SPOLOČNOSŤ PARAMOUNT VYMENÚVA PAMELU KAUFMANOVÚ DO FUNKCIE PREZIDENTKY A GENERÁLNEJ RIADITEĽKY PRE MEDZINÁRODNÉ TRHY, GLOBÁLNE SPOTREBITEĽSKÉ PRODUKTY A ZÁŽITKY

NEW YORK, 30. júla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) dnes oznámila, že Pamela Kaufman, prezidentka divízie Globálne spotrebiteľské produkty a zážitky spoločnosti Paramount, bola s okamžitou platnosťou vymenovaná za prezidentku a generálnu riaditeľku divízie Medzinárodné trhy, globálne spotrebiteľské produkty a zážitky. Táto novovytvorená pozícia je podriadená Bobovi Bakishovi, prezidentovi a generálnemu riaditeľovi spoločnosti Paramount, a odráža pokračujúcu stratégiu spoločnosti Paramount globalizovať svoje aktivity. Raffaele Annecchino sa rozhodol opustiť spoločnosť vo funkcii prezidenta a generálneho riaditeľa Paramount International Networks, Studios and Streaming.

Vo svojej rozšírenej funkcii bude pani Kaufman zodpovedná za ďalší rast medzinárodného podnikania spoločnosti Paramount a za zabezpečenie sily medzinárodných operácií spoločnosti na šiestich kontinentoch vrátane vysielania a káblových sietí, streamovania a štúdií, ako aj komerčných kapacít spoločnosti. V tejto súvislosti bude úzko spolupracovať s medzinárodným tímom vedenia spoločnosti Paramount ako aj s globálnou organizáciou pre obsah a streamovanie a bude pomáhať pri ďalšom medzinárodnom zavádzaní služieb Paramount+ a Pluto TV. Pani Kaufman bude naďalej vykonávať svoje súčasné povinnosti a dohliadať na organizáciu globálnych spotrebiteľských produktov a skúseností v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.

„Pam bola strategickou silou, ktorá stála za rastom a rozširovaním niektorých z najznámejších globálnych franšíz a imania v oblasti zábavy," povedal Bakish. „Je osvedčenou a dôveryhodnou vizionárskou líderkou, ktorá transformovala našu organizáciu spotrebiteľských produktov prostredníctvom inovácií a fungovania ako globálny podnik. Pam má jedinečnú kvalifikáciu na vedenie nášho medzinárodného podnikania, keďže rozširujeme a diverzifikujeme našu celosvetovú pôsobnosť a urýchľujeme transformáciu spoločnosti Paramount na skutočne globálny prístup."

Bakish dodal: „Chcem sa poďakovať Raffaeleovi Annecchinovi za rozhodujúcu úlohu, ktorú zohral pri budovaní medzinárodného obchodu spoločnosti Paramount a rozširovaní našej globálnej pôsobnosti. Som mu vďačný za oddanosť, ktorú preukázal počas svojich 25 rokov v spoločnosti Paramount, a želám mu všetko dobré do budúcnosti."

„Je mi cťou prevziať túto úlohu v takom kľúčovom období pre medzinárodné podnikanie spoločnosti Paramount," povedala pani Kaufman. „Na vlastnej koži poznám globálnu silu nášho portfólia značiek a teším sa na spoluprácu s Bobom a neuveriteľným medzinárodným tímom, pretože budeme pokračovať v realizácii našej globálnej stratégie rastu, investovať do kľúčových partnerstiev, ďalej sa presadzovať v mobilných a digitálnych platformách na nových trhoch a pracovať ako jeden tím na celom svete."

V novembri 2021 pani Kaufman prevzala funkciu prezidenta pre globálne spotrebiteľské produkty a zážitky spoločnosti Paramount, pričom dohliadala na celosvetový vývoj produktov a obchodu, marketing, plánovanie franšíz, kreatívnu stratégiu, maloobchodný predaj a spotrebiteľské poznatky pre všetky značky v portfóliu. Za menej ako rok pani Kaufman viedla transformáciu divízie spotrebiteľských produktov a zjednotila organizáciu tým, že za najcennejším duševným vlastníctvom postavila celú silu ekosystému Paramount. Jej angažovanosť v oblasti transformácie, inovácií a budovania značky viedla k niektorým z najprelomovejších partnerstiev v histórii spoločnosti vrátane špičkovej spolupráce s najväčšími osobnosťami v oblasti sociálnych médií. Pani Kaufman bola tiež zodpovedná za prvý e-shop spoločnosti Viacom určený priamo spotrebiteľom v roku 2019 – The SpongeBob Shop – a odvtedy viedla expanziu ďalších online obchodov určených priamo spotrebiteľom pre tovar spojený s rôznymi špičkovými programami CBS a Showtime vrátane podobných samostatných iniciatív pre značky ako Star Trek, South Park a MTV.

Pred vymenovaním za prezidentku globálnych spotrebiteľských produktov a zážitkov pôsobila Kaufmanová ako prezidentka spotrebiteľských produktov a marketingová riaditeľka spoločnosti Nickelodeon, kde bola zodpovedná za budovanie najpamätnejších franšíz Nickelodeonu, od PAW Patrol po SpongeBob SquarePants, a viedla ju počas dôležitých kampaní a osláv míľnikov.

Pred nástupom do Nickelodeonu v roku 1997 pôsobila pani Kaufman v spoločnostiach Turner International, Equity Marketing a Grey Advertising. Získala bakalársky titul z komunikácie s verejnosťou na Americkej univerzite vo Washingtone D.C. a v roku 2019 jej bol udelený čestný doktorát humanitných vied na Americkej univerzite. Pani Kaufman sa angažuje za rodovú rovnosť, rozmanitosť a inklúziu a je členkou správnej rady nadácie Rock and Roll Hall of Fame Foundation, ako aj neziskovej organizácie Bottomless Closet, ktorá pripravuje ženy na úspech na pracovisku, a Pace Women's Justice Center.

Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) je popredná globálna spoločnosť v oblasti médií a zábavy, ktorá vytvára prémiový obsah a zážitky pre divákov na celom svete. Portfólio spotrebiteľských značiek spoločnosti Paramount, ktoré predstavujú ikonické štúdiá, siete a streamovacie služby, zahŕňa napríklad CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV a Simon & Schuster. Paramount má najväčší podiel v rámci televízneho publika v USA a môže sa pochváliť jednou z najvýznamnejších a najrozsiahlejších knižníc televíznych a filmových titulov v tomto odvetví. Okrem ponuky inovatívnych streamovacích služieb a produktov digitálneho videa poskytuje spoločnosť silné kapacity v oblasti produkcie, distribúcie a reklamných riešení.

Viac informácií o spoločnosti Paramount nájdete na stránkach www.paramount.com a sledovaním v sociálnych sieťach @ParamountCo.

