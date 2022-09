Rohit Sharma est nommé vice-président principal des compétences professionnelles mondiales

PRINCETON, New Jersey, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le président et directeur général d'ETS, Amit Sevak, a annoncé que Rohit Sharma rejoindra ETS en tant que vice-président principal des compétences professionnelles mondiales. Dans ses nouvelles fonctions, M. Sharma aidera ETS à développer ses offres de perfectionnement et de développement des compétences pour les professionnels en quête d'avancement professionnel et de mobilité. Il supervisera tous les aspects de cette nouvelle division, des ventes et au marketing en passant par les produits et les opérations, en mettant l'accent sur les objectifs à long terme, la croissance, les bénéfices et le retour sur investissement.

« Rohit est comprend parfaitement le fait que l'éducation couvre toute la vie d'un individu et se poursuit bien au-delà du lycée, de l'université ou même d'un diplôme d'études supérieures », déclare Sevak. « Nous avons la chance incroyable de pouvoir profiter de son leadership et de son expertise à ce moment charnière où ETS cherche à fournir des solutions essentielles pour aider les entreprises à combler l'écart entre les postes vacants et les employés possédant le bon ensemble de compétences professionnelles. »

M. Sharma a précédemment occupé le poste de directeur de l'exploitation de ThriveDX (anciennement HackerU), un leader de la formation aux compétences numériques. Il était responsable de la conception et du développement des produits, de la prestation opérationnelle et des résultats des apprenants.

« L'avenir de notre main-d'œuvre, de nos entreprises et de nos industries dépend de notre capacité à maintenir les compétences des employés à un niveau élevé afin de pouvoir mieux affronter la concurrence, stimuler la croissance et l'innovation », déclare M. Sharma. « Je suis impatient d'aider ETS à devenir un leader de l'amélioration des compétences des professionnels en activité afin de leur permettre, ainsi qu'aux entreprises pour lesquelles ils travaillent, de se développer et d'atteindre leur plein potentiel. »

M. Sharma possède plus de vingt ans d'expérience internationale dans divers secteurs, notamment l'enseignement supérieur, la formation, la certification et le développement de la main-d'œuvre. Il a notamment été président et directeur général d'ACAMS (auparavant, une filiale à part entière d'Adtalem Global Education) et PDG d'INTI Education Group. Au début de sa carrière, il a également été consultant en gestion auprès du Boston Consulting Group.

M. Sharma est titulaire d'une licence en ingénierie obtenue à l'IIT Kanpur en Inde et d'un MBA de la Darden Business School de l'université de Virginie.

