazníckej základni.

MINEOLA, New York, 15. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Quick Heal Technologies, líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spolupracuje so spoločnosťou RevBits na riešení potreby pokročilej ochrany lokálnej infraštruktúry vládnych organizácií. Partnerstvo pomôže spoločnosti Quick Heal rozšíriť portfólio produktov Seqrite a zároveň umožní spoločnosti RevBits rozšíriť svoju prítomnosť na indickom trhu. Cieľom združenia je tiež pomôcť vládnym organizáciám, ktoré uprednostňujú prevádzku svojich kritických systémov na mieste pred prevádzkou v cloude, čím sa zabezpečí ich bezpečná a bezproblémová prevádzka bez obáv z kybernetických útokov.

Dr. Sanjay Katkar, marketingový a technický riaditeľ spoločnosti Quick Heal Technologies Ltd, povedal:„Sme radi, že môžeme spolupracovať s popredným poskytovateľom riešení kybernetickej bezpečnosti, ako je spoločnosť RevBits, ktorá je známa svojou jedinečnou trojfázovou metódou detekcie schopnou ochrániť podniky aj pred najsofistikovanejšími útokmi. Zároveň dopĺňa náš existujúci balík bezpečnostných riešení Seqrite a pomôže nám ďalej posilniť naše portfólio produktov Seqrite, aby sme našim zákazníkom ponúkali tie najlepšie riešenia kybernetickej bezpečnosti. V spoločnosti Quick Heal sa snažíme inovovať v súlade s neustále sa vyvíjajúcim prostredím hrozieb a navrhujeme riešenia, ktoré presne zodpovedajú tomuto účelu. Budeme pokračovať v spolupráci s ďalšími takýmito hráčmi, aby sme rozšírili naše produkty a služby a upevnili si vedúce postavenie na trhu dnes, zajtra aj v budúcnosti."

David Schiffer, generálny riaditeľ spoločnosti RevBits, povedal: „Sme nesmierne hrdí na to, že si nás vybrala spoločnosť s takou veľkosťou a reputáciou, akú má Quick Heal. Je vedúcim poskytovateľom EPS v Indii s 80 % podielom na trhu a jej riešenia sú dostupné vo viac ako 40 krajinách prostredníctvom medzinárodných pobočiek a tisícov obchodných partnerov. Kombinácia technológie RevBits a reputácie a pokrytia trhu spoločnosťou Quick Heal Technologies sa určite ukáže ako víťazná kombinácia. Konzervatívne prognózy ukazujú na dodatočné príjmy spoločnosti RevBits vo výške viac ako 10 miliónov USD v ročných opakujúcich sa príjmoch počas nasledujúcich troch rokov s veľkým potenciálom rastu."

O spoločnosti RevBits

Spoločnosť RevBits, založená v roku 2018, je komplexnou spoločnosťou v oblasti kybernetickej bezpečnosti odhodlaná poskytovať zákazníkom špičkovú ochranu a služby. RevBits poskytuje ochranu pred najsofistikovanejšími kybernetickými hrozbami, ktorým spoločnosti čelia, tým, že ponúka viacero pokročilých bezpečnostných funkcií, ktoré možno spravovať prostredníctvom jednotnej bezpečnostnej platformy. Spoločnosť RevBits má hlavné sídlo v meste Mineola v štáte New York a pobočky v Princetone v štáte New Jersey, Bostone v štáte Massachusetts, Londýne (Anglicko) a Antverpách (Belgicko). Viac informácií o spoločnosti RevBits nájdete na www.revbits.com/aboutrevbits.

O spoločnosti Quick Heal Technologies Ltd.

Quick Heal Technologies Ltd. (predtým známa ako Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) je popredná spoločnosť v oblasti riešení zabezpečenia IT. Každý produkt Quick Heal je navrhnutý tak, aby zjednodušil správu zabezpečenia IT v celom rozsahu zariadení a na viacerých platformách. Sú prispôsobené tak, aby vyhovovali spotrebiteľom, malým podnikom, vládnym inštitúciám a korporátnym domom. Počas 26 rokov sa výskum a vývoj spoločnosti zameriaval na riešenia zabezpečenia počítačov a sietí. Súčasné portfólio cloudových riešení zabezpečenia a pokročilých riešení s podporou strojového učenia zastavuje hrozby, útoky a škodlivú prevádzku ešte pred ich útokom. Tým sa výrazne znižuje využívanie systémových zdrojov. Riešenia zabezpečenia sa vyvíjajú v Indii. Quick Heal Antivirus Solutions, Quick Heal Scan Engine a celý rad produktov Quick Heal sú patentované položky spoločnosti Quick Heal Technologies Ltd.

Kontakt:

Neal Hesterberg

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

SOURCE RevBits LLC