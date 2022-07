RFOptic a reçu une importante commande répétée d'une entreprise du Top 500 mondial pour des tests 5G

Le conglomérat de télécommunications a passé cette commande après le déploiement réussi de la solution RFoF précédemment commandée pour ses applications de test 5G

TEL AVIV, Israël, 28 juillet 2022 /PRNewswire/ -- RFOptic , l'un des principaux fournisseurs de sous-systèmes RF sur fibre (RFoF) et de solutions de ligne à retard optique (ODL) pour les industries 5G et utilisés par les entreprises aérospatiales et satellitaires et les laboratoires de recherche, a annoncé aujourd'hui qu'il a reçu une importante commande répétée d'une entreprise Fortune 500 pour ses applications de test 5G.

La société utilise l'offre 5G de RFOptic pour remplacer son infrastructure coaxiale existante et les commutateurs RF qui sont utilisés pour tester les systèmes mobiles. La solution basée sur la fibre optique est composée d'une matrice optique, de câbles optiques et de nombreux liens RF sur fibre. La solution de RFOptic, y compris son système de surveillance et de contrôle (M&C) , a été testée avec succès par les principales entreprises d'équipements mobiles.

« Avant de passer cette commande répétée, la société a analysé les performances et la fiabilité de nos sous-systèmes RFoF dans les bandes de fréquences 5G. En outre, notre système M&C, qui permet à l'utilisateur de gagner du temps et de réduire l'OPEX, a également été testé de manière approfondie », a expliqué le Dr Avner Sharon, PDG et CTO de RFOptic.

Compte tenu du succès de son offre 5G, RFOptic s'attend à recevoir des commandes importantes de ce client au cours du second semestre 2022, et d'autres commandes sont attendues dans un avenir proche. Le potentiel de ces systèmes est énorme car les infrastructures de test existantes ne sont pas assez flexibles pour les systèmes mobiles 5G et 6G.

RFOptic travaille en étroite collaboration avec ses clients pour mettre en œuvre leurs demandes techniques et leur fournir des solutions à long terme qui répondent à leurs besoins.

À propos de RFOptic

RFOptic est l'un des principaux fournisseurs de solutions RF sur fibre (RFoF) et de lignes à retard optique (ODL) dans les industries 5G et par les entreprises aérospatiales et satellites et les laboratoires de recherche. RFOptic propose à ses clients et aux OEM divers produits sur étagère, ainsi que des solutions personnalisées, optimisées pour une large gamme de produits RFoF, à des prix abordables et avec un délai d'exécution rapide. La mission de RFOptic est d'aider ses clients à transformer l'innovation en activité réelle en leur fournissant des solutions RFoF de pointe de la plus haute qualité, sur étagère, ainsi que des solutions innovantes et personnalisées.

