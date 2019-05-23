Shell начинает добычу на месторождении Апоматтокс в Мексиканском заливе

«Платформа Appomattox была успешно введена в эксплуатацию с опережением графика и с заметно меньшими бюджетными расходами, чем планировалось. Это обстоятельство наглядно демонстрирует наше неизменное стремление к сокращению расходов посредством повышения эффективности добычи, - отметил руководитель upstream-сегмента Royal Dutch Shell Энди Браун (Andy Brown). - Апоматтокс станет долгосрочным узловым пунктом Shell в формации Норфлет, с помощью которого мы сможем соединять как уже обнаруженные, так и будущие месторождения».

Appomattox - показательный пример создания эффективности посредством инноваций. Благодаря оптимизированному плану разработки, усовершенствованной конструкции и технологическим процессам, а также профессиональному выполнению буровых работ, проект Appomattox позволил сократить капитальные затраты на 40% с момента принятия окончательного инвестиционного решения в 2015 году. Запуск нефтедобычи на платформе Appomattox - это лишь начало дальнейшей максимизации потока ресурсов в продуктивных пластах формации Норфлет, окружающих месторождение.

Подразделение глубоководной добычи компании Shell располагает обширными возможностями для разведки и разработки ресурсов в Бразилии, США, Мексике, Нигерии, Малайзии, Мавритании и в западной части Черного моря. К 2020 году масштабы добычи на уже открытых и освоенных месторождениях по всему миру превысят 900 000 брл н.э./сут. Компания остается одним из крупнейших арендаторов глубоководных участков американских территориальных вод и одним из самых продуктивных офшорных добытчиков нефти и природного газа в Мексиканском заливе. Shell разрабатывает и реализует конкурентоспособные глубоководные проекты, и с 2014 года предприятию удалось на 45% сократить затраты на разработку и добычу в расчете на единицу продукции.

Предупреждение

Компании, напрямую или опосредованно инвестируемые Royal Dutch Shell plc., являются независимыми юридическими лицами. В данном пресс-релизе для удобства читателей используются названия «Shell», «группа Shell» и «Royal Dutch Shell» в качестве общего указания на Royal Dutch Shell plc и все ее дочерние предприятия. Аналогичным образом, слова «мы» и «наш» являются отсылкой к Royal Dutch Shell plc и ее дочерним предприятиям в целом, а также на ее сотрудников и партнеров. Эти термины используются и в случаях, когда ссылки на конкретные организации являются нецелесообразными. Под упоминаемыми в данном пресс-релизе «дочерними предприятиями», «дочерними предприятиями Shell» и «компаниями Shell» понимаются организации, прямо или опосредованно контролируемые компанией Royal Dutch Shell. Предприятия и рабочие структуры, не являющиеся юридическими лицами, находящиеся под совместным контролем Shell, как правило, называются «совместными предприятиями» или «совместными проектами» соответственно. Предприятия, находящихся под влиянием Shell, но не контролируемые ею, называются «аффилированными». Термин «интересы Shell» используется для удобства читателей и указывает на прямое/или непрямое процентное участие Shell в том или ином предприятии или совместном проекте за вычетом долей участия третьих сторон.

Данный пресс-релиз содержит прогностические заявления (в пределах определения, данного в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года) относительно финансового состояния, результатов деятельности и коммерческих направлений Royal Dutch Shell. Все заявления, не являющиеся констатацией исторических фактов, могут считаться прогностическими. Прогностические заявления описывают будущие ожидания, основывающиеся на текущих предположениях и прогнозах руководства компании, и подвержены известным и неизвестным рискам и факторам неопределенности, под влиянием которых фактические результаты и события могут значительно отличаться от предполагаемых такими заявлениями. В частности, к прогностическим относятся заявления относительно потенциального влияния рыночных рисков на деятельность Royal Dutch Shell, а также о предположениях, прогнозах и ожиданиях руководства компании. Подобные прогностические заявления можно идентифицировать по наличию в них таких терминов и фраз, как «намереваться», «планировать», «ожидать», «предполагать», «считать», «цели», «намерения», «задачи», «прогнозы», «планы», «возможно», «вероятно», «риски», «графики», «стремиться», «иметь возможность» и других аналогичных выражений. Существует ряд факторов, способных оказать влияние на будущую деятельность Royal Dutch Shell и привести к значительному отличию фактических результатов от изложенных в прогностических заявлениях. В частности, к таким рискам относятся: (a) колебания цен на сырую нефть и природный газ; (b) изменения спроса на продукцию Shell; (c) колебания валютных курсов; (d) результаты работ по бурению и нефтедобыче; (e) предполагаемые резервы месторождений; (f) потеря рыночной доли и отраслевая конкуренция; (g) экологические и физические риски; (h) риски, связанные с идентификацией потенциальных объектов и активов для приобретения, а также успешное совершение подобных сделок; (i) риски ведения коммерческой деятельности в развивающихся странах и государствах, находящихся под международными санкциями; (j) изменения в законодательстве, регулировании и базе налогообложения, включая нормативные меры, направленные на борьбу с изменениями климата; (k) экономические и финансовые условия рынка в различных странах и регионах; (l) политические риски, включая риски экспроприации и пересмотра условий соглашений с правительственными организациями, задержки получения одобрений для проектов и возмещения совместных расходов; и (m) изменения в торговой конъюнктуре. Компания не гарантирует, что размер будущих выплат дивидендов будет соответствовать предыдущим. Все прогностические заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, полностью попадают под действие изложенных выше предупреждений. Мы предостерегаем читателей от чрезмерного доверия к прогностическим заявлениям. Дополнительные факторы риска, способные влиять на будущие результаты деятельности, описаны в отчете Royal Dutch Shell по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря 2017 года (ознакомиться с документом можно на веб-сайтах www.shell.com/investor и www.sec.gov). Эти факторы риска также распространяются на все прогностические заявления в данном пресс-релизе и должны учитываться при его прочтении. Все прогностические заявления актуальны исключительно на дату обнародования данного пресс-релиза - 23 мая 2019 года. Ни Royal Dutch Shell plc, ни ее дочерние предприятия не несут ответственности на публичное обновление или пересмотр прогностических заявлений в результате получения новой информации, возникновения новых обстоятельств или по иным причинам. В свете упомянутых рисков фактические результаты могут значительно отличаться от изложенных или предполагаемых прогностическими заявлениями в данном пресс-релизе.

В пресс-релизе могут использоваться определенные термины (например, «ресурсы»), включение которых в отчеты, подаваемые Комиссией США по ценным бумагам и фондовым биржам (SEC), строжайше запрещено правилами упомянутой комиссии. Американским инвесторам следует внимательно ознакомиться с нашим отчетом по форме 20-F (файл №1-33575) на веб-сайте SEC www.sec.gov .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/891691/Appomattox_Platform.jpg

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SOURCE Shell Offshore Inc.