Sphera signe un accord pour l'acquisition de thinkstep, un important éditeur de logiciels de gestion des produits et de la durabilité, sous réserve d'approbations

CHICAGO, 30 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Sphera, un fournisseur international de logiciels de gestion intégrée des risques et de services d'information, qui se focalise sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement (HSE), sur le risque opérationnel ainsi que sur la gestion des produits, annonce qu'il a conclu un accord pour l'acquisition de thinkstep, une société de services de consultation et un éditeur de logiciels basé à Stuttgart, en Allemagne, qui se spécialise dans la durabilité d'entreprise et la gestion des produits. La transaction est en attente d'approbations réglementaires coutumières pour les fusions et acquisitions en Allemagne.

Au cours des dernières années, thinkstep a réussi à transformer son modèle d'affaires dans une solution Software-as-a-Service (logiciel en tant que service) en suivant une trajectoire de croissance intéressante. Combinée à sa base client exceptionnelle de thinkstep, cette transition lui a permis de faire un grand pas en avant dans le développement de la société.

« Le logiciel sur le cloud et sur site de thinkstep, ses données et son expertise dans les marchés de la durabilité d'entreprise et de la gestion des produits font progresser notre mission de créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif », a déclaré Paul Marushka, PDG de Sphera. « La présence de thinkstep en EMEA et en APAC étend notre empreinte géographique dans le service à la clientèle mondiale. »

Le logiciel de durabilité d'entreprise de thinkstep, ainsi que ses services de mise en œuvre et de consultation simplifient le rapport de durabilité à l'échelle de l'entreprise, la gestion des risques, les audits, la stratégie et l'optimisation des ressources. Le logiciel de gestion des produits de la société et ses services de consultation aident à concevoir des produits plus durables et à gérer la conformité du produit durant le cycle de vie.

« thinkstep offre à nos clients plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement durable », a déclaré Jan Poulsen, PDG de thinkstep. « L'ajout de nos solutions logicielles avancées, des importantes bases de données ACV et écoprofil, ainsi que notre expertise en matière de durabilité aux solutions d'hygiène, sécurité, environnement de Sphera est une combinaison d'affaires très intéressante qui nous permettra de servir notre vaste clientèle plus largement à l'avenir. Nous sommes ravis de rejoindre Sphera et remercions nos anciens partenaires Gimv et Next47 pour leur expertise et leur soutien stratégique à l'élaboration de notre modèle d'affaires avec succès. »

Les termes de l'accord en attente n'ont pas été divulgués. Ce communiqué de presse contient des projections et d'autres déclarations prospectives concernant des événements futurs.

À propos de Sphera

Sphera est un fournisseur international de logiciels de gestion intégrée des risques et de services d'informations, qui se focalise sur l'hygiène, sécurité, environnement (HSE), sur le risque opérationnel ainsi que sur la gestion des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera fait progresser l'excellence opérationnelle en étant au service de plus de 3 000 clients et de plus d'un million d'utilisateurs individuels répartis dans plus de 70 pays, pour créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

À propos de thinkstep

thinkstep, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne, permet aux entreprises du monde entier de réussir de manière durable. Les solutions logicielles de thinkstep, ses bases de données et ses services de consultation aident les entreprises à stimuler l'excellence opérationnelle, exploiter le potentiel d'innovation de produit, renforcer les valeurs de marque et se conformer aux enjeux réglementaires. Les 20 bureaux internationaux de la société servent plus de 8 000 clients.

À propos de Gimv

Gimv est une société d'investissement européenne, cotée à la bourse Euronext Bruxelles, avec près de 40 ans d'expérience dans le capital-investissement. La société possède actuellement un portefeuille de 1,1 milliard d'euros d'investissements dans environ 50 sociétés de portefeuille, avec un chiffre d'affaires combiné de 2,75 milliards d'euros et 14 000 employés. Reconnu comme un leader du marché sur plusieurs plateformes d'investissement, Gimv identifie les sociétés entreprenantes et innovantes à fort potentiel de croissance et les soutient dans leur transformation en leaders du marché. Les quatre plateformes d'investissement de Gimv sont Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chaque plateforme fonctionne avec une équipe expérimentée dans les marchés nationaux de Gimv au Benelux, en France et dans la région DACH, appuyée par un réseau international d'experts. Obtenez plus d'informations sur Gimv à l'adresse www.gimv.com.

À propos de Next47

Next47 est une société internationale de capital-risque créée par Siemens qui investit et s'associe avec des entrepreneurs qui voient grand et créent des entreprises qui redéfinissent l'industrie. Avec des bureaux à Boston, Pékin, Londres, Munich, Paris, Palo Alto et Stockholm, Next47 offre aux start-ups un accès inégalé à l'un des plus grands portefeuilles mondiaux de clients dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et des infrastructures ainsi qu'une expertise spécialisée dans les technologies profondes ayant un impact sur ces clients. Pour plus d'informations à propos de Next47, rendez-vous sur https://next47.com/

Contact médias :

Ellen Bremseth

ebremseth@sphera.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588281/Sphera_Logo.jpg

Related Links

http://www.sphera.com



SOURCE Sphera