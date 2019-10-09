Система Huawei Fusion Solar обеспечивает энергией отдельные сектора нового Международного аэропорта Пекин Дасин

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Huawei

09 Oct, 2019, 16:30 IDT

ПЕКИН (BEIJING), 9 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- 25 сентября этого года состоялась церемония официального открытия крупнейшей в мире воздушной гавани - Международного аэропорта Пекин Дасин. В том же месяце была введена в эксплуатацию и подключенная к национальной энергосети распределенная фотоэлектрическая система, установленная на крышах строений в грузовом секторе, в районе восточной взлетно-посадочной полосы и зоны бизнес-джетов. Реализация этого проекта дает толчок развитию фотоэлектрических систем и сегмента прикладного применения возобновляемых источников энергии в сфере гражданской авиации.

Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar
Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar
Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar
Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar
Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar
Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar
Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar Beijing Daxing International Airport, Powered by Huawei FusionSolar

Проект мощностью 5,61 МВт с использованием решения Huawei FusionSolar Smart PV Solution стал первым примером применения экологически безопасной энергии в гражданской авиации. После подключения к национальной энергосистеме станция будет ежегодно подавать в сеть 6,1 ГВт-ч "зеленого" электричества. Для производства такого объема энергии необходимо 1 900 тонн стандартного угля, а это значит, что новая PV-система позволит сократить выбросы СО2 на 966 тонн и SO2 на 14,5 тонн в год.

По словам владельца проекта, благодаря интеграции сверхсовременных цифровых информационных технологий, повышенным объемам выработки, интеллектуальным процессам эксплуатационно-технического обслуживания и высокой безопасности, солнечная электростанция с использованием Huawei FusionSolar Smart PV Solution является надежным источником снабжения аэропорта экологически безопасной энергией. Как известно, безопасность - первоочередной фактор для функционирования любой воздушной гавани. Разработчики распределенного решения Huawei FusionSolar уделили очень много внимания данному аспекту будущей системы, избавив конечных пользователей необходимости беспокоиться о безопасности. К примеру, созданная на базе ИИ технология дуговой защиты (AFCI) и конструкция без плавких предохранителей устраняют риск возгорания. Кроме того, оборудование аэропорта не будет подвергаться воздействию даже мельчайшего электромагнитного излучения. С помощью "умной" функции диагностики кривой I-V Huawei Smart PV Solution в упреждающем режиме выявляет неисправные соединения и определяет причины отказа, что позволяет гарантировать безопасную, надежную и долгосрочную генерацию энергии.

Британское издание Guardian назвало Международный аэропорт Пекин Дасин, стоимость строительства которого составила 11,2 млрд долл. США, а его площадь превысила 1,4 млн кв.м, одним из семи новых чудес света. Открытие крупнейшей однотерминальной воздушной гавани, по своим масштабам превзошедшей Dubai World Central и Новый аэропорт Стамбула, состоялось в формате пышной церемонии. По предварительным расчетам, 10% ежегодных потребностей этого поистине гигантского интегрированного транспортного узла в энергоресурсах будут обеспечиваться за счет возобновляемых источников (на долю СЭС придется 1%). Как результат, Пекин Дасин возглавит список китайских аэропортов по уровню использования возобновляемой энергии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1008143/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1007426/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1007427/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_3.jpg

SOURCE Huawei

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Система Huawei Fusion Solar обеспечивает энергией отдельные сектора нового Международного аэропорта Пекин Дасин

News provided by

Huawei

09 Oct, 2019, 16:30 IDT