Shell lance la production à Appomattox, dans le golfe du Mexique

Appomattox illustre l'efficience au travers de l'innovation. Grâce à une planification optimisée du développement, à une fabrication et à des conceptions améliorées, ainsi qu'à une exécution experte en matière de forage, Appomattox a obtenu une réduction des coûts de plus de 40 % depuis la prise de décision finale d'investissement en 2015. Le lancement de la production à Appomattox n'est que le début d'une démarche consistant à maximiser davantage les flux de ressources au sein de la formation prolifique de Norphlet entourant Appomattox.

L'activité mondiale de Shell en eaux profondes possède un solide entonnoir de développement ainsi que des opportunités d'exploration au Brésil, aux États-Unis, au Mexique, au Nigeria, en Malaisie, en Mauritanie et en mer Noire occidentale. La production mondiale est en cours pour atteindre plus de 900 000 bep/j d'ici 2020 à partir des réservoirs établis d'ores et déjà découverts. La société demeure l'un des plus grands locataires en eaux profondes aux États-Unis, et l'un des plus prolifiques producteurs en mer de pétrole et de gaz naturel dans le golfe du Mexique. Shell conçoit et exploite ses projets en eaux profondes afin qu'ils soient compétitifs et, depuis 2014, la société a réduit ses coûts de développement et d'exploitation d'unités d'environ 45 %.

